Эксперты описали «идеального губернатора»

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18 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:15  |  vz.ru
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Франция отметила успехи России по отказу от доллара

Европа все чаще отмечает экономические достижения РоссииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Вслед за немцами, которых удивила сила российского рубля, французское издание обратило внимание на то, как Россия целенаправленно движется по пути независимости от американского доллара. Отказ от этой валюты становится инструментом для сплочения стран БРИКС против США, констатирует французское издание. Чего уже сумела добиться Россия на этом пути?  Подробности...
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Украина получила испытание доброй волей России

К месту передачи украинские корабли тянули на буксиреФото: Stringer/Reuters
Россия вернула Украине военные корабли, задержанные год назад после провокации в Керченском проливе. Эксперты назвали этот жест Москвы серьезным сигналом Киеву, Берлину и Парижу о готовности к намеченным на начало декабря переговорам в «нормандском формате». Однако МИД Украины уже поспешил заверить, что планы засудить Россию в международном трибунале остаются в силе. Подробности...
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Как устроены самые популярные схемы воровства денег у России

Многие схемы бюджетного воровства раскрыты, но многие продолжают оставаться актуальнымиФото: YAY/ТАСС
Миллиардные хищения при строительстве космодрома Восточный, о которых на днях с негодованием напомнил Владимир Путин, могут служить материалом для всеобъемлющего исследования схем распила государственных денег. Эти же схемы активно использовались и на других «стройках века» последних лет. Каковы самые популярные способы воровства государственных денег в подобных случаях?  Подробности...
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Зеленский показал превращение из слуги в диктатора

Президент Украины показал характерФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Появляются все новые подробности того, какой ценой Владимир Зеленский добился принятия скандального закона о продаже украинской земли. Выясняется, что многие депутаты Верховной рады были категорически против закона, как и близкий соратник Зеленского – олигарх Коломойский. Президент Украины уломал их крайне жестокими методами. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Способны ли российские ракеты попасть в американский авианосец

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Порою можно услышать, что российские средства поражения, которые СМИ называют не иначе как «убийцы авианосцев», едва ли не бессмысленны в современных условиях. И все из-за того, что у России отсутствуют инструменты, необходимые для наведения этих ракет. И никакие авианосцы эти ракеты успешно атаковать не способны. Так ли это на самом деле? Подробности...

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По исследованиям, большинство жителей Донбасса желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в составе Украины хотят жить немногим более 5%. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? Подробности...
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Время стрессов и страстей мчится все быстрей в лентах новостей

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В жизни, конечно, мало однозначного. Но нравственные ориентиры задают не политические убеждения, а систему ценностей. Ведь что такое хорошо, а что такое плохо, мы узнаем значительно раньше, чем знакомимся с разными политическими платформами. Подробности...
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              Эксперты описали «идеального губернатора»

              18 ноября 2019, 17:16

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              Близкий к Кремлю Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил практические рекомендации для врио губернаторов о том, как им строить собственные кампании, формировать имидж и работать с избирателями, сообщают СМИ.

              Рекомендации ЭИСИ «100 шагов. Что делать в статусе врио главы региона?» в целом совпадают с позицией внутриполитического блока Кремля по поводу того, как должны строиться кампании, сказал источник, близкий к администрации президента, сообщает РБК.

              Эксперты ЭИСИ считают, что региональные кампании последних лет не только осложняются общим ростом популистских и протестных настроений, но прежде всего показывают востребованность принципиально новых подходов к работе и коммуникациям.

              «Традиционные схемы и алгоритмы, исправно приводившие к победе в течение последних пятнадцати лет, перестают работать, причем даже в стабильных и предсказуемых регионах. Зачистка политического поля с заблаговременным устранением из выборной гонки потенциально опасных конкурентов перестает быть панацеей от всех проблем», – пишут авторы рекомендаций.

