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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    2 апреля 2025, 07:30 • Новости дня

    Вучич рассказал о роли Сербии в освобождении Югославии

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская армия освободила Югославию от нацистской оккупации в основном собственными силами, хотя получила помощь от Красной Армии.

    Вучич отметил, что хотя оказанная помощь Красной Армии была значительной, основную роль в освобождении сыграли сербские силы, передает РИА «Новости».

    «Мы заплатили большую цену <…> мы получали помощь от Красной Армии, но основой была наша армия», – заявил он.

    Президент Сербии также подчеркнул, что страна понесла тяжелые потери как от действий нацистской Германии, так и от хорватских усташей, назвав эти события геноцидом сербского народа.

    В освобождении Югославии участвовали силы СССР, Болгарии и балканских государств. Главной военной операцией стала Белградская стратегическая наступательная операция, в результате которой были разбиты немецкие войска и их союзники.

    По данным научного директора РВИО Михаила Мягкова, потери Красной Армии во время освобождения Югославии составили 35 тыс. солдат погибшими, раненными и пропавшими без вести. При освобождении Белграда погибли около 1 тыс. советских военных и почти 3 тыс. югославских.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Советский Союз возродил из пепла столицу Польши.


    1 апреля 2025, 15:35 • Новости дня
    Гендиректор Челябинского цинкового завода погиб на стрельбище

    Погиб гендиректор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт

    Гендиректор Челябинского цинкового завода погиб на стрельбище
    @ Наиль Фаттахов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт погиб на стрелковом полигоне в результате трагической случайности.

    Как сообщили в пресс-службе Челябинского цинкового завода, на стрельбище произошел несчастный случай, в результате которого погиб генеральный директор компании Павел Избрехт, передает «Интерфакс».

    «В результате трагической случайности на стрелковом полигоне погиб генеральный директор Павел Избрехт», – говорится в сообщении.

    Избрехт также занимал должность депутата Законодательного собрания Челябинской области. Он возглавлял общественный совет при региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

    Челябинский цинковый завод считается крупнейшим в России производителем металлического цинка и сплавов на его основе.

    В 2019 году в ДТП под Воронежем погиб директор Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) Александр Тищенко.

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    1 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН

    Лавров: Белоусов доложил Путину о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам

    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал о нарушении Украиной моратория на удары по энергетическим объектам, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что российская армия полностью придерживается моратория, который был согласован в ходе телефонного разговора между президентами России и США 18 марта, передает телеканал «Звезда».

    Он добавил, что Белоусов подробно изложил ситуацию, в том числе перечислив конкретные объекты, пострадавшие от атак. По словам Лаврова, перечень атакованных объектов был отправлен государственному секретарю США Марко Рубио и другим представителям, включая ООН.

    Напомним, на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Путин в ходе совещания запросил доклад у министра обороны Андрея Белоусова по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    1 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин встретился с Додиком в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской Милорада Додика.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале. Во встрече также принял участие помощник президента Юрий Ушаков.

    На прошлой неделе Интерпол в Сараево инициировал международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича. Венгрия подала апелляцию в Интерпол против инициативы из Сараево о международном аресте Додика, ссылаясь на политический характер преследования.

    Накануне президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик прибыл в Москву и начал свой визит с посещения Могилы Неизвестного Солдата.

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    1 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Путин распорядился провести заседание Госсовета в Доброграде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении 15 апреля заседания президиума Госсовета в поселке Доброград Владимирской области.

    Основной темой встречи станет развитие инфраструктуры для обеспечения комфортных условий жизни, передает РИА «Новости».

    В феврале Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, в который вошли 26 человек, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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    1 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом прекращение ударов по энергосистемам России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    На совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Кроме того, на повестке встречи были дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой, сообщил Кремль в Telegram-канале. Совещание состоялось в формате видеоконференции.

    На прошлом совещании с СБ России Путин обсуждал развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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    1 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин подал декларацию о доходах за 2024 год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и руководство администрации главы государства подали свои декларации о доходах и расходах за 2024 год.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все необходимые документы были представлены в установленные законом сроки, передает ТАСС.

    «Все подали декларации в установленные сроки. И президент тоже», – прокомментировал представитель Кремля.

    По закону, высокопоставленные государственные служащие обязаны ежегодно до 1 апреля представлять декларации о своих доходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей.

    Начиная с 2023 года эти сведения больше не публикуются в СМИ и на официальных сайтах ведомств. Это стало возможным после подписания президентом Путиным указа в конце декабря 2022 года, который временно отменил публикацию подобных данных на период проведения специальной военной операции.

    В январе прошлого года Путин подал декларацию о доходах как кандидат в президенты, в которой говорилось, что в 2017–2022 годах он заработал более 67,5 млн рублей.

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    1 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин уравнял зарплаты губернаторов и вице-премьеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, приравнивающий зарплаты губернаторов к доходам вице-премьеров.

    Документ, который вступает в силу с 1 января 2026 года, был опубликован на портале правовой информации.

    «Установить высшим должностным лицам субъектов РФ денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства РФ», – говорится в указе.

    Ранее ученые из институтов РАН и Плехановского университета предложили реформировать систему оплаты труда госслужащих России, внедрив сингапурский опыт для снижения коррупции и повышения эффективности.

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    1 апреля 2025, 20:54 • Новости дня
    На «Госуслугах» заработал сервис для проверки зарегистрированных сим-карт

    Tекст: Валерия Городецкая

    На портале «Госуслуги» стал доступен сервис, который позволяет пользователям проверить количество и типы абонентских номеров, зарегистрированных на их имя, и отключить незнакомые номера.

    Новый сервис «Сим-карты» на портале «Госуслуги» позволяет авторизованным пользователям узнать, сколько абонентских номеров зарегистрировано на их имя, передает ТАСС.

    В разделе «Профиль» можно увидеть список номеров, включая номер, привязанный к учетной записи на «Госуслугах». Если среди них обнаружится незнакомый номер, пользователи могут подать заявку на расторжение договора, выбрав его и отправив соответствующий запрос через меню действий.

    По данным пресс-службы Минцифры, нововведение направлено на борьбу с телефонными мошенниками, которые могут использовать незаконно оформленные номера. Проверяя свои договоры с мобильными операторами, пользователи смогут убедиться в отсутствии «серых» сим-карт, зарегистрированных на их имя.

    В ведомстве отметили, что введены ограничения на количество сим-карт, которые можно оформить на одного человека: с 1 ноября 2025 года гражданин России не сможет оформить более 20 сим-карт, а иностранцы – не более 10 карт с 1 июля 2025 года. В случае превышения этого лимита обслуживание будет приостановлено по всем номерам, связанным с владельцем.

    В прошлом году Госдума одобрила лимит в 20 сим-карт на каждого россиянина, а также поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» сим-карт и деанонимизацию Telegram-каналов.

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    1 апреля 2025, 14:01 • Новости дня
    Журналист Боуз удивился заявлению Стубба о восстановлении отношений с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба о восстановлении отношений с Россией вызвало недоумение у ирландского журналиста Чея Боуза.

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба о необходимости моральной подготовки к восстановлению отношений с Россией стало неожиданностью для западных экспертов, передает РИА «Новости».

    «На прошлой неделе это была подготовка к войне. На этой неделе – готовится к барбекю с соседями», – написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    При этом на прошлой неделе Стубб не поддержал мнение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который выступил за нормализацию отношений с Москвой. Стубб тогда подчеркнул необходимость жесткого подхода в отношении России.

    Эти противоречивые заявления вызвали недоумение и ироничные комментарии в западных медиа, став поводом для дебатов о стратегии Финляндии в отношениях с Россией.

    Ранее Стубб заявил, что Финляндия должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией.

    В то же время Стубб отметил, что сейчас нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с Россией.

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    2 апреля 2025, 05:37 • Новости дня
    Российский актер Рашид Тугушев умер в возрасте 63 лет

    Рашид Тугушев, известный по сериалам и спектаклям, ушел из жизни в 63 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Рашид Тугушев, российский актер и режиссер, известный ролями в популярных сериалах и постановками в театре, умер в возрасте 63 лет, о чем сообщила художник-кукольник Светлана Румянцева.

    Российский актер и режиссер Рашид Тугушев скончался в возрасте 63 лет. О его смерти сообщила художник-кукольник Светлана Румянцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пишет РИА «Новости». Она выразила сожаление по поводу ухода друзей, упомянув Тугушева в своей публикации от 29 марта.

    Информация о смерти артиста появилась и на сайте КиноТеатр.ру. Рашид Тугушев родился в 1961 году и завершил обучение в Школе-студии МХАТ в 1987 году, где он получил специальность «Актер драматического театра и кино». Позднее он стажировался у Анатолия Васильева и Сергея Соловьева во ВГИКе.

    Тугушев был известен своими ролями в популярных сериалах, среди которых «Кодекс чести», «Частный детектив», «Марш Турецкого», «Каменская» и «След». Помимо актерской карьеры, он проявил себя как режиссер и поставил такие спектакли, как «Тьма» по произведению Леонида Андреева в театре «Современник» и «Любовь до гроба» Альдо Николаи в Горьковском драматическом театре. В 1989 году Тугушев основал «Московский Маленький Театр» на базе «Центра эксцентрики Александра Жеромского».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российской столице в Российском академическом молодежном театре состоялось прощание с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным, который скончался после тяжелой болезни в возрасте 63 лет. Американский актер Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет от осложнений после инсульта. Актриса и кукловод Галина Марченко, известная как голос куклы Каркуши, ушла из жизни в 88 лет.

