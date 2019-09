Начался онлайн-марафон «Ночь выборов»

В воскресенье, 8 сентября, стартовал онлайн-марафон «Ночь выборов», в ходе которого будут обсуждаться итоги единого дня голосования. Марафон проводится в четвертый раз, его участники наблюдают за подсчетом голосов. Мероприятие под лозунгом «Только для своих» проходит в Москве и Санкт-Петербурге.

В «Ночи выборов» принимают участие работники средств массовой информации и другие медийные личности. Также на мероприятие приглашены общественные деятели, кандидаты в депутаты и члены политических партий.

Особенностью «Ночи выборов» этого года станет концентрация на обсуждении итогов единого дня голосования посредством телемостов с регионами, где проходят выборы: Санкт-Петербургом, Челябинском, Сахалином, Новосибирском и Башкирией; «горячих» новостей от местных и иностранных наблюдателей, а также комментарии экспертов (ВЦИОМ, Общественная палата, СПЧ, ЦИК); круглых столов, где поднимаются самые острые и актуальные вопросы: «Выборы в Мосгордуму», «Наблюдение на выборах», «Интернет и выборы», и так далее.

Также участников ждут острые споры и мощные батлы политических тяжеловесов и топ-блогеров без подготовки и подтасовок на самые волнующие темы: «Участие в выборах vs. Уличные протесты», «Традиционные СМИ vs. Telegram», «Выборы – аналоговые vs. цифровые», и так далее;

В ходе брифингов у них будет возможность задать вопросы ведущим политикам, политологам и политтехнологи страны и представителям всех партий. А еще на онлайн-марафоне пройдет первая российская Telegram-премия.

Напомним, в 85 регионах России в воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования. В общей сложности проходит более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.