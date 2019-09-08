«Единая Россия» по итогам выборов получает большинство в 11 заксобраниях

Партия «Единая Россия» получает большинство мандатов в 11 законодательных собраниях из 12, на выборы в которые выдвигала своих кандидатов, заявил секретарь генерального совета единороссов Андрей Турчак в федеральном ситуационном центре партии по итогам единого дня голосования.

«В 11 из 12 (кроме Хабаровского края) законодательных собраниях мы имеем большинство», – сказал политик. «Где-то это большинство конституционное, то есть две трети. Где-то это простое [большинство]», – приводит ТАСС слова Турчака.

На выборах в Мосгордуму «Единая Россия» кандидатов на выдвигала.

Напомним, в 85 регионах России в воскресенье, 8 сентября, прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.