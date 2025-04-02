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Вучич рассказал о роли Сербии в освобождении Югославии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская армия освободила Югославию от нацистской оккупации в основном собственными силами, хотя получила помощь от Красной Армии.
Вучич отметил, что хотя оказанная помощь Красной Армии была значительной, основную роль в освобождении сыграли сербские силы, передает РИА «Новости».
«Мы заплатили большую цену <…> мы получали помощь от Красной Армии, но основой была наша армия», – заявил он.
Президент Сербии также подчеркнул, что страна понесла тяжелые потери как от действий нацистской Германии, так и от хорватских усташей, назвав эти события геноцидом сербского народа.
В освобождении Югославии участвовали силы СССР, Болгарии и балканских государств. Главной военной операцией стала Белградская стратегическая наступательная операция, в результате которой были разбиты немецкие войска и их союзники.
По данным научного директора РВИО Михаила Мягкова, потери Красной Армии во время освобождения Югославии составили 35 тыс. солдат погибшими, раненными и пропавшими без вести. При освобождении Белграда погибли около 1 тыс. советских военных и почти 3 тыс. югославских.
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