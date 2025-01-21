Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.2 комментария
Экс-президент Польши назвал слабыми позиции Трампа по Украине
Экс-президент Польши Квасьневский заявил о слабых козырях Трампа для давления на Россию по Украине
Президент США Дональд Трамп не имеет сильных аргументов для давления на Россию в вопросе украинского конфликта, заявил в эфире радиостанции Radio Zet бывший президент Польши Александр Квасьневский.
По его словам, у Трампа «плохие карты», так как Россия способна продолжать войну длительное время, в то время как украинские ресурсы истощаются, и они нуждаются во внешней помощи, передает ТАСС.
Квасьневский подчеркнул, что нынешняя позиция США в переговорах с президентом России Владимиром Путиным не является сильной.
В то же время Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США относительно украинского конфликта. Он отметил, что Россия считает важным устранение первопричин кризиса и учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть еще полдня для завершения конфликта на Украине, и намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров.
Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным, где будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования на Украине.
По словам Трампа, Владимир Зеленский уже выразил готовность к соглашению и готов к заключению сделки.
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость переговоров для обеспечения мира и безопасности в Европе, отметив, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды Трампа по отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введению миротворцев ЕС и Британии.