СК возбудил дело о массовых беспорядках после несогласованной акции в Москве

Следственный комитет возбудил дело по статье «массовые беспорядки» по факту несогласованной акции в Москве 27 июля, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«На основании материалов процессуальной проверки и материалов, поступивших из органов прокуратуры, 30.07.2019 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Следствием будет дана принципиальная оценка как организаторам указанных массовых беспорядков, так и действиям лиц, призывавших к их проведению, а также принимавших участие в них», – передает ее слова ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прошедший в субботу митинг так называемых независимых кандидатов, не зарегистрированных на выборы в Мосгордуму, был преднамеренной провокацией.

В субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции, которая сопровождалась беспорядками. Участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. Пострадали восемь сотрудников Росгвардии. Было возбуждено несколько уголовных дел.

В несанкционированной акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны свыше тысячи человек, более половины из которых оказались не москвичами.

Член СПЧ Александр Брод заявлял газете ВЗГЛЯД, что «обиженным кандидатам, которые в отличие от своих питерских муниципальных коллег не захотели добиваться отмены отказов в регистрации в горизбиркоме и судах, нужна была тревожная «майданная» картинка для СМИ и социальных сетей». Он подчеркивал, что им «нужны были беспорядки», которые и были спровоцированы.

Главным выгодоприобретателем после несогласованной акции эксперты назвали западные масс-медиа.