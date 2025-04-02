Вучич рассказал о роли Сербии в освобождении Югославии

Tекст: Александра Юдина

Вучич отметил, что хотя оказанная помощь Красной Армии была значительной, основную роль в освобождении сыграли сербские силы, передает РИА «Новости».

«Мы заплатили большую цену <…> мы получали помощь от Красной Армии, но основой была наша армия», – заявил он.

Президент Сербии также подчеркнул, что страна понесла тяжелые потери как от действий нацистской Германии, так и от хорватских усташей, назвав эти события геноцидом сербского народа.

В освобождении Югославии участвовали силы СССР, Болгарии и балканских государств. Главной военной операцией стала Белградская стратегическая наступательная операция, в результате которой были разбиты немецкие войска и их союзники.

По данным научного директора РВИО Михаила Мягкова, потери Красной Армии во время освобождения Югославии составили 35 тыс. солдат погибшими, раненными и пропавшими без вести. При освобождении Белграда погибли около 1 тыс. советских военных и почти 3 тыс. югославских.

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