Tекст: Владимир Нагирняк

29 января 1945-го командующий 1-м Белорусским фронтом Георгий Жуков доложил в Москву маршалу Сталину о выполнении приказа разгромить группировку вермахта в Польше и выйти на границу Германии. За две недели боев войска фронта прошли от Вислы до Одера, очистив от противника западную часть Польши и освободив ее население от нацистского гнета. Стремительное продвижение советских войск не позволило гитлеровцам оставить после себя выжженную землю.

В результате многие освобожденные польские города избежали разрушения. К примеру, крупный промышленный центр – город Лодзь со всеми предприятиями и оборудованием – был освобожден Красной армией совершенно целым. В нем функционировали водопровод и электростанции, а по городу ходили трамваи. То же самое можно было сказать про Томашув, Быдгощ, Радом и подавляющее большинство других городов Польши.

Однако Варшава была среди них исключением. Сейчас столица Польши является одним из красивейших мест Европы, а ее Старый город в 1980-м внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но в январе 1945-го разрушения в Варшаве – некогда города-миллионника – были тотальными. Сначала в 1939-м немецкими бомбами была разрушена десятая часть городских зданий. А в 1943-м во время подавления восстания в еврейском гетто был стерт с лица земли целый район Варшавы.

Агония же польской столицы настала в 1944-м – во время Варшавского восстания. Гитлеровцы разрушали город с многовековой историей с особым садизмом. Превращая в руины квартал за кварталом, они сжигали и взрывали промышленные предприятия, жилые дома, памятники архитектуры. Польские историки указывают, что немцы продолжали взрывать Варшаву даже в январе 1945-го. В результате ее промышленные предприятия и исторические памятники были уничтожены на 90%, а от жилых зданий сохранилось не более 28%.

В итоге, когда 17 января 1945-го красноармейцы и бойцы Войска польского вошли в город, освобождать фактически было нечего. Многие его жители погибли, а остальные были изгнаны. Лишь в руинах ютились несколько тысяч человек. Поэтому Жуков, докладывая Сталину о состоянии Варшавы, справедливо написал: «Город мертв».

Возрождение из пепла

Как утверждается, изначально временное польское правительство даже хотело сделать столицей другой город, не видя смысла восстанавливать Варшаву. Ее же руины хотели превратить в военный мемориал, напоминавший об ужасах войны. Этим планам не было суждено сбыться по двум причинам. Во-первых, сразу после освобождения Варшава стала наполняться людьми – возвращавшимися жителями и беженцами. Их силами начался стихийный процесс восстановления города. Во-вторых, новые польские власти призвали к восстановлению Варшавы, в том числе Советский Союз.

Реконструкция столицы Польши стала одним из самых масштабных проектов XX века, так как никто ранее не пытался восстановить памятники в таком объеме.

Был заново полностью воссоздан исторический центр города, восстановление города в целом продолжалось вплоть до 1960-х годов. Сегодня польские историки утверждают, что такой масштабный проект стал возможен лишь благодаря пожертвованиям польских граждан – якобы единственного источника финансирования строительства Варшавы. На самом деле это было не так.

Советское правительство решило помочь Польше восстановить ее разрушенную столицу. 29 января 1945-го Государственный Комитет Обороны СССР в специальном постановлении обязал различные советские организации уже к середине февраля передать полякам пятьсот новых грузовиков, пятьсот вагонов, восемь тысяч саперных лопат и киркомотыг, пять подъемных кранов и пять экскаваторов. Кроме того, на нужды жителей Варшавы Советский Союз выделил пятьсот тонн бумаги, большое количество медикаментов и медицинского оборудования для будущих больниц.

Тем же постановлением советское правительство позаботилось о бездомных варшавянах, передав на их нужды 500 деревянных домов, поступавших из Финляндии в СССР в качестве репараций. Кроме того, решался вопрос о налаживании работы связи и городского транспорта в Варшаве – было направлено четыре батальона советских связистов и большое количество радиодеталей. Особое внимание было уделено срочной доставке всего необходимого, за это лично отвечал главный железнодорожник СССР – нарком Иван Ковалев.

11 февраля 1945-го руководители временного правительства Польши Болеслав Берут и Эдвард Осубка-Моравский обратились к советскому руководству с просьбой еще помочь техникой для восстановления Варшавы. Чуть позже на встрече со Сталиным они также попросили прислать советских экспертов для оценки работ в разрушенном городе и высказали пожелание, чтобы СССР принял на себя часть расходов при строительстве польской столицы.

