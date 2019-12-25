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25 декабря, среда  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
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Санкции США научат Газпром укладывать трубы

От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Американские санкции остановили «Северный поток – 2», но не навсегда, а лишь на время. Вопрос в том, когда стройка продолжится и в каком формате. В лучшем случае строительство российского газопровода может скоро продолжиться и завершиться к лету следующего года. Никаких серьезных последствий тогда ждать не стоит. Но есть и другой вариант, бенефициаром которого станет Украина. Подробности...
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Российских губернаторов учат на чужом опыте

Вице-премьер Юрий Трутнев вручил приз сахалинскому губернатору Валерию Лимаренко за победу в номинации «Регион возможностей».Фото: sakhalin.gov.ru
Главы регионов больше не скрывают от соседей-губернаторов свои ноу-хау по решению проблем, а напротив, охотно ими делятся. Таков смысл «библиотеки лучших управленческих практик» – базы данных, собрать которую удалось экспертам по итогам работы губернаторов за год.  Подробности...
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Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизньюФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Через несколько дней Россия отметит юбилей момента, когда Борис Ельцин передал ответственность за страну в руки Владимира Путина. По данным социологов, с 1999 года существенно выросло число россиян, удовлетворенных и жилищными условиями, и качеством питания, и образованием, и другими материальными и нематериальными благами. Что удивительно – за то же время самоощущение жителей Запада ухудшилось. Подробности...
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Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств

Чаушеску использовал коммунистические лозунги только как прикрытие румынских интересов, как он их понималФото: Diether Endlicher/AP/ТАСС
30 лет назад, 25 декабря 1989 года, после фарсового суда были расстреляны последний коммунистический лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена – по факту второй человек в государстве. Единственная кровавая революция в Восточной Европе закончилась «победой демократии». Истоки этих событий обросли множеством мифов, и давно пора разоблачить их. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Трансгендерная идеология уже добралась до России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не питаем ненависти к трансгендерам. Это просто люди, страдающие душевным расстройством. А вот властолюбивая тоталитарная идеология, которая использует их несчастье для манипуляции, не заслуживает ничего, кроме разоблачения и отвержения. Подробности...

Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...
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Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

Сергей Мардан, публицист
То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, меньше всего нуждается в чисто пропагандистских оценках. Пропаганда хороша ко времени и к месту. На войне ей альтернативы нет. А вот в мирное время единообразие оценок не очень востребовано. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Вице-премьер Юрий Трутнев вручил приз сахалинскому губернатору Валерию Лимаренко за победу в номинации «Регион возможностей».   25 декабря 2019, 08:44
              Фото: sakhalin.gov.ru
              Текст: Андрей Резчиков,
              Карина Казанцева

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              Главы регионов больше не скрывают от соседей-губернаторов свои ноу-хау по решению проблем, а напротив, охотно ими делятся. Таков смысл «библиотеки лучших управленческих практик» – базы данных, собрать которую удалось экспертам по итогам работы губернаторов за год.

              Во вторник в столичном Центре международной торговли состоялась церемония вручения первой премии «Лучшие региональные практики», организованная Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Это событие стало промежуточным итогом проекта института, посвященного поиску лучших управленческих решений для повышения качества жизни россиян.

              Победителей объявили в десяти номинациях, на каждую из которых претендовали три региона. Победителя объявлял со сцены приглашенный высокопоставленный гость. Так, например, вице-премьер Юрий Трутнев вручил приз сахалинскому губернатору Валерию Лимаренко за победу в номинации «Регион возможностей». Главной заслугой его администрации стало введение единых тарифов на внутренних авиарейсах. Лимаренко с гордостью рассказал о новой транспортной доступности региона – авиабилет в центральную Россию теперь обойдется гораздо дешевле, чем это было еще недавно.

              «За год мы разблокировали наш регион. В два раза увеличили пассажиропоток в Москву. В полтора раза увеличились межрегиональные полеты и внутри региона. Развивать территорию невозможно без транспорта. Авиационный транспорт – главный. Решив проблему, мы обеспечиваем безграничную трудовую миграцию, бизнес добирается в регион», – рассказал Лимаренко.

              В номинации «Семья» победила Ленинградская область за компенсации семьям, которым не удалось получить направление для ребенка в детский сад. В месяц таким семьям выплачивают 9,5 тыс. рублей. Министр труда Максим Топилин, вручая премию победителю напомнил, что в 2012 году президент Владимир Путин поставил задачу постепенно обеспечить местами в детских садах всех детей от трех до семи лет. «Сегодня мы решаем задачу не только обеспечить местами с трех до семи лет, а уже с полутора до трех лет к 2021 году», – сказал министр.

              В номинации «Образец для подражания» за проект «Московское долголетие» победила столичная мэрия. Благодаря ему, пожилые москвичи могут бесплатно посещать более 200 творческих и спортивных курсов, организованных властями. Премию вышла получить инициатор проекта, вице-мэр Анастасия Ракова.

              Сейчас ЭИСИ еженедельно публикует мониторинг, в котором перечисляются подобные нестандартные проекты из разных уголков страны. Это, в частности, меры поддержки детей, молодых семей, социально незащищенных категорий граждан. Кроме того, в них описываются модели вовлечения жителей в процесс управления своей территорией, рассказывается о развитии малого и среднего предпринимательства, формировании комфортной городской среды.

              Проект вынашивали девять месяцев

              Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына, которая, собственно, и готовит еженедельные подборки, напомнила, выступая на церемонии, что проект стартовал всего девять месяцев назад.  «Наша задача найти лучшие практики. Страна большая и правильно объединять эти практики в общую методологическую базу. Мы получили огромные цифры. Всего в регионах в этом году было организовано 700 проектов. Смысл нашего проекта – создавать базу, которой могут пользоваться и другие регионы», – пояснила Кислицына.

              В середине церемонии в зале появился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Ему предстояло объявить победителя в номинации «Регион будущего». «Сейчас, конечно, честно открою конверт и вручу награду, но мне кажется, что здесь нет проигравших. Здесь все победители, потому что, вот, сам этот конкурс задает несколько очень важных таких акцентов», – сказал Кириенко.

              «Сам этот конкурс и те проекты, которые мы сейчас видим, говорят о том, что

              всегда самое главное – это интеллект, неравнодушие, управленческие способности лидера и самой команды, и тогда нерешаемых ситуаций не бывает.

              Всегда можно найти какие-то дополнительные возможности и дополнительные ресурсы для того, чтобы сделать жизнь людей на территории лучше», – заявил первый замглавы администрации.

              Кириенко открыл конверт и оказалось, что приз в номинации «Регион будущего» получает глава Башкирии Радий Хабиров. Наградой эксперты ЭИСИ решили отметить его методы управления, в частности – проект «Тематические часы». Глава республики развивает практику совещаний в новом формате – в начале каждого тематического часа чиновники рассматривают обращения и жалобы рядовых граждан.

              Рыбные базары Мурманска

              Номинация «Активные граждане» досталась Ярославской области за проект «Решаем вместе». Он заключается в том, что местные жители путем собраний могут участвовать в решении острых проблем своего региона. После объявления номинации «Вау-эффект» торжествовать могла Мурманская область, награжденная за проект «Наша рыба». Теперь в городах региона по субботам открываются ярмарки с рыбой стоимостью на 30% ниже цены в другие дни.

              В номинации «Новое поколение» победила мэрия Петербурга, устроившая кадровый конкурс «35 на 35», в котором поучаствовало 35 тысяч горожан. Как уже писала газета ВЗГЛЯД, программа призвана обновить управленческий корпус северной столицы за счет молодых и амбициозных специалистов. На руководящих постах должны быть 35% петербуржцев, которым не больше 35 лет. Так, один из победителей конкурса стал главврачом в одном из медицинских учреждений города.

              Номинация «Серебряный возраст» досталась Московской области за формирование мобильных бригад помощи пенсионерам. Нуждающимся помогут, к примеру, починить прохудившуюся крышу или вскопать огород. Оренбургская область оказалась лучшей в категории «Здоровая нация». Экспертов ЭИСИ впечатлил проект профосмотра «Ромашка». Его суть в том, что специалисты выезжают в любые точки региона и проводят комплексные медицинские диагностики жителям.

              Особое внимание участников церемонии привлекла номинация «Открытый диалог» – ее вручали за лучшую коммуникативную практику. Премию ожидаемо получил челябинский губернатор Алексей Текслер, о котором известно – с первого же дня работы в области он начал ездить по дальним ее уголкам, не предупреждая местных руководителей и лично выявляя там все проблемные точки. Эта практика даже получила название «разворот Текслера». Его опыт перенимают теперь другие губернаторы. Как сказал сам Текслер, получая награду, «разворот – это не про неравнодушие».

              Кроме десятки обещанных заранее премий, был вручен и специальный приз экспертных симпатий. Его удостоилась Вологодская область за льготную ипотеку семьям при рождении первого ребенка.

              Опыт на экспорт

              Уже после церемонии губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал газете ВЗГЛЯД другие практики, которые вполне могли бы заимствовать его коллеги-губернаторы, – скажем, «различные технологии для привлечения специалистов» в сферу здравоохранения. По его словам, благодаря приглашению врачей с материка на Сахалине улучшилась доступность медицины первичного звена.

              «Во-первых, когда человек приезжает, мы обеспечиваем его жильем. Кроме того, выплачиваем подъемные средства в зависимости от места, куда специалист прибыл: если в столицу области – меньше. Если, например, на Курильские острова – больше», – объяснил губернатор.

              «Также работаем с рекрутинговыми агентствами, чтобы позволяет нам повысить квалификацию прибывающих врачей, – добавил Лимаренко, – Мы рассматриваем каждого человека в отдельности, помогаем ему как можно быстрее адаптироваться в новой среде».

              Губернатор рассказал, что «на будущий год планируется привлечь еще около 200 врачей на Сахалин, чтобы достичь стопроцентной обеспеченности медицинскими кадрами». Лимаренко сообщил, что «при поликлиниках созданы общественные советы «серебряных» волонтеров, которые следят, чтобы все работало должным образом. «Добровольцы помогают, поэтому стало легче и медицинским работникам, и пациентам», – пояснил он.

              «По результатам голосования населения десяти поликлиникам в ключевых городах области присвоено звание «доступная». Это знак доверия людей. Но я сказал: будут плохо обслуживать – табличку «доступная поликлиника» снимем. Это важный психологический момент», – подытожил губернатор.

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