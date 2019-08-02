Председатель Всероссийского совета отцов возмутился ситуацией с младенцем на митинге в Москве

Председатель Всероссийского совета отцов Андрей Коченов возмутился поведением двух мужчин на несанкционированном митинге в Москве в минувшую субботу, которые прикрывались младенцем, чтобы избежать задержания.

«Сегодня я узнал о новых подробностях митинга, который прошел якобы в поддержку честных выборов, и ужаснулся – до какой низости может опуститься человек, рожденный мужчиной, но так и не понявший, что значит им быть!» – написал Коченов на своей странице в Facebook.

«На видео и фотографиях четко видно как двое особей мужского пола прикрываются грудным ребенком, чтобы избежать ареста. Один из них – явный провокатор, из тех, о ком я писал в предыдущем своем комментарии, это видно. И вот вам, пожалуйста. Я готов был увидеть все, что угодно, но только не это: взрослый прикрывается младенцем, спасая свою собственную шкуру», – отметил он.

«Скажите, какой нормальный отец пойдет на митинг – где может произойти что угодно – с грудным ребенком на руках, подвергая его такой опасности? Еще хуже, если родной отец отдал своего младенца в чужие руки в качестве «прикрытия». В моей голове это никак не укладывается – меня учили иначе мои родители и школа: защищать слабых, а не прикрываться ими. А вот кто воспитывал этих двоих?» – задается вопросом Коченов.

«Если мы будем позволять вот таким проходимцам добиваться своих целей любым способом, а тем более подобным образом, куда придем завтра? Как воспитает вот такой горе-отец своего ребенка тоже не трудно догадаться. Вот только пусть не забудет потом, когда вырастет его сын или дочь, рассказать о том, как он им «героически» прикрывался. И вообще его ли этот ребенок? Как младенец появился на митинге? С какой целью его туда принесли? Вопросов очень много и за этими разъяснениями мы будем обращаться в следственные органы», – добавил председатель Всероссийского совета отцов.

Ранее блогер Илиас Меркури опубликовал видео с фрагментами несанкционированного митинга 27 июля, на котором показано, как действия участников пытается координировать некий человек, названный в ролике Сергеем Фоминым – сборщиком подписей штаба Любови Соболь. Меркури отметил, что герой видео прикрывается чужим грудным ребенком.

Массовые беспорядки в Москве имели конкретных координаторов, которые регулировали движение толпы и организовывали прорывы оцеплений. Один из таких прикрывался от задержания при помощи ЧУЖОГО ГРУДНОГО РЕБЕНКА. pic.twitter.com/s6QJH7SZQx — Илиас Меркури (@imerkouri) July 31, 2019

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.

В четверг в Следственном комитете сообщили, что в ходе предварительного расследования следователи установили более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Задержаны пять участников незаконных акций.