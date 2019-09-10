Свежеизбранные губернаторы создали «эффект надежды»

Кадровая политика Кремля «сработала на пять с плюсом». К такому выводу пришли участники круглого стола, состоявшегося под эгидой ЭИСИ по итогам выборов 8 сентября. Многочисленные предсказания о «вторых турах» не сбылись, – врио губернаторов победили везде и сразу, даже в самых проблемных провинциях. Почему это произошло?

В понедельник на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) состоялся круглый стол, участники которого подвели итоги единого дня голосования и обсудили новые тренды, которую могут сыграть важную роль на предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков перечислил «интриги кампании», возникшие, на его взгляд, задолго до ее начала. Во-первых, это влияние пенсионной реформы. «Говорили о том, что некоторое результаты, полученные в прошлом году во время единого дня голосования, были следствием активной фазы реформы, поэтому были не очень показательны. За это время можно говорить о том, что влияние этой негативной социальной волны резко сократилось», – констатировал Чеснаков.

Еще одной интригой он назвал выборы в Петербурге. «Это город имел особое значение, и второй тур там был бы довольно чувствительным для власти в целом. И этого тоже не произошло. Хороший результат показал Беглов – и это тоже подтверждает правильность выбранной стратегии», – подчеркнул Чеснаков.

Еще одна интрига – уличные протесты в столице. «И эта интрига тоже разрешилась, как мне кажется, – в целом в пользу власти. «Умное голосование» проявило себя как неприемлемое для части оппозиции из-за моральных параметров, связанных с голосованием за системные партии, в первую очередь коммунистов. И это в итоге привело к расколу в оппозиционной среде», – пояснил директор Центра.

Чеснаков также отметил, что врио губернаторов применили новые «практики, связанные с отзывчивостью, с быстрой реакцией на запросы граждан, с новой эмоциональной реакцией на те или иные риски». По его словам, возникла тенденция на открытость, на большую чувствительность по отношению к запросам избирателя.

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Главный тренд – это открытость, заявила и руководитель Департамента региональных программ ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына. По ее словам, врио губернаторов уделяли много внимания ведению работы в социальных сетях, выстраивали свои кампании на реакции на общественные запросы.

Главы регионов откликались на запросы как широких, так и небольших социальных групп. Например, был снижены транспортные налоги в Челябинской и Сахалинской областях (врио – Алексей Текслер и Валерий Лимаренко). С другой стороны – поддержку получали молодые семьи и предпенсионеры, уточнила Кислицына. «За период предвыборной кампании таких инициатив мы зафиксировали более 300. Каждая из них по-своему уникальна», – уточнила она.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев отметил, что избранные губернаторы лишены «чиновничьего снобизма и чванства», способны общаться с населением без посредников.

«Та кампания, которую вел Текслер, была направлена на беспрецедентный объем общения с населением. Родился даже специальный мем – разворот Текслера, который активно использовался местными СМИ. Кандидат отказывался от заранее заготовленных маршрутов, выходил из автомобиля и шел пешком на те объекты, которые считал сам необходимым посмотреть. Этот способ общения с населением, напрямую и без каких-либо посредников, начал давать плоды», – сказал Алиев.

Напомним, воскресные выборы 8 сентября оказались успешными для врио губернаторов. Как показывают данные ЦИК, действующие губернаторы и их врио победили в первых турах во всех 16 регионах, где прошло. Наибольшую поддержку получили Александр Осипов (Забайкальский край, 89,6% голосов), Бату Хасиков (Калмыкия, 82,5%), Радий Хабиров (Башкирия, 82%), Роман Старовойт (Курская области, 81%). При этом средняя явка также оказалась на высоком уровне и в среднем составила 41,2%.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин, напомнил, что кампания для врио губернаторов начиналась как очень сложная. В качестве примера он напомнил про Забайкалье.

«Околодепрессивное состояние населения в регионе не вызывало никаких сомнений. Порядка 2/3 региона было разочаровано деятельностью прежнего губернатора. Однако назначение временно исполняющим обязанности Александра Осипова, и те практики, о которых говорили ранее мои коллеги, позволили реально переломить ситуацию. Его быстрая реакция на пожары в регионе, столь же быстрая реакция по поводу выплат компенсаций пострадавшим от стихийных бедствий, стали для читинцев откровением. Все было сделано в течение двух-трех месяцев. Благодаря таким действиям уже