              В условиях роста социального недовольства, при отсутствии позитивного предложения и качественной коммуникации между властью и обществом потенциально опасным может оказаться даже кандидат, выдвинутый в качестве статиста, говорится в документе.

              Политический сезон 2018–2019 годов принципиально отличается от предыдущих, считают представители ЭИСИ. Ключевых моментов тут пять.

              Во-первых, рост протестного потенциала, когда выборы проходят в условиях социальной напряженности из-за недовольства пенсионной реформой, повышения цен и тарифов ЖКХ. Во многих регионах оппозиция перекладывает на губернаторов ответственность за решения федеральной власти, поляризуя общество по принципу «за власть/против власти».

              Во-вторых, запрос на результаты. Обещания и абстрактные политические идеи не работают, нужны конкретные изменения в жизни людей, и показать результат надо быстро, в ходе кампании, чтобы продемонстрировать способность быть эффективным политическим управленцем.

              В-третьих, увеличение запроса на местный патриотизм.

              «Сегодня в центре внимания – локальный патриотизм, презентация уникальных преимуществ территорий, создание местных брендов», – пишут эксперты.

              В качестве примера они приводят один из слоганов кампании приморского губернатора Олега Кожемяко: «Россия начинается с Приморья».

              В-четвертых, кризис доверия и рост гражданской активности, поэтому необходимо вовлекать граждан «в разработку, принятие и контроль реализации решений». Использование всех форм гражданской активности, в том числе для нейтрализации протестных настроений, – это, согласно рекомендациям, ключевая задача в ходе кампании.

              В-пятых, запрос граждан на прямое общение с губернатором.

              «Опосредованное общение с населением через СМИ практически перестало вызывать эмоции и чаще всего безнадежно опаздывает», – пишут эксперты. Любая встреча с людьми, личная, эмоционально окрашенная реакция на происшествие гораздо более весомы для общественного мнения.

              Также эксперты ЭИСИ советуют, что должен делать губернатор сразу после назначения.

              Став врио губернатора, кандидат от власти в первую очередь должен провести анализ текущей ситуации в регионе, поговорив «со всеми, кто может быть важен»: от местных чиновников до блогеров.

              «Избыточное доверие к формально проведенным социологическим исследованиям и «авторитетному» мнению узкого круга приближенных приводит к неправильным решениям и возникновению новых конфликтов», – говорится в рекомендациях.

              Зоны потенциальных конфликтов могут быть неочевидными на старте кампании, поскольку многие проблемы имеют тлеющий характер и могут преподноситься окружением как давно решенные, но они резко обостряются при приходе в регион нового руководителя.

              «Один из свежих примеров – протесты в Бурятии, вызванные недооценкой влияния различных религиозных и элитных групп», – пишут эксперты.

              На начальном этапе вхождения в кампанию эксперты советуют сделать один или два ярких хода, которые во многом определят отношение граждан к врио или внесут корректировки в уже сложившийся имидж. При этом авторы предостерегают от шагов, которые работают на повышение известности, однако не считываются однозначно положительно.

              Эксперты ЭИСИ приводят четыре сценария вхождения в предвыборную кампанию.

              Первый: демонстрация близости к региону («природнение»). Этот способ может использовать кандидат, вернувшийся в родной или знакомый регион, чтобы показать, что он здесь «свой». Например, врио главы Амурской области Василий Орлов в первых интервью подчеркивал, что его дед был ректором Благовещенского педагогического университета.

              Второй: демонстрация заботы, уважения к людям как базовой черты характера. Беглов во время кампании поддержал инициативу присвоить статус жителя блокадного Ленинграда и право на соответствующие выплаты всем, кто родился и хоть день провел в осажденном городе (прежде льгота распространялась только на тех, кто прожил в условиях блокады более четырех месяцев).

