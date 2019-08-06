Суд зарегистрировал иск о лишении родительских прав семейной пары после незаконной акции

Суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы, в котором надзорное ведомство требует лишить родительских прав семейную пару, ходившую на несанкционированный митинг 27 июля вместе с малолетним сыном.

«Заявление Перовской межрайонной прокуратуры Восточного административного округа Москвы о лишении родительских прав зарегистрировано в суде», – сообщили в пресс-службе Перовского суда столицы, передает РИА «Новости».

Дело передали судье, будет решаться вопрос о принятии иска к рассмотрению и назначении даты.

Напомним, прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав семейную чету, которая пришла на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном.

Детский омбудсмен столицы Евгений Бунимович призвал не подвергать детей риску на незаконных акциях.