Сталин отнесся к этим вопросам очень доброжелательно. Уже 18 февраля 1945-го Совнарком своим указом уведомил о том, что Советский Союз примет на себя половину расходов, «предусматриваемых планом восстановления основных районов Варшавы».

Для помощи Польше была создана специальная экономическая миссия, которую возглавил Василий Пронин – один из лучших советских хозяйственников, ранее руководивший Москвой в трудные военные годы. В декабре 1944-го Пронину было поручено организовать планы работ по восстановлению 15 советских городов, включая Сталинград и Севастополь. Поэтому неудивительно, что Сталин поручил ему помочь полякам восстановить Варшаву.

Пронин и сотрудники советской миссии совместно с магистратом Варшавы в течение следующего месяца обсудили и предложили польским властям первоочередные меры на 1945 год по восстановлению их столицы. Когда проект был принят, началась долгая работа, в которой СССР принимал активное участие. Примером тому является советская помощь полякам в восстановлении энергоснабжения, водоснабжения и других мер по оживлению Варшавы.

17 марта 1945-го вышло еще одно постановление ГКО по оказанию помощи в восстановлении Варшавы. Согласно постановлению, Наркомат электростанций вместе с другими организациями должен был помочь полякам ввести в эксплуатацию городскую электростанцию. Для этого советская сторона выделила турбогенераторы, подстанцию, кабель и другое оборудование для электростанции мощностью 54 тыс. киловатт. Для его монтажа в Польшу были направлены бригады советских инженеров и мастеров, а 1-й Украинский фронт выделил станки и инструмент с предприятий немецкой Силезии. Сталин обязан начальника тыла Красной армии выдавать ежемесячно 30 тонн горючего на нужды строителей электростанции.

Внесла свой вклад советская сторона и в восстановление варшавского водопровода и канализации. Для этой цели из Союза в Польшу была командирована бригада специалистов, а также отправлено различное оборудование.

Существование такого огромного города немыслимо без развитой транспортной сети. Советская столица направила в Варшаву бригаду транспортников, приняв в ответ на обучение будущих польских водителей троллейбусов. Также Польша получила подстанции и провод для электротранспорта. А для расчистки завалов и уборки улиц Варшавы СССР передал Польше трактора, грузовики, экскаваторы, передвижные электростанции, тысячи метров транспортерной ленты, взрывчатку и многое другое. Кроме того, расчистка русла Вислы в городских пределах проводилась силами советских саперов и водолазов.

Историческая память

Все это лишь часть советской помощи Польше в восстановлении ее столицы, в ходе которой Варшава возродилась, как феникс из пепла. Исторический центр с его соборами и дворцами был тщательно воссоздан заново, что было охарактеризовано ЮНЕСКО как «выдающийся пример почти полной реконструкции исторического периода с XIII по XX век».

С восстановлением Варшавы сохранилась и важная часть истории польского народа. Однако о том, какой вклад внес в это СССР, сейчас на Западе предпочитают не вспоминать. Даже ЮНЕСКО ни словом не упомянула советскую роль в проекте, который теперь сами поляки гордо именуют одним из самых амбициозных в истории человечества.

Сегодня власти современной Польши называют освобождение своей страны Красной армией «оккупацией». Современные польские политики не видят разницы в том, что нацистская Германия разрушала историю Польши, а СССР помогал ее восстанавливать.

Стоит напомнить им слова первого послевоенного президента (мэра) польской столицы Мариана Спыхальского. Помощь СССР Спыхальский оценивал как факт «сердечной отзывчивости», называя возрождение Варшавы «символом вечной дружбы между народами, символом победы славянства над чудовищным варварством – гитлеризмом».

Тем более что на момент принятия решения Сталиным о Варшаве война еще была не закончена, а многие советские города были разрушены. Но советский вождь отдал приоритет в восстановлении не собственным городам, а польской столице. Это политическое решение было призвано окончательно повернуть сложные отношения между СССР и Польшей в сторону дружбы и союза, предпосылки для которых сложились во время их совместной борьбы против нацистской Германии.

Сегодня польская столица полностью восстановлена – но отношения между Россией и Польшей тоже полностью, но разрушены. И виновата в этом точно не Россия.