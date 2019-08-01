Установлены десять наиболее активных участников массовых беспорядков 27 июля в Москве

В ходе предварительного расследования следователи установили более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы, сообщили в Следственном комитете России.

«В настоящее время в установленном уголовно-процессуальном порядке задержаны пятеро участников незаконной акции, в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, проводятся допросы и иные следственные действия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемых.

Кроме того, говорится в сообщении, следователи продолжают работу, направленную на установление и привлечение к ответственности всех лиц, нарушивших закон в ходе несанкционированной акции в центре Москвы.

«Планируется ряд задержаний граждан, причастных к массовым беспорядкам и применению насилия в отношении представителей органов внутренних дел и Росгвардии», – сообщили в СКР.

По данным следствия, накануне проведения незаконной публичной акции группа лиц неоднократно публиковала в интернете призывы принять участие в этом мероприятии, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки.

«В том числе от действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций», – говорится в сообщении.

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.