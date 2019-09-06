Политолог: Нападение на автомобиль КПРФ на Сахалине могло быть постановкой

В политической культуре Дальнего Востока практикуется имитация подрывов и поджогов, заявил политолог Павел Данилин. По его мнению, нападение на агитмашину КПРФ на Сахалине могло быть спланированной постановкой, призванной подогреть интерес к «красному» кандидату в губернаторы.

«Такие методы мы видели в ходе выборов в Приморье, это мы видим сейчас на Сахалине, куда приехала ровно та же компания коммунистических политтехнологов, которая работала в прошлом году в Приморье», – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Понимая, что они не просто проигрывают, а с треском проваливают избирательную кампанию, эти политтехнологи идут на самые радикальные меры, чтобы привлечь внимание к своему кандидату, предположил Данилин.

«Тем более что эти самоподжоги и самоподрывы вообще для Приморья - не редкость. Такое там практикуется. И теперь мы имеем дело ровно с такой же ситуацией. Ситуация крайне неприятная, но в принципе объяснимая», – резюмировал Павел Данилин.

Как сообщил в пятницу портал «Сахалин.Инфо», неизвестные подожгли агитационный автомобиль Toyota Corolla Fielder кандидата в губернаторы Сахалинской области от КПРФ Алексея Корниенко. Это произошло в ночь на пятницу во дворе одного из домов поселка Ноглики. От огня пострадало колесо, а также внутренности машины под капотом.

Как известно, в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах, в том числе и в Сахалинской области, изберут прямым голосованием губернаторов.