ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

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24 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:48  |  vz.ru
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Санкции США научат Газпром укладывать трубы

От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Американские санкции остановили «Северный поток – 2», но не навсегда, а лишь на время. Вопрос в том, когда стройка продолжится и в каком формате. В лучшем случае строительство российского газопровода может скоро продолжиться и завершиться к лету следующего года. Никаких серьезных последствий тогда ждать не стоит. Но есть и другой вариант, бенефициаром которого станет Украина. Подробности...
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Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

Два года назад Борис Джонсон уже прогуливался по Красной площадиФото: Andrew Parsons/Zuma/ТАСС
Борис Джонсон назвал своей ошибкой веру в возможность перезагрузить отношения с Россией. Это не первое заявление премьер-министра на эту тему. Хотя на днях, находясь в Эстонии в расположении британских военных, он отметил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и является оптимистом. Что означает постоянное обращение Джонсона к русской теме и какой сигнал он тем самым подает? Подробности...
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За какой интернет-контент будут платить в новом году

На конкурс для компаний, создающих контент в интернете, в 2020 году выделят 3 млрд рублей Фото: АНО «Институт развития интернета»
Весь год одной из тем, волновавших сетевую общественность, был вопрос регулирования интернета. Обсуждали перспективы создания Россией «суверенного интернета», угрозы даркнета и обязательную предустановку отечественного ПО. А в понедельник тема регулирования Сети получила новый поворот – оказалось, что государство готово платить 3 млрд рублей в год за полезный социально-значимый контент в интернете. Подробности...
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Круз стал душителем «Северного потока» не от хорошей жизни

Тед Круз − это не Джон Маккейн. Он гораздо хуже МаккейнаФото: Joshua Roberts/Reuters
Санкции США против «Северного потока − 2» вступили в силу и обернулись неприятными последствиями для Газпрома. А пока компания ищет выход, следует вспомнить, что за всем этим стоит один конкретный человек, которого теперь называют «новым Маккейном» и «самым эффективным врагом России». Этот человек − сенатор от Техаса Тед Круз. Но что толкнуло интеллигентного профессора на борьбу с Россией?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...
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Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

Сергей Мардан, публицист
То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, меньше всего нуждается в чисто пропагандистских оценках. Пропаганда хороша ко времени и к месту. На войне ей альтернативы нет. А вот в мирное время единообразие оценок не очень востребовано. Подробности...
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Германия вряд ли чем-то ответит США

Василий Федорцев, политолог, германист
В случае с «Северным потоком – 2» пространство для маневра у Германии очень ограничено, причем ее же собственными интересами. Берлину очень нужен газопровод, но при этом совсем не нужен раскол в ЕС и ссора с США. Подробности...
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              ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

              24 декабря 2019, 17:42

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

              Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективные мерах и проектах, предложенных главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

              В топ-5 лучших практик с 16 по 22 декабря 2019 года попали: Отмена новогоднего приема для чиновников в пользу одаренных детей, Республика Саха (Якутия); Добрые комнаты, Московская область; Средства регионального материнского капитала на лечение ребенка, Амурская область; Проект «Молодежный бюджет», Алтайский край; Земский тренер, Челябинская область.

              Глава республики Айсен Николаев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил традиционный новогодний прием для руководителей и депутатов. Освободившиеся средства он планирует направить на дополнительную поддержку одаренных детей, не предусмотренную бюджетом. Будет оплачен проезд для сборной команды Якутии по хоккею с шайбой на международный турнир в город Старый Оскол, а также проезд команды школьников республики на международную физико-математическую олимпиаду в Казахстане.

              «Направить деньги не на прием для чиновников, а на поддержку одаренных детей – решение А. Николаева, точно соответствующее представлению граждан о справедливости и о том, как власть должна относиться к развитию и помощи детям. При всей яркости такой меры, пожалуй, никто не возьмется оспаривать этическую сторону этого решения», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

              На своей странице в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обустройстве «Добрых комнат» для детей в больницах региона. До конца года в больницах и поликлиниках Московской области появятся 50 игровых «Добрых комнат» для маленьких пациентов, а в следующем году обустроят еще 7 таких же помещений. Губернатор написал, что в этих помещениях дети смогут играть, рисовать, читать книжки, смотреть мультики и вообще, чувствовать себя как дома. На сегодняшний день обустроены 23 подобные комнаты.