              Третий: демонстрация близости к людям («приземление»). Кандидат не должен быть «забронзовевшим», напротив, обновление должно прослеживаться в поведении, личной скромности, готовности смотреть на проблемы с позиции простых людей. Например, одним из первых решений врио губернаторов Курской области Романа Старовойта и Оренбургской области Дениса Паслера было распоряжение о снятии спецномеров и спецсигналов со служебных автомобилей.

              Четвертый: демонстрация твердости. Запрос на «сильную руку», которая наведет порядок, наиболее эффективно работает в случае, когда врио губернатора приходит в регион со стороны и не связан с местными элитами. В качестве примера приводится «беспрецедентно жесткий разнос магаданских чиновников» от губернатора Сергея Носова, который попал на видео, «мгновенно ставшее вирусным».

              Также эксперты пишут, какие ошибки нельзя допускать.

              Ключ к победе любого кандидата – прямая работа с избирателями, побеждают те, кто объезжает территории, решает проблемы, а не руководит из кабинетов – практика «малых дел» работает, уверены эксперты. По их словам, «уходят в прошлое кампании, которые строились преимущественно на телерекламе и декларации поддержки президента».

              На последнем, мобилизационном этапе кампании эксперты рекомендуют не «сушить» явку, называя это типичной ошибкой. Нередко считается, что лояльный власти электорат, основную часть которого составляют пенсионеры, более дисциплинирован и традиционно ходит на выборы. Поэтому иногда об избирательной кампании недостаточно информации, «чтобы не стимулировать участие протестного электората», указывают в ЭИСИ. Но практика последних лет, по их словам, показывает, что более успешно проходят кампании с высочайшей долей информированности граждан о выборах, а при низкой явке более высока доля протестного голосования.

              При этом прямая административная мобилизация «из-под палки» уже практически не работает и «зачастую дает отрицательный результат».

              Говоря о том, каким должен быть идеальный губернатор, эксперты отмечают, что на выборах наиболее уверенно побеждает кандидат, публичный имидж которого максимально соответствует общественным ожиданиям. Соцопросы, пишут авторы исследования, показывают, что «по всей стране с довольно существенным отрывом лидирует запрос на «честного и порядочного главу региона».

              ЭИСИ называет несколько имиджевых характеристик и способов позиционирования, которые позволят кандидату максимально соответствовать запросам.

              Во-первых, вызывать доверие. Для того чтобы стать в глазах жителей человеком, достойным доверия, можно показать, что готов жить в регионе – например, когда семья врио губернатора переезжает вместе с ним.

              Во-вторых, решительность в отстаивании интересов региона.

              В-третьих, забота и отзывчивость, уважение к людям. В фокусе внимания – социальные вопросы и качество жизни людей, а не экономическая статистика.

              В- четвертых, человек дела, профессиональный управленец. Это демонстрация умения решить конкретную, особенно застарелую и резонансную проблему, оперативно и результативно.

              В-пятых, эмоции и яркий характер. Политику сегодня могут простить ошибки, неловкую шутку в эфире, резкий ответ в комментариях, но только не аморфность, поведение зажатого кабинетного чиновника, заезженные бюрократические штампы в выступлениях. Эмоциональное присоединение — одна из самых сложных задач кампании, пишут представители ЭИСИ. Например, одним из решающих моментов в кампании Беглова эксперты называют его «дрогнувший голос в рассказе о блокаде Ленинграда».

              Чем выше уровень эмоционального недоверия у аудитории, тем чаще и больше врио губернатора должен показывать, что он слушает, заботится и переживает, считают в ЭИСИ. Исследования показывают, что 50% доверия зависят от того, производит ли говорящий впечатление человека, проявляющего сопереживание и заботу, констатируют эксперты.

              В рекомендациях также говорится о необходимости работы врио губернаторов в соцсетях, при этом глав регионов предостерегают от нескольких ошибок: использования жаргона, двусмысленных шуток, избытка смайликов. Нельзя раздражаться, грубо отвечать в комментариях, удалять критические комментарии, поскольку это приводит к новому выплеску негатива и получается замкнутый круг.


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