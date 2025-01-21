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    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за оставшиеся полдня
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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

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    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    13 комментариев
    21 января 2025, 08:21 • Новости дня

    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за оставшиеся полдня

    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за оставшиеся полдня
    @ Chip Somodevilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть еще полдня для завершения конфликта на Украине, и выразил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров.

    Трамп вновь подтвердил свое обещание завершить российско-украинский конфликт в течение суток после вступления в должность, передает РБК.

    Он отметил, что из этого времени «прошло только полдня», поэтому у него остается еще достаточно времени для реализации своих намерений.

    «Мы хотим успеть», – подчеркнул Трамп, добавив, что планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения текущей ситуации и возможных путей разрешения конфликта.

    Трамп также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в заключении сделки, остаются вопросы по желанию Путина участвовать в переговорах.

    Отвечая на вопрос о санкциях против России, Трамп сказал, что предпочитает использовать тарифы. Он также подчеркнул, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

    Ранее Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса. До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго.

    21 января 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины

    Трамп сообщил, что США потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО

    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины
    @ Jasper Colt/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что американские расходы на поддержку Украины значительно превышают затраты союзников по НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время встречи с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО».

    Трамп подчеркнул, что географическая близость Европы к Украине должна побуждать европейские страны брать на себя большую финансовую ответственность в поддержке киевского режима.

    Президент США также заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине. На вопрос о выполнении своего обещания разрешить конфликт в первый день, он ответил, что  прошла только половина дня. «У меня есть еще половина дня. Мы хотим это сделать», – сказал он.

    Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования на Украине. По словам Трампа, президент Зеленский уже выразил готовность к соглашению. «Он сказал мне, что хочет заключения сделки», – подчеркнул глава Белого дома.

    Одновременно с этим американский лидер допустил сохранение санкций против России до завершения конфликта на Украине.

    До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне. Кроме того, он пообещал помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

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    20 января 2025, 11:47 • Новости дня
    Медведчук заявил о шансе на возрождение Украины в составе России
    Медведчук заявил о шансе на возрождение Украины в составе России
    @ Ирина Яковлева/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что возрождение украинского народа возможно только в составе России, отметив, что цели российской спецоперации соответствуют интересам украинцев.

    Медведчук заявил, что возрождение украинского народа может произойти лишь в составе России, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции России, заключающиеся в демилитаризации и денацификации Украины, соответствуют интересам украинцев.

    «Если Зеленский и его свора зарабатывают на горе и геноциде украинцев, то цели СВО в интересах прежде всего украинского народа, поэтому Россия этих целей достигнет, поскольку они справедливые и необходимые, в том числе и для украинцев», – написал Медведчук в своей колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

    Он также отметил, что выполнение условий денацификации позволит украинцам свободно говорить на родном языке, вернет памятники истории на свои места, а книги – в библиотеки. Медведчук добавил, что возвращение памяти героев Великой Отечественной войны станет частью денацификации, и суд над современными нацистами также будет способствовать этому.

    Ранее Медведчук заявил, что политика трех «де» Владимира Зеленского, основанная на деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации, приводит украинцев к оглуплению и помогает удерживать власть.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    20 января 2025, 23:35 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарий санкционного давления США против России при Трампе

    Политолог Суслов спрогнозировал усиление санкций США на фоне сложностей переговоров по Украине

    Tекст: Максим Попов

    В ближайшие месяцы США, вероятно, усилят санкционное давление на Россию из-за трудностей в переговорах по Украине, сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Суслов выразил мнение, что президент США Дональд Трамп усилит санкционное давление на Россию в ближайшие несколько месяцев. Это произойдет, как только администрация нового главы Белого осознает, что переговоры по Украине будут крайне сложными, передает ТАСС.

    Суслов пояснил: «Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев усиление санкционного давления Соединенных Штатов на Россию просто неизбежно, и это следует рассматривать как такой априорный базовый сценарий». Он отметил, что усиливающееся давление будет направлено на российскую энергетику и партнеров России, которым также будут угрожать вторичными санкциями.

