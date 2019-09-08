В ЛДПР назвали бредом заявления ФБК об успехе партии благодаря «умному голосованию»

Высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что успех кандидатов в депутаты Законодательной думы Хабаровского края, где лидирует ЛДПР, обусловлен «умным голосованием», являются попыткой приписать себе чужие достижения, заявил глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев.

«Полный бред то, что говорит товарищ Волков. Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи. Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь одним – поддержкой избирателя, за что мы ему и благодарны», – приводит ТАСС слова Лебедева.

Он напомнил, что год назад на выборах губернатора края победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. «По истечении этого года избиратель увидел, что сделал это не зря. И то, что сейчас происходит в Хабаровском крае, – [по предварительным данным] 19 депутатов из 24 в заксобрании будут представители ЛДПР – говорит о том, что Сергей Фургал как представитель партии работает качественно и хорошо», – убежден Лебедев.

«А товарищу Волкову я могу сказать, что ни он, ни кандидат, которого он представляет, ни вообще все кандидаты, которые соединены в одно целое под это личиной, никогда в нашей стране не имели, не имеют и вряд ли когда-то будут иметь рейтинг выше 5%. Поэтому присваивать себе 80% не стоит», – продолжил политик. «Единственное, что они все умеют делать, – фальсифицировать подписи при их сборе за кандидатов, защищаться детьми и тащить их на несанкционированные митинги и, вот как сейчас выясняется, приписывать себе чужие успехи», – добавил вице-спикер нижней палаты парламента.

«Поэтому то, что происходит [в Хабаровском крае], – исключительно победа ЛДПР», – резюмировал Лебедев.

Ранее Волков в своем «Твиттере» заявил, что на выборах в Законодательную думу Хабаровского края по округам из 24 кандидатов «умного голосования» победили и стали депутатами 19 (почти 80%)».

Напомним, в 85 регионах России в воскресенье, 8 сентября, прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.