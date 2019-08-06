Детский омбудсмен Москвы вступился за пришедшую с ребенком на незаконную акцию пару

Уполномоченный по правам детей в Москве Евгений Бунимович заявил, что он против лишения родительских прав супружеской пары, принимавшей участие в несанкционированном митинге 27 июля вместе с годовалым сыном.

«В таких случаях нельзя говорить о лишении родительских прав. Надо работать с этой семьей, чтобы в дальнейшем они не подвергали ребенка риску», – сказал Бунимович, передает «Интерфакс».

Омбудсмен добавил, что одной из главных задач государства является сохранение семьи, и «недопустимо и в этой ситуации шантажировать детьми».

Ранее прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав семейную чету, которая пришла на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном.