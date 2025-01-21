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    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана
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    Эрдоган заявил о планах Анкары по возобновлению зерновой сделки
    Арестован спрятавший тело убитой женщины в «Запорожце» актера Куценко
    Эксперт назвал сценарий санкционного давления США против России при Трампе
    Пушков заявил о «нехороших предчувствиях» ЕС из-за Трампа
    Байден помиловал членов своей семьи в последние часы президентства
    Фицо: Россия не уйдет с освобожденных от киевского режима территорий
    Маск приветствовал сторонников Трампа скандальным жестом
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    13 комментариев
    21 января 2025, 02:55 • Новости дня

    Макрон усомнился в быстром завершении конфликта на Украине

    Макрон заявил, что украинский конфликт не завершится в ближайшее время

    Tекст: Максим Попов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго, и подчеркнул необходимость переговоров для обеспечения мира и безопасности в Европе.

    По словам Макрона, для достижения мира и безопасности в Европе необходимы переговоры между европейскими странами, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Задача сегодня состоит в том, чтобы дать Украине средства для выживания и вступать в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтрашнего дня, когда военные действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения войны на ее территорию, что станет гарантией нашей собственной безопасности», – заявил Макрон.

    Как отметили журналисты, эта речь Макрона была завуалированным посланием президенту США Дональду Трампу, который ранее обещал быстрое завершение украинского конфликта после своего избрания.

    До этого Макрон обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским перспективы размещения иностранных войск на Украине. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды президента Трампа по отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введению миротворцев ЕС и Британии.

    20 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский офицер прикрылся ребенком от российского дрона, российские военные были вынуждены отменить по нему атаку.

    Как сообщает РИА «Новости», начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ рассказал о необычном инциденте на Донецком направлении. Во время одного из вылетов дрона был обнаружен автомобиль командного состава ВСУ. Внутри операторы заметили движение, было принято решение о ликвидации транспортного средства.

    Однако, когда из машины вышли двое человек, стало ясно, что среди них находился офицер с ребенком на руках. Офицер повернулся лицом к дрону, что позволило оператору увидеть ребенка и в последний момент отклонить удар.

    Ранее украинский военнопленный рассказал, что вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.

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    20 января 2025, 11:47 • Новости дня
    Медведчук заявил о шансе на возрождение Украины в составе России
    Медведчук заявил о шансе на возрождение Украины в составе России
    @ Ирина Яковлева/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что возрождение украинского народа возможно только в составе России, отметив, что цели российской спецоперации соответствуют интересам украинцев.

    Медведчук заявил, что возрождение украинского народа может произойти лишь в составе России, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции России, заключающиеся в демилитаризации и денацификации Украины, соответствуют интересам украинцев.

    «Если Зеленский и его свора зарабатывают на горе и геноциде украинцев, то цели СВО в интересах прежде всего украинского народа, поэтому Россия этих целей достигнет, поскольку они справедливые и необходимые, в том числе и для украинцев», – написал Медведчук в своей колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

    Он также отметил, что выполнение условий денацификации позволит украинцам свободно говорить на родном языке, вернет памятники истории на свои места, а книги – в библиотеки. Медведчук добавил, что возвращение памяти героев Великой Отечественной войны станет частью денацификации, и суд над современными нацистами также будет способствовать этому.

    Ранее Медведчук заявил, что политика трех «де» Владимира Зеленского, основанная на деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации, приводит украинцев к оглуплению и помогает удерживать власть.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    20 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

    Во время совещания обсуждались вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал Кремля. Одной из центральных тем стали перспективы российско-американских отношений в связи с новой администрацией в США.

    Путин отметил открытость России к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – подчеркнул он. Президент также выразил мнение о том, что урегулирование ситуации должно строиться не на кратком перемирии, а на долгосрочном мире с учетом законных интересов всех народов в регионе.

    Ранее Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции.

    На предыдущем оперативном совещании с Совбезом Владимир Путин обсудил актуальные внутренние и международные вопросы.

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    20 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о введении режима ЧС на южной границе США
    Трамп заявил о введении режима ЧС на южной границе США
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп намерен ввести режим чрезвычайной ситуации на южной границе США из-за обострения ситуации с мигрантами и направить туда войска, чтобы предотвратить проникновение нелегалов.

    Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса США – ротонде, подчеркнул важность восстановления Америки. «Сегодня я подпишу ряд исторических указов... Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе и отправлю войска на южную границу», – заявил он, передает ТАСС.

    Президент США также пообещал немедленно остановить незаконное проникновение мигрантов и начать процесс их экстрадиции. По его словам, миллионы нелегалов должны вернуться в места, откуда прибыли, пишет РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

    Ранее сообщалось, что Трамп планирует в первый день своего президентства подписать указ, ограничивающий помощь другим странам, если она не соответствует стратегическим интересам США. Кроме того, Трамп заявил о планах подписать почти 100 указов после инаугурации, направленных на отмену решений администрации Джо Байдена.

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    20 января 2025, 22:34 • Новости дня
    Цукерберг засмотрелся на декольте подруги Безоса на инаугурации Трампа (видео)

    Цукерберг засмотрелся на декольте телеведущей Лорен Санчес на инаугурации Трампа

    Tекст: Максим Попов

    На инаугурации Дональда Трампа Марк Цукерберг сосредоточил взгляд на декольте Лорен Санчес, телеведущей и подруги владельца Amazon Джеффа Безоса, что привлекло внимание СМИ.

    Во время инаугурации президента США Дональда Трампа основатель Facebook (заблокирован в России) Марк Цукерберг привлек к себе внимание, когда его взгляд остановился на Лорен Санчес — телеведущей и подруге владельца Amazon Джеффа Безоса.

    Цукерберг, находясь в зале среди других гостей, не сразу смог отвести глаза от декольте Санчес, и это не осталось незамеченным многочисленными журналистами, которые присутствовали на церемонии.

    55-летняя подруга миллиардера Безоса Лорен Санчес, известна своими яркими появлениями на публике.

    До этого сообщалось, что во время инаугурации Трамп объявил, что официальная политика США отныне признает только два гендера – мужской и женский.

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    20 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Трамп отменил обязательный переход США на электромобили
    Трамп отменил обязательный переход США на электромобили
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере, росте добычи углеводородов и отмене перехода на электромобили.

    Трамп в инаугурационной речи сообщил о введении режима ЧП в энергетике, чтобы усилить добычу нефти и газа и снизить инфляцию, передает РИА «Новости». Американский президент заявил, что это поддержит экономику.

    Он подчеркнул, что кризис инфляции был вызван перерасходами и ростом цен на энергоносители. «Мы будем бурить, бурить и еще раз бурить», – заявил он, подчеркивая намерение США использовать свои огромные запасы нефти и газа для снижения цен и пополнения стратегических резервов.

    Трамп отметил, что его действия положат конец «зеленой сделке» и отменят обязательный переход на электромобили. Это сохраняет автомобильную промышленность и выполняет обещание американским автоработникам.

    Кроме того, президент анонсировал реформу торговой системы, включая создание Службы внешних доходов. Этот орган будет заниматься сбором пошлин с других государств. «Мы будем облагать тарифами иностранные государства, чтобы обогащать наших граждан», – добавил Трамп. Он выразил уверенность, что такие меры сделают США богатой и процветающей страной.

    В понедельник Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

    Ранее он объявил о начале золотого века Америки, а также пообещал прекратить «политизацию Минюста».

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    20 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Стало известно о формировании огневого мешка для ВСУ у Новоегоровки

    Военные силы России создали огневой мешок для ВСУ в окрестностях Новоегоровки в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия создает огневой мешок для украинской группировки у освобожденной Новоегоровки в ЛНР, угрожая полным окружением, если войска ВСУ не покинут данный участок.

    Российские силы, продвигаясь в районе освобожденной 20 января Новоегоровки в Луганской народной республике, формируют огневой мешок вокруг группировки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что если украинские войска не покинут данную территорию, они рискуют оказаться в полном окружении. По его словам, ударные направления сосредоточены на участках Копанки – Новосергеевка и Новоегоровка – Новосергеевка.

    Марочко подчеркнул, что украинские силы находятся в сложном положении, но у них еще есть возможность отступить. Однако с учетом динамики продвижения российских войск, времени для действий у ВСУ остается крайне мало. Он также упомянул, что освобождение Новоегоровки открывает российским силам выход на западные границы ЛНР на Сватовско-Кременском участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР, а также добились небольшого продвижения у Новоегоровки, что создало угрозу окружения для подразделений ВСУ.

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    20 января 2025, 15:07 • Новости дня
    Хинштейн потребовал согласовывать выезды курских чиновников за границу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости согласования выездов за границу сотрудниками регионального правительства.

    По словам Хинштейна, чиновники должны согласовывать выезд за рубеж в целях безопасности и для предотвращения возможных провокаций, передает ТАСС.

    Врио главы Курской области подчеркнул важность принятия такого решения, ссылаясь на случай с временно исполняющим обязанности министра охраны объектов культурного наследия Ириной Мусьял, находящейся в отпуске за границей. Он отметил, что хотя формально она не обязана согласовывать свой выезд, в условиях текущей оперативной обстановки в регионе и изменившегося мирового порядка это необходимо.

    «Прошу соответствующий порядок разработать, до всех его довести, с тем чтобы я, как исполняющий обязанности высшего должностного лица региона, понимал, куда едет человек, с какой целью он едет, не возникнет ли какой-то ситуации, связанной с его безопасностью», – сказал Хинштейн.

    Он также подчеркнул, что в условиях не полностью освобожденной территории и сложной ситуации в регионе выезды чиновников на отдых за границу могут быть восприняты негативно. Хинштейн добавил, что это касается не только моральной, но и этической стороны вопроса.

    Ранее Хинштейн объявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников из-за их возможной причастности к нарушениям в регионе.

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    20 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не смогла согласовать встречу с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предпринимает усилия для организации встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако пока нет согласованной даты, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пинью.

    По словам Пинью, на данный момент нет запланированных встреч между лидерами. Она заявила: «Есть попытки согласовать встречу как можно скорее, но пока нет конкретной даты для такой встречи», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.

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    20 января 2025, 21:02 • Новости дня
    Трамп решил вернуть контроль США над Панамским каналом

    Трамп заявил о намерении вернуть контроль США над Панамским каналом

    Трамп решил вернуть контроль США над Панамским каналом
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В своей первой речи в должности 47-го президента США Дональд Трамп объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом.

    Он отметил, что американские корабли, включая ВМС, сталкиваются с переплатами и нечестным обслуживанием, передает РИА «Новости». Трамп подчеркнул, что «Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно».

    Напомним, Дональд Трамп стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

    Ранее он объявил о начале золотого века Америки и пообещал прекратить «политизацию Минюста».

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    20 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Депутат Рады поставила под вопрос существование Украины

    Депутат Рады Безуглая поставила под вопрос существование Украины

    Депутат Рады поставила под вопрос существование Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Существование Украины, как таковой, остается под вопросом, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    В интервью изданию «Украинская правда» Безуглая заявила, что Украина может считаться «государством-ребенком» из-за ее недолгого срока независимости и инфантилизма в структуре государственного управления, передает РИА «Новости».

    Безуглая отметила, что вооруженные силы страны также не достигли нужного уровня развития, сравнив Украину с другими государствами, которые существовали менее полувека и в конечном итоге прекратили свое существование. «А нам не сто лет... Нам 30 лет. Это очень мало», – заявила она.

    Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила обеспокоенность тем, что Украина теряет будущее из-за экономической стагнации, деиндустриализации и массовой миграции населения.

    До этого помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году. Патрушев также считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    20 января 2025, 23:35 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарий санкционного давления США против России при Трампе

    Политолог Суслов спрогнозировал усиление санкций США на фоне сложностей переговоров по Украине

    Tекст: Максим Попов

    В ближайшие месяцы США, вероятно, усилят санкционное давление на Россию из-за трудностей в переговорах по Украине, сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Суслов выразил мнение, что президент США Дональд Трамп усилит санкционное давление на Россию в ближайшие несколько месяцев. Это произойдет, как только администрация нового главы Белого осознает, что переговоры по Украине будут крайне сложными, передает ТАСС.

    Суслов пояснил: «Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев усиление санкционного давления Соединенных Штатов на Россию просто неизбежно, и это следует рассматривать как такой априорный базовый сценарий». Он отметил, что усиливающееся давление будет направлено на российскую энергетику и партнеров России, которым также будут угрожать вторичными санкциями.

    По его словам, главным ограничителем для администрации Трампа станет риск усиления инфляции внутри США, связанный с возможным ростом мировых цен на нефть, если экспорт российской нефти будет дестабилизирован. Однако желание усилить санкции, по мнению эксперта, не вызывает сомнений.

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    20 января 2025, 22:20 • Новости дня
    Пушков заявил о «нехороших предчувствиях» ЕС из-за Трампа

    Сенатор Пушков сообщил о страхах в ЕС в связи с президентством Дональда Трампа

    Пушков заявил о «нехороших предчувствиях» ЕС из-за Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС испытывают тревогу и нехорошее предчувствие из-за президентства Дональда Трампа, который наносит удары по европейским либеральным ценностям, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Трамп наносит «чудовищные удары» по ценностям европейской либеральной элиты.

    Сенатор отметил, что введение в США признания только двух полов – мужского и женского – стало шоком для европейских политиков, которые всегда считали США «цитаделью либеральной демократии». По словам Пушкова, это решение фактически разрушает систему «общих ценностей», объединявшую Европу и Америку.

    Он также подчеркнул, что Трамп объявляет войну либеральной цензуре, которая царит в средствах массовой информации Британии, Франции и Германии. «Молчит фон дер Ляйен, молчат евродепутаты в Брюсселе, молчат все ведущие европейские столицы. Слов нет у них, одни чувства... И нехорошие предчувствия», – написал Пушков.

    Ранее Дональд Трамп объявил, что официальная политика США теперь признает только два гендера – мужской и женский, а также пообещал подписать указ, отменяющий федеральные ограничения на свободу слова в стране.

    В понедельник Дональд Трамп стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, что впервые за 40 лет собрало церемонию инаугурации в таком формате.

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    20 января 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп принес присягу и вступил в должность президента США
    Трамп принес присягу и вступил в должность президента США
    @ REUETRS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

    Присягу Трампа принимал председатель Верховного суда США Джон Робертс, передает РИА «Новости». «Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих возможностей сохранять, защищать и охранять Конституцию Соединенных Штатов», – произнес Трамп, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.

    Церемония инаугурации транслировалась на всех ведущих американских телеканалах.

    Ранее покидающий пост президента США Джо Байден вместе с супругой Джилл поприветствовал Дональда Трампа и его жену Меланию у Белого дома.

    Напомним, в понедельник избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Конгресс на церемонию инаугурации, которая пройдет внутри Капитолия впервые за 40 лет. Сообщалось, что из-за ожидаемых холодов в Вашингтоне Трамп решил провести церемонию в помещении ротонды Капитолия, а не на улице перед ним.

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    20 января 2025, 14:25 • Новости дня
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела в селе Бехтеры Херсонской области вооруженными силами Украины, в результате которого пострадали не менее 25 мирных жителей, включая четверых детей.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по факту удара ВСУ вблизи школы в селе Бехтеры Херсонской области возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства. Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и умышленное повреждение имущества.

    По данным следствия, утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Пострадали не менее 25 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних.

    Следственный комитет ведет работу по установлению конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления, добавили в ведомстве.

    Напомним, в Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось о двоих погибших в результате этого обстрела.

    Сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что обстрел школы был целенаправленной атакой Киева, связанной с возможной сменой приоритетов Запада после инаугурации президента США Дональда Трампа.

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    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать католически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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