Эксперт: На Дальнем Востоке КПРФ и ЛДПР применяли черные и серые политтехнологии

Коммунисты для избирательной кампании на Дальнем Востоке пригласили политтехнологов, которые применили примитивные предвыборные технологии, уже подзабытые в России, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В то время как ЛДПР в Хабаровском крае активно использовала административный ресурс губернатора Сергея Фургала.

Эксперт в целом положительно оценивает прошедшую дальневосточную выборную кампанию, но отмечает, что некоторые штабы парламентских партий в ходе пытались «похулиганить».

«К примеру, на Дальний Восток приехала та же самая «бригада-ух» – группа черных политтехнологов, которые обслуживали выборы кандидата КПРФ в Приморье в прошлом году», – полагает Алексей Мартынов.

«Например, сожгли свою собственную агитмашину – машину КПРФ за два дня до выборов. Пытались обвинять в этом своих конкурентов. Это известный, хрестоматийный, сотни раз описанный случай манипуляции. Самоподжог случился на Сахалине. Это методы еще конца 90-х годов», – подчеркнул политолог. – «В самый канун выборов они запустили слух о том, что на Сахалине будут строить могильник атомных отходов. В общем, такие черные предвыборные технологии – это своего рода возвращение хорошо забытого старого. Вернее, попытка возвращения. На самом деле они такими методами еще больше ухудшили свое и так плачевное положение – с точки зрения электорального результата. Как известно, все повторяется: если первый раз это трагедия, то во второй – как фарс. Вот это точно фарс, и это очевидно уже организаторам, участникам, а самое главное, самим избирателям».

Что касается методов работы другой партии – ЛДПР, то ее ставленник, хабаровский губернатор Сергей Фургал, весь минувший год пытался максимально подчинить себе всю политическую жизнь этого дальневосточного региона, отмечает Алексей Мартынов.

«Там вот сейчас законодателей выбирают, и депутата в Госдуму довыбирают, на место Фургала, которое он занимал как депутат ЛДПР, а теперь оно освободилось, и теперь выборы. Причем на его избрание тоже брошен весь административный ресурс», – предположил Мартынов.

«Общественные наблюдатели фиксируют в Хабаровском крае все эти нарушения, недочеты, все это сводится в одну базу. Если это и не прямо противозаконно, но уж точно аромат от предвыборной кампании очень сомнительный. В Хабаровском крае все, что можно применить из серого инструментария, применено: административный ресурс, агитация в день голосования и так далее. Причем альтернативы там членам ЛДПР нет. Они сами для себя пляшут танец, сами же его смотрят, сами же себе аплодируют», – подчеркнул Мартынов.

«Это край очень непростой, там очень много проблем. Но судя по атмосфере на выборах, Фургал решил стать таким – безо всяких ограничений – полновластным хозяином Хабаровского края. Дай Бог, если он справится со всем этим. Мы будем этому только рады. Но как показывает практика его правления в течение года, явно никаких предпосылок к этому нет, у него нет к тому потенциала», – посетовал эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Хабаровском крае состоялись довыборы в Госдуму по Комсомольскому одномандатному округу. Также жители региона выбирали новый созыв заксобрания, жители Комсомольска-на-Амуре – главу города и новый состав местной думы. В Хабаровске также проходили выборы депутатов городского парламента. В регионе проходили и выборы собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений.

В Сахалинской области тот же день состоялись выборы губернатора. На пост губернатора претендуют пять человек. Кроме самовыдвиженца Валерия Лимаренко, среди них и Алексей Корниенко от КПРФ. По предварительным данным Лимаренко лидирует с 57,57% голосов после подсчета 91,63% протоколов.