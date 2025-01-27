Дипломат: Польша решила потерять лицо на 80-летии освобождения Освенцима

Дипломат Долгов: Отсутствие делегатов России на 80-летии освобождения Освенцима – это позор Польши

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Позиция польских властей и их единомышленников абсолютно постыдна. Но стоит заметить, что они начали попытки переписывать историю не вчера и далеко не с началом СВО. Эта практика Запада тянется еще со времен холодной войны», – напомнил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

«Однако в последние годы активизировались те, кто хочет предать забвению реального победителя над нацизмом. Кроме того, недавний пассаж главы Белого дома Дональда Трампа о том, что наша страна якобы «помогла США выиграть Вторую мировую войну», придал уверенности переписчикам истории», – продолжил собеседник.

«К слову, много поляков работали в фашистских концлагерях, участвовали в преследовании евреев. Поэтому Варшава должна чувствовать себя исторически благодарной перед советским воинам за освобождение Освенцима, а не пытаться замолчать их подвиги», – подчеркнул спикер.

«Очевидно, политика ЕС и США не выражает позицию большинства западного общества. Я знаю людей, родившихся непосредственно в австрийском концлагере Маутхаузен. Они все прекрасно понимают. Знают европейцы и про Армию Крайова, боровшуюся с нацистами», – привел примеры Долгов.

«Западному обществу десятилетиями внушали псевдоконцепцию, что нацизм победил англосаксонский мир. И своим решением Польша лишь усугубляет ситуацию, теряет лицо и историю. Поэтому Москве нужно усиливать работу дипломатии и масс-медиа, чтобы доносить правду. Происходящее придает важности и грядущему празднованию 80-летия Победы», – указал он.

Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте раскритиковал отказ Варшавы пригласить представителей РФ на 80-летие освобождения Освенцима (по-немецки – Аушвиц-Биркенау). «Красная армия освободила Освенцим. Россия приняла на себя основную тяжесть Второй мировой войны. Однако Россию не пригласили на 80-летие освобождения Освенцима. Это скандал», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

Посол России в Варшаве Сергей Андреев указывал, что теоретически они могли бы присутствовать на мероприятии, но там не будет упоминаться роль Красной армии в освобождении лагеря, поэтому представительство России не имеет смысла.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода на пресс-конференции, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, указывал, что политика Польши является оскорблением памяти освободителей и тревожным знаком, указывающим на реабилитацию нацизма.

Ранее Минобороны рассекретило документы о селекции узников в Освенциме, а ФСБ обнародовала данные об освобождении концлагеря. Газета ВЗГЛЯД писала, что современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма.