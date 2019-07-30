Собянин высказался по поводу незаконной акции 27 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прошедший в субботу митинг так называемых независимых кандидатов, не зарегистрированных на выборы в Мосгордуму, был преднамеренной провокацией.

«Я это оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные. Никаких заявок о проведении мероприятия не поступало, никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв к участию в акции 27 июля», – сказал он в эфире ТВЦ.

По его словам, тогда же участники акции призывали «штурмовать мэрию».

Он добавил, что участники несанкционированных акций сами вынудили полицию применить силу. По его словам, граждане несколько дней проводили несанкционированные акции на Трубной площади, на которые полиция практически никак не реагировала.

«Но организаторов такой сценарий, видимо, не устраивал, они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокирования улиц, нападению на полицейских. Они просто вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно», – сказал он.

По словам мэра, к врачам обратились несколько десятков человек.

«В течение дня к врачам обратились несколько десятков человек, в понедельник в больницах было двое. Сегодня они выписаны. Сколько бы их ни было, все равно очень жаль. Пострадали несколько росгвардейцев и полицейских, все они на совести организаторов беспорядков. Не все пришедшие ожидали такого развития событий», – отметил Собянин.

Он поблагодарил полицейских, сотрудников Росгвардии и заявил, что «они выполняли свой долг».

«Должен сказать, что многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму. Незарегистрированные кандидаты начали призывать и проводить акции еще до решения об их регистрации или отказа в регистрации. Жалобы в избиркомы появились позднее, чем начались несанкционированные митинги. Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки. Люди, идущие в законодательную власть, грубо попирают законы. Причина – не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть», – сказал Собянин.

По его словам, информация о том, что не зарегистрировали всех независимых кандидатов, не соответствует действительности, на каждый мандат претендуют пять человек. Зарегистрировано более 230 человек.

«Думаю, что выборы будут очень конкурентными», – заявил Собянин.

Мэр напомнил, что на 3 августа запланирована еще одна акция. Либертарианской партии было предложено провести митинг на проспекте Сахарова, однако организаторы отказались проводить согласованный митинг. Возможно, готовится новая провокация для горожан.

«Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы. И заканчивается это все трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно. Я уверен, что москвичи это хорошо понимают. Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических и корыстных целей», – отметил Собянин, подчеркнув, что в любом случае порядок в столице будет обеспечен.

Ранее стало известно, что Либертарианская партия, которая планирует провести 3 августа акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, не намерена соглашаться на предложение мэрии провести митинг на проспекте Академика Сахарова.

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции, которая сопровождалась беспорядками. Участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии. После нападения на росгвардейцев возбуждено несколько уголовных дел.

В несанкционированной акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны свыше тысячи человек, более половины из которых оказались не москвичами.

Член СПЧ Александр Брод заявлял газете ВЗГЛЯД, что «обиженным кандидатам, которые в отличие от своих питерских муниципальных коллег не захотели добиваться отмены отказов в регистрации в горизбиркоме и судах, нужна была тревожная «майданная» картинка для СМИ и социальных сетей». Он подчеркивал, что им «нужны были беспорядки», которые и были спровоцированы.

Главным выгодоприобретателем названы западные масс-медиа.