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    1 апреля 2025, 21:11 • Новости дня
    Россия упростила выдачу водительских прав для граждан Абхазии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче водительских прав для граждан Абхазии с российским паспортом или видом на жительство.

    Теперь граждане Абхазии могут обменять свои абхазские права на российские без необходимости сдачи экзаменов и прохождения обязательного медицинского освидетельствования, передает ТАСС.

    В документе говорится: «Гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство РФ или вид на жительство в Российской Федерации, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Абхазия, в упрощенном порядке».

    В начале марта президент России Владимир Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии.

    Ранее Министерство иностранных дел России отменило свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Абхазию.

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    1 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Россия объявила в розыск украинца за осквернение мемориала Великой Отечественной войны

    Tекст: Александра Юдина

    Гражданина Украины, обвиненного в повреждении мемориала советским воинам, объявили в международный розыск и заочно арестовали по ст. 243.4 УК РФ.

    Гражданина Украины обвиняют в демонтаже барельефов с мемориала, посвященного защитникам Отечества во времена Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, его действия нанесли ущерб историко-культурной значимости мемориального объекта.

    Мужчина заочно привлечен к уголовной ответственности по ст. 243.4 УК РФ, предусматривающей наказание за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и мемориальных сооружений.

    Российская сторона объявила его в международный розыск и заочно арестовала. Эти меры были приняты после установления его причастности к повреждению братских могил советских воинов.

    В материалах дела указано, что действия подозреваемого были направлены на демонтаж изображений орденов, что вызвало общественное возмущение и обеспокоенность за сохранность исторического наследия.

    Российские правоохранительные органы призывают международное сообщество оказать содействие в задержании и экстрадиции подозреваемого для дальнейшего разбирательства.

    Накануне на Ставрополье задержали осквернивших могилы участников СВО вандалов.

    Ранее на кладбище поселка Нижнегорский в Крыму вандалы подожгли могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех участников специальной военной операции.

    На петербургском Пороховском кладбище задержали местного жителя, который наклеил оскорбительные плакаты на могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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    1 апреля 2025, 15:21 • Новости дня
    Мишустин заявил о сохранении лидерства России на энергорынках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия, несмотря на санкции, продолжает оставаться лидером на мировых энергетических рынках и активно развивает логистику.

    Выступая на стратегической сессии, посвященной вопросам развития нефтяной отрасли и угольного комплекса до 2050 года, Мишустин подчеркнул, что Россия активно расширяет логистические маршруты, особенно в сторону дружественных стран, а также финансирует необходимую инфраструктуру, передает ТАСС.

    «Несмотря на санкции, Россия сохраняет лидирующие позиции на мировых рынках энергоресурсов. Мы активно расширяем логистические маршруты, в первую очередь в направлении дружественных государств, финансируем соответствующую инфраструктуру», – заявил Мишустин.

    Премьер-министр России также отметил, что страна надежно обеспечивает собственные энергетические потребности. Он подчеркнул, что выполнение этой задачи является приоритетом, установленным президентом России.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям. Он также называл энергетику основой мирового развития и подчеркивал роль энергетики в укреплении национальных экономик.

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    1 апреля 2025, 12:53 • Новости дня
    «Талибан» оценил процесс снятия запрета на деятельность в России

    «Талибан» назвал ценным шагом правовую процедуру по снятию запрета в России

    Tекст: Александра Юдина

    Движение «Талибан*» (признано террористической организацией, находится под санкциями ООН) считает правовые действия по снятию запрета на свою деятельность в России важным шагом для укрепления отношений между странами, заявил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

    По его словам, движение «Талибан» считает правовые процедуры по снятию запрета на свою деятельность в России значительным шагом, передает ТАСС.

    Муджахид отметил, что такие действия способствуют улучшению двусторонних отношений между Афганистаном и Россией.

    По словам представителя талибов, это меры, которые помогут укрепить отношения между народами обеих стран и расцениваются как ценный шаг.

    Он подчеркнул, что любые шаги, направленные на улучшение связей между Афганистаном и Россией, считаются положительными и важными.

    В январе МИД России заявил о начале процесса исключения движения «Талибан» из списка террористических организаций.

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    1 апреля 2025, 17:15 • Новости дня
    Новый посол Франции приступил к своим обязанностям в России

    Посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию и вручил Грушко копии верительных грамот

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию и передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко.

    Французский посол Николя де Ривьер официально приступил к своим обязанностям в России, сообщили в российском МИД. Дипломат вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России Александру Грушко.

    Церемония передачи грамот состоялась 1 апреля. «Николя де Ривьер вручил копии верительных грамот Александру Грушко, заместителю министра иностранных дел Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте дипведомства.

    В марте бывшему постоянному представителю Франции при ООН Николя де Ривьеру выдали визу для прибытия в Россию на должность нового посла.

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      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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