    По его словам, главным ограничителем для администрации Трампа станет риск усиления инфляции внутри США, связанный с возможным ростом мировых цен на нефть, если экспорт российской нефти будет дестабилизирован. Однако желание усилить санкции, по мнению эксперта, не вызывает сомнений.

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    20 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

    Во время совещания обсуждались вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал Кремля. Одной из центральных тем стали перспективы российско-американских отношений в связи с новой администрацией в США.

    Путин отметил открытость России к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – подчеркнул он. Президент также выразил мнение о том, что урегулирование ситуации должно строиться не на кратком перемирии, а на долгосрочном мире с учетом законных интересов всех народов в регионе.

    Ранее Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции.

    На предыдущем оперативном совещании с Совбезом Владимир Путин обсудил актуальные внутренние и международные вопросы.

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    20 января 2025, 12:52 • Новости дня
    Валуев оценил слова Трампа об Овечкине

    Валуев счел слова Трампа об Овечкине предлогом для отвлечения внимания

    Валуев оценил слова Трампа об Овечкине
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что слова Дональда Трампа о хоккеисте Александре Овечкине могут свидетельствовать о желании США начать переговоры с Россией.

    В ходе митинга на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» Трамп назвал Овечкина отличным игроком, передает РИА «Новости».

    Валуев отметил, что такие высказывания неслучайны, они могут свидетельствовать о намерении избранного президента США наладить диалог с Россией. Однако, по мнению политика, это заявление является, скорее, отвлекающим маневром.

    Он подчеркнул: «Ничего не случайно. Хочет переговоров. Но не об этом пока. Спорт и его возвращение – лишь вишенка на торте для отвлечения внимания».

    Валуев считает, что Трамп, возможно, использует такие заявления, чтобы переключить внимание общественности на менее значимые темы, в то время как ключевые переговоры могут пока оставаться в тени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на митинге в Вашингтоне высоко оценил мастерство Овечкина, назвав его великим игроком.

    При этом комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подчеркнул, что Овечкин стремится побить рекорд Гретцки, представляя «Вашингтон Кэпиталз», а не Россию.

    Между тем сообщалось, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным для обсуждения возможности личной встречи по урегулированию конфликта на Украине.

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    20 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Депутат Рады поставила под вопрос существование Украины

    Депутат Рады Безуглая поставила под вопрос существование Украины

    Депутат Рады поставила под вопрос существование Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Существование Украины, как таковой, остается под вопросом, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    В интервью изданию «Украинская правда» Безуглая заявила, что Украина может считаться «государством-ребенком» из-за ее недолгого срока независимости и инфантилизма в структуре государственного управления, передает РИА «Новости».

    Безуглая отметила, что вооруженные силы страны также не достигли нужного уровня развития, сравнив Украину с другими государствами, которые существовали менее полувека и в конечном итоге прекратили свое существование. «А нам не сто лет... Нам 30 лет. Это очень мало», – заявила она.

    Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила обеспокоенность тем, что Украина теряет будущее из-за экономической стагнации, деиндустриализации и массовой миграции населения.

    До этого помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году. Патрушев также считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    20 января 2025, 13:48 • Новости дня
    Rebelion: Разрешение Украине бить ATACMS по России начало третью мировую

    Rebelion: Разрешение атак ATACMS по России стало началом третьей мировой войны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрешение Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России стало началом третьей мировой войны, пишет испанское издание Rebelion.

    Как пишет Rebelion, решение президента США Джо Байдена дать Украине разрешение на удары по России дальнобойными ракетами ATACMS фактически знаменует начало третьей мировой войны.

