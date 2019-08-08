Объявленный в розыск волонтер штаба Соболь сдался полиции

Сборщик подписей штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Сергей Фомин, ставший фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве в ходе несанкционированной акции 27 июля, вернулся в российскую столицу и сдался полиции, пишут СМИ.

Последние дни Фомин, как пишет «Медиазона», «провел на отдыхе после обысков». «Я обычный гражданин, узнал, что объявлен почему-то в розыск, приехал и собираюсь, как это называется? Сдаваться, наверное», – приводит издание его слова.

Фомин свою вину не признает и «уверен в своей правоте», говорится в сообщении.

Волонтера штаба Соболь сопровождал адвокат. Они явились в ОВД «Замоскворечье», где Фомина допросили и задержали.

В начале недели Фомин перешел из статуса свидетеля в статус подозреваемого по делу о массовых беспорядках. Он скрылся и был объявлен в розыск.

Напомним, 31 июля блогер Илиас Меркури в своем Twitter опубликовал видео с фрагментами несанкционированного митинга 27 июля, на котором показано, как действия участников пытается координировать некий человек в красных шортах – предположительно, Фомин. Сообщалось, что от задержания он укрывался чужим ребенком.

Провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.