Эксперт: Фургал зачистил всех неугодных кандидатов в Хабаровском крае

«Став главой региона, Фургал полностью зачистил, подмял под себя все политическое пространство Хабаровского края», – заявил газете ВЗГЛЯД президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев, комментируя лидерство кандидата от ЛДПР Ивана Пиляева на довыборах в Госдуму от одномандатного округа №70 Хабаровского края.

«Фургал побеждает так, как он умеет это делать. А умеет он очень просто. Когда у нас год назад проходили выборы губернатора Хабаровского края, было огромное количество нарушений со стороны ЛДПР», – сказал Гусев.

«Став главой региона, Фургал полностью зачистил, подмял под себя все политическое пространство Хабаровского края. Он вычищает всех неугодных кандидатов и делает все, чтобы в Заксобрании и в органах исполнительной власти остались бы только преданные ему люди. Тем самым, Фургал берет лично на себя ответственность за все, что происходит в крае», – подчеркнул эксперт.

Дополнительные выборы в Госдуму в Хабаровском крае проводятся по Комсомольскому одномандатному округу №70, по которому был избран депутатом кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он сложил свои полномочия после победы в 2018 году на выборах главы региона.

По итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа №70 Хабаровского края. Согласно данным ЦИК, он набирает 13 тыс. 702 голоса (38,41% голосов). На втором месте идет кандидат от КПРФ Николай Платошкин, набравший 8 тыс. 135 голосов (22,81%). Третье место занимает Виктория Цыганова, которая набирает 4 тыс. 510 голосов (12,64%).

Жители Хабаровского края в воскресенье также выбирают новый созыв Законодательной думы региона, жители Комсомольска-на-Амуре – главу города и новый состав местной думы. В Хабаровске также проходят выборы депутатов городского парламента. В регионе проходят и выборы собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений.