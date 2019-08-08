Волонтеру штаба Соболь предъявили обвинение

Главное следственное управление (ГСУ) СК России предъявило обвинение волонтеру штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любви Соболь и фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Сергею Фомину, об этом сообщило само ведомство.

«В рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти 27 июля в Москве ГСУ СК России Сергею Фомину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК РФ «Участие в массовых беспорядках», – говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что следствие подало ходатайство об избрании Фомину меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Следствием установлено, что Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц. Работа по установление других участников массовых беспорядков и сбору доказательственной базы продолжается», – заключило ведомство.

Ранее СК сообщил, что Фомин, находившийся в розыске, был задержан. Сергей Фомин сам сдался полиции. Он не признает свою вину.При этом ранее он скрывался и был объявлен в розыск.

31 июля блогер Илиас Меркури в своем Twitter опубликовал видео с фрагментами несанкционированного митинга 27 июля, на котором показано, как действия участников пытается координировать некий человек в красных шортах – предположительно, Фомин.

Сообщалось, что от задержания он укрывался чужим ребенком.

Провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. После было возбуждено несколько уголовных дел.