              «В жизни детей поликлиники и больницы становятся одним из самых страшных приключений детства. Даже взрослые не всегда могут справиться со своими переживаниями, которые их охватывают при посещении медучреждений. Включение в больничные комплексы «Добрых комнат» – хорошая идея, которая позволит гуманизировать образ врача и, в целом, восприятие медицины среди населения», – прокомментировал руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

              В Амурской области вводится новая мера, затрагивающая семьи, имеющие ребенка-инвалида. Так, амурчане, имеющие ребенка-инвалида, смогут потратить региональный материнский капитал на лечение ребенка. Практика позволяет повысить уровень материального благосостояния семей с детьми-инвалидами, дает свободу в распоряжении средствами при выборе главных для поддержки семей направлений.

              «Региональная инициатива отвечает на родительский запрос. Действительно, обстоятельства в каждой семье складываются поразному, и если государство помогает семье финансово, то логично предоставить родителям право решать, на что важное для семьи пойдут эти деньги. Важнее здоровья своего ребенка вряд ли что есть, и теперь амурчане, имеющие ребенка-инвалида, смогут потратить региональный материнский капитал на лечение ребенка. А значит, не только дети получат поддержку, но и эмоциональный фон в семье будет меняться к лучшему, что для семей с детьми-инвалидами крайне важно — далеко не все семьи выдерживают испытание болезнью», – считает политконсультант Алена Август.

              «Молодежный бюджет» – конкурс школьных проектов на право получения гранта из бюджета Алтайского края. Средства предназначены на развитие объектов школьной инфраструктуры, улучшение учебно-воспитательного процесса, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся 9-11 классов. Обязательным условием участия в конкурсе является привлечение старшеклассников к выдвижению и определению приоритетного школьного проекта. Максимальный размер гранта на поддержку одного школьного проекта – 350 тыс. рублей. Общий объем средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию проектов в 2020 году, – 6,3 миллиона рублей. В 2019 году заявки на участие в конкурсном отборе подали школы 18 районов края и семи городских округов. В финале проекты представят 26 школ. В феврале 2020 года их оценит конкурсная комиссия и определит победителей. Ребята из разных школ региона выдвинули инициативы по созданию игрового пространства для проведения интерактивных занятий и финансовых игр, комфортной и современной комнаты отдыха для учащихся школы. Также обсуждались идеи по различным направлениям: оборудование спортивной площадки, дизайн школьного коридора, создание волонтерского штаба, оформление школьного двора, создание «умных» лабораторий, комнат релаксации и т.д.

              «Практика поможет сформировать у детей основы проектного мышления, а также правильное отношение к школьной жизни. Вовлечение школьников в принятие решений о том, какой будет их школа, что нужно построить или отремонтировать в первую очередь, создает ответственное отношение к своей школе и учебному процессу, дает ощущение, что власть (взрослые) их слышат и понимают», – считает политолог Анна Федорова.

              Губернатор Челябинской области анонсировал программу «Земский тренер», которая начнет работу в следующем году. Она будет действовать по аналогии с программой «Земский доктор». Алексей Текслер сделал особый акцент на необходимости оснащения пришкольных стадионов, где кроме детей могут тренироваться жители близлежащих домов. Губернатор отметил, что для этих целей в школах должны быть инструкторы, которые могут эту работу организовать.

              «Проект позволяет решить давно озвучиваемую в обществе комплексную задачу правильного использования школьной инфраструктуры (прежде всего, в качестве локальных точек культурной и спортивной жизни) за пределами времени образовательного процесса, превращения школ в центры культурной и спортивной жизни окружающих территорий. Инициатива легко тиражируема, а в случае привлечения волонтерских усилий (волонтеры с необходимой квалификацией в качестве земских тренеров) не требует бюджетных дотаций», – сказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.


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