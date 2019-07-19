Блогеры высмеяли оппозицию за плакат с ошибкой в российском флаге

Журналисты и блогеры активно обсуждают ошибку, допущенную в цветах российского флага на постере с анонсом согласованной публичной акции на проспекте Сахарова в Москве.

Фотографии постеров, развешанных в столице, появились в социальных сетях. Интернет-пользователи обратили внимание, что на листовке неправильно изображен российский триколор.

Среди собравшихся на Трубной вчера распространяли такие листовки с призывом к участию в акции на Сахарова. Агитки им точно в России рисуют или завозят напрямую из США? Наши точно должны знать, как выглядит флаг нашей страны pic.twitter.com/V1gMc5tDoE — Муха Хиллари (@MuhaHillary) 19 июля 2019 г.

Так, телеведущий Владимир Соловьев поделился публикацией Telegram-канала «Разрыхлитель»: «Это ж какими надо быть тупыми, чтобы в своей агитации перепутать цвета флага России! Хотя может им в американском посольстве листовку лепили, тогда все логично».

«Вся суть в одной агитке», – написал военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Господи, прости дебилов», – написал блогер Илиас Меркури.

«Ну флаг Сербии. Ну и что. Стало быть, как говорил кандидат Швейк, на Белград. Тоже столица, между прочим», – пишет журналист Юрий Васильев в своем Telegram-канале BurrowingOwl.

«Запомните, тупицы, «Бесик» – белый, синий, красный», – пишет Telegram-канал «Орфосвинство и идиомаркетинг».

«Все у этих ребят не так, флаг и тот правильно нарисовать не могут», – сетует канал «Выборы, выборы, выборы…».

Напомним, правительство Москвы согласовало запланированные на выходные 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму. Несмотря на это, в минувшее воскресенье оппозиция устроила несанкционированную публичную акцию. Полицейские задержали более 25 человек после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.