    Издание подчеркивает, что противостояние между крупными ядерными державами может достигнуть масштабов, невиданных со времен холодной войны, передает РИА «Новости»

    В статье также выражается беспокойство по поводу возможного перерастания этого конфликта в полноценную третью мировую войну с применением ядерного оружия. Автор публикации полагает, что подобный сценарий стал более реальным после принятия решения Вашингтоном.

    В ноябре прошлого года США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Минобороны России продемонстрировало, какие регионы страны находятся под угрозой дальнобойного вооружения ВСУ, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG.

    В январе в ответ на обстрелы Белгородской области ВСУ ракетами ATACMS Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины, где среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч».

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    20 января 2025, 20:24 • Новости дня
    Фицо: Россия не уйдет с освобожденных от киевского режима территорий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уход России с освобожденных территорий нереалистичен, как и вступление Украины в НАТО, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

    «Давайте отбросим розовые очки и будем немного реалистами. Особенно с точки зрения вариантов достижимого мира. На самом деле, в нынешней ситуации нереалистично ожидать, что Российская Федерация уйдет с территорий, которыми она в настоящее время владеет», – заявил Фицо, передает ТАСС.

    Для достижения мира необходимо решение, приемлемое для обеих сторон конфликта, потому нужен реалистичный подход в оценке ситуации. Он также предложил возможность ввода войск на Украину для создания буферной зоны, но подчеркнул, что это требует учета причин конфликта.

    Ранее Фицо резко высказался о Владимире Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом» в связи с его частыми поездками по Европе с целью получения финансовой помощи.


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    20 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Эксперт: Следует учесть интересы разных народов, населявших Украину

    Политолог Данилин: Разрешение украинского конфликта требует принятия позиции многих народов региона

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с администрацией Дональда Трампа, однако для этого Вашингтону нужно учесть интересы Москвы. Кроме того, стабильный мир требует принятия и позиции всех народов этого региона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США.

    «Россия давно постулирует готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Конечно, смена власти в США может открыть новые возможности в решении сложившихся противоречий. Если новая администрация Штатов проявит необходимую политическую волю, диалог может начаться», – считает политолог Павел Данилин.

    «Однако для этого Вашингтону нужно с уважением отнестись к интересам России. Москва четко дала понять, что кратковременное перемирие нас не интересует. Необходимо полноценное урегулирование, которое может состояться только на основе устранения первопричин сложившегося кризиса», – отмечает он.

    «Россия давно озвучивала, что конкретно для этого необходимо. Нейтральный и внеблоковый статус Украины, законодательный запрет в этом государстве нацистской идеологии, признание суверенитета нашей страны над новыми регионами и так далее. Подлинный мир способен устояться лишь с учетом всех перечисленных факторов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, нельзя забывать и о законных интересах всех национальностей, проживающих на Украине. В республике насчитывается более ста этносов. Конфликт не может быть закончен, если власти в Киеве не проявят готовности прислушаться к мнению многочисленных народов страны», – заключил Данилин.

    Напомним, что на территории, затронутой украинским военным конфликтом, помимо русских и украинцев, проживают этнические белорусы, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки и другие национальности.

    Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США, в том числе по украинскому конфликту. Глава государства добавил, что Москва ставит своей целью не «краткое перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил», а «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

    «Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», – заключил российский лидер.

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    20 января 2025, 22:55 • Новости дня
    Падающие БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Воронежской области

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО уничтожили несколько дронов в небе над Воронежской областью, после падения которых на нефтебазе произошло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Как сообщил Гусев в Telegram, российские ПВО и средства РЭБ в Лискинском районе Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских БПЛА, что привело к падению одного из дронов на территорию нефтебазы, где произошло возгорание.

    Гусев подчеркнул, что несмотря на пожар, пострадавших нет, а угрозы для населения отсутствуют. «Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно», – отметил он. Губернатор предупредил о возможности новых атак БПЛА в регионе.

    Сообщается, что на данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, которые контролируют ситуацию.

    Накануне сообщалось, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях.

