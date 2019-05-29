Беглов дал старт городскому кадровому конкурсу

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город – мои возможности», который предполагает максимально полное раскрытие потенциала города в плане подготовки кадров государственных служащих.

Конкурс организован правительством Санкт-Петербурга по поручению Беглова при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», передает портал Spbdnevnik.

«Как знают многие петербуржцы, мы взяли курс на омолаживание кадров. В Петербурге запущена программа «35 на 35» – она означает, что на руководящих постах должны быть 35 процентов молодых людей до 35 лет. Программа призвана обновить государственный кадровый состав за счет молодых, талантливых и амбициозных специалистов. Но чтобы решить эту задачу, нужны новые эффективные механизмы», – сказал, давая старт конкурсу, Александр Беглов.

Глава города сообщил, что участвовать в конкурсе могут молодые люди от 20 до 35 лет, претендующие на государственные или муниципальные должности.

Победители будут включены в кадровый резерв и получат перспективы трудоустройства.

Также стало известно, что состав участников изменился: учитывая нынешний кадровый состав всех органов власти, принято решение расширить рамки конкурса для участников до 55 лет.

«Нам нужен и опыт», – подчеркнул Беглов.

Одно из важных условий состязания – тот факт, что участвовать в нем могут не только жители Северной столицы, но и представители других регионов. Единственное условие – чтобы реализация задуманных проектов и идей происходила именно в Санкт-Петербурге.

Все участники конкурса получат возможность пройти обучение по новым прогрессивным методикам под руководством опытных наставников.

Другой важный момент – социальная направленность проектов, с которыми выйдут на соревнования претенденты. Новые, интересные, неоднозначные подходы позволят внести необходимые коррективы в социальной политике, к которой сейчас приковано особенное внимание органов власти всех уровней.

Конкурс стартует 29 мая и проходит по модели аналогичного конкурса «Лидеры России». В ТОП-100 по итогам состязаний должны выйти 100 лучших участников.