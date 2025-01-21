Экс-президент Польши назвал слабыми позиции Трампа по Украине

Экс-президент Польши Квасьневский заявил о слабых козырях Трампа для давления на Россию по Украине

Tекст: Вера Басилая

По его словам, у Трампа «плохие карты», так как Россия способна продолжать войну длительное время, в то время как украинские ресурсы истощаются, и они нуждаются во внешней помощи, передает ТАСС.

Квасьневский подчеркнул, что нынешняя позиция США в переговорах с президентом России Владимиром Путиным не является сильной.

В то же время Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США относительно украинского конфликта. Он отметил, что Россия считает важным устранение первопричин кризиса и учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть еще полдня для завершения конфликта на Украине, и намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров.

Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным, где будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования на Украине.

По словам Трампа, Владимир Зеленский уже выразил готовность к соглашению и готов к заключению сделки.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость переговоров для обеспечения мира и безопасности в Европе, отметив, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды Трампа по отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введению миротворцев ЕС и Британии.