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    20 января 2025, 14:25 • Новости дня
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела в селе Бехтеры Херсонской области вооруженными силами Украины, в результате которого пострадали не менее 25 мирных жителей, включая четверых детей.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по факту удара ВСУ вблизи школы в селе Бехтеры Херсонской области возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства. Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и умышленное повреждение имущества.

    По данным следствия, утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Пострадали не менее 25 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних.

    Следственный комитет ведет работу по установлению конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления, добавили в ведомстве.

    Напомним, в Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось о двоих погибших в результате этого обстрела.

    Сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что обстрел школы был целенаправленной атакой Киева, связанной с возможной сменой приоритетов Запада после инаугурации президента США Дональда Трампа.

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    20 января 2025, 12:01 • Новости дня
    Политолог оценил вероятность организации «майдана» в Словакии

    Политолог Ткаченко: Словацкая оппозиция при поддержке Запада может получить контроль над Верховным судом

    Политолог оценил вероятность организации «майдана» в Словакии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Премьера Словакии Роберта Фицо настораживают связи оппозиции с Украиной. Несмотря на то, что противники действующей власти в стране не смогут организовать масштабные акции протеста, поддержка Запада позволяет им «подмять под себя» некоторые важные институты власти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Роберт Фицо обвинил оппозицию в подготовке госпереворота.

    «Заявления Роберта Фицо о готовящемся оппозицией госперевороте стали реакцией премьера на визит представителей «Прогрессивной Словакии» в Киев. Члены этой партии воспитаны на идеях европейской интеграции, а властных амбиций у них предостаточно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Однако, как добавил политолог, население в ЕС в последние годы голосует в основном за защитников национальных интересов. То есть «поколенческий сдвиг» играет не на пользу оппозиции. Кроме того, острая реакция Фицо на поездку делегации от «Прогрессивной Словакии» на Украину объясняется и напряженными отношениями между Братиславой и Киевом.

    «Сегодня Владимир Зеленский пытается выстроить для себя образ человека, близкого к Вашингтону. Поскольку США во многом диктуют политику европейских государств, то и Украина начала пытаться игнорировать интересы ЕС. Фицо же ставит свою страну на первое место. Это идеологическое разногласие во многом и разрушает диалог Братиславы с Киевом», – детализировал аналитик.

    По мнению Ткаченко, слова Фицо о возможности организации Майдана в Словакии имеют и электоральное отражение. Оппозиция уже вносила в парламент предложение о созыве заседания по вотуму недоверия правительству. «На этом фоне премьер и вырисовывает для общества два возможных сценария: либо вы голосуете за стабильность, либо страна встанет на путь цветной революции», – акцентировал Ткаченко.

    По его оценкам, словацкой оппозиции все же не удастся организовать масштабные уличные протесты. Вместе с тем, собеседник допускает ситуацию, при которой Запад и местные элиты, ориентированные на Брюссель, могут попытаться пересмотреть итоги будущих выборов в стране, подчинив себе отдельные институты государственной машины.

    «В этом случае противники Фицо поставят под свой контроль, например, Конституционный или Верховный суд, который выполнит функцию Майдана. Подобный сценарий был реализован на Украине в 2004 году», – напомнил политолог. Такое гипотетическое развитие событий нанесет ущерб интересам Москвы, считает эксперт.

    «Сейчас Венгрия, Словакия и некоторые другие европейские страны постепенно приходят к пронациональным позициям. Они также выступают за нормализацию диалога с Россией. В наших интересах, чтобы эти силы не были повержены. Москве выгодно, чтобы государства ЕС сохраняли интерес к обсуждению с нами экономических и культурных отношений», – заключил Ткаченко.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозицию страны в желании свергнуть действующую власть. «Мы готовы ко всему. Особенно к Майдану, то есть к государственному перевороту на другой стороне улицы, которого так упорно добивается «Прогрессивная Словакия», – цитирует главу правительства издание Pravda.

