В СПЧ призвали не поддаваться на призывы к несанкционированным акциям

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, говорится в заявлении членов Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

В заявлении членов СПЧ, опубликованном на странице Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» в Facebook, говорится, что ЦИК России отказал незарегистрированным кандидатам в удовлетворении жалоб на решения нижестоящих комиссий об отказе в их регистрации на выборах в Мосгордуму. Подчеркивается, что заседания рабочей группы Центризбиркома проходили гласно и открыто в присутствии представителей многочисленных СМИ, общественности и с трансляцией в интернете.

«Основные ошибки выдвинутых кандидатов были озвучены предельно ясно и однозначно: нехватка достоверных подписей избирателей, брак при заполнении подписных листов и ошибки в поданных документах, допущенные избирательными штабами кандидатов, халатно отнесшихся к требованиям закона», – отметили члены СПЧ.

«Казалось бы, обозначены все правовые основания для отказа в регистрации. Однако некоторые оппозиционные политики продолжают демонстрировать явное неуважение к закону, ко всем остальным кандидатам, законопослушным избирателям, призывая граждан на несогласованные акции в свою поддержку», – говорится в заявлении.

«Правоохранительные органы еще раз официально предупредили граждан об юридической ответственности за призывы и участие в подобных незаконных акциях. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Уже определен многомиллионный ущерб от ранее проведенных несогласованных акций, причиненный объектам инфраструктуры Москвы», – напоминают члены СПЧ.

«Мы призываем граждан не поддаваться на провокации и соблюдать общественный порядок, а правоохранительным органам действовать строго в рамках закона, не превышая свои полномочия», – говорится в заявлении.

С таким обращением выступили сопредседатель президиума СПЧ Игорь Борисов, председатель постоянной комиссии Совета Александр Брод и член СПЧ адвокат Шота Горгадзе.

В субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве проходит согласованный с властями города митинг-концерт. При этом власти Москвы предупреждали о готовящихся провокациях.