На семейную пару завели два дела после участия в незаконной акции с ребенком

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении семейной пары, которая взяла на несогласованную акцию 27 июля годовалого сына и передала его участнику протеста, по двум статьям, сообщила мать ребенка Ольга Проказова.

Дела возбуждены по статьям 125 УК (оставление в опасности) и 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщает «Медиазона».

В каком статусе находятся Проказова и ее муж Дмитрий, не уточняется. Предположительно, это выяснится на допросе в СК, куда направилась семейная пара.

Проказова сообщила, что у них также есть второй ребенок, которому семь лет.

Ранее детский омбудсмен России Анна Кузнецова в комментарии газете ВЗГЛЯД заявила, что родители, которые вовлекают своих детей в несанкционированную уличную акцию, должны осознавать, что ставят под угрозу и здоровье, и даже жизнь своего ребенка.

Напомним, прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав семейную чету, которая пришла на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном.

«Супружеская пара 27 июля 2019 года приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном. В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда», – сообщило ведомство.

Уже зарегистрирован иск прокуратуры о лишении их родительских прав. Уполномоченный по правам детей в Москве Евгений Бунимович заявил, что государство обязательно должно принять меры в данной ситуации, однако призвал не лишать их родительских прав.