    Таким образом Фицо прокомментировал недавний визит представителей оппозиционной партии в Киев. По словам премьера, он не выступает против подобных поездок. «Когда у вас нет полномочий или ответственности, вы можете вести переговоры где угодно, даже на Марсе», – добавил глава правительства.

    Однако он заметил, что визит членов «Прогрессивной Словакии» в Киев выглядел как жест подчинения Братиславы Киеву. По его мнению, действия партии подчеркивают ее «проукраинский характер». Фицо также рассказал о нежелании Владимира Зеленского встретиться с ним лично на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Премьер добавил, что в последнее время Киев пытается «втереться в милость» к избранному президенту США Дональду Трампу. Этим и объясняется решение офиса Зеленского о прекращении транзита российского газа в ЕС, что должно преподнести Штатам всю Европу «на золотом подносе». Фицо заметил, что хотя Союз и является «жизненным пространством» Братиславы, это не отразится на готовности страны отстаивать свои интересы.

    Ранее Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай», подробно рассказывал, почему именно в Словакии прижился «духа противоречия Западу».

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    20 января 2025, 09:51 • Новости дня
    В Татарстане за час уничтожили два украинских дрона
    В Татарстане за час уничтожили два украинских дрона
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства ПВО за час уничтожили два украинских беспилотника в Татарстане, сообщило Министерство обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были уничтожены над территорией Республики Татарстан.

    Средства противовоздушной обороны сработали в период с 6.00 до 7.00 по московскому времени.

    Власти Казани сообщили о предотвращении атак БПЛА на промышленные предприятия.

    В то же время на улице Можайского в Казани обнаружили упавший обломок беспилотника, он оказался не взрывоопасным.

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    20 января 2025, 18:17 • Новости дня
    Пушилин: Восемь работников «Донбассгаза» ранены при атаке дрона ВСУ
    Пушилин: Восемь работников «Донбассгаза» ранены при атаке дрона ВСУ
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На трассе Светлодарск – Новолуганск в ДНР удар украинского беспилотника ранил восемь работников «Донбассгаза», направлявшихся на ремонтные работы, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    Среди раненых – женщины 1972, 1964 и 1985 годов рождения, а также мужчины 1986, 1980 и три 1964 годов рождения, пояснил Пушилин в своем Telegram-канале.

    Все они направлялись к месту выполнения ремонтных работ. Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

    В понедельник в небе над Донецком в понедельник прозвучало около 20 взрывов, в городе сработала система противовоздушной обороны.

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    20 января 2025, 19:58 • Новости дня
    Депутат Рады призвал возбудить дело против Зеленского

    Депутат Дмитрук призвал украинские и зарубежные власти расследовать слова Зеленского

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский депутат Артем Дмитрук, выехавший из страны, призвал начать уголовное расследование против президента Владимира Зеленского за его призывы расправляться с политиками, поддерживающими проведение выборов.

    Ранее Зеленский во время встречи с украинской общиной в Польше заявил, что политикам, выступающим за выборы, следует «откручивать головы». В своем видеообращении Дмитрук подчеркнул, что такие слова главы государства представляют собой угрозу жизни и здоровью политиков, передает РИА «Новости».

    По мнению Дмитрука, заявления Зеленского подпадают под действие статей украинского уголовного кодекса о насилии против государственных или общественных деятелей и препятствовании избирательным правам. Он выразил уверенность, что данные слова президента должны быть внесены в реестр досудебных расследований.

    Дмитрук добавил, что передаст все необходимые документы соответствующим органам для дальнейшего рассмотрения дела.

    Ранее Дмитрук обвинил Зеленского в гибели жителей непризнанного Приднестровья из-за отключения отопления и горячей воды.

    Кроме того, Дмитрук заявил, что Зеленский и его офис препятствуют заключению мира с Россией, несмотря на готовность Москвы к диалогу.

    Депутат также обвинил Зеленского в обмане украинцев и назвал его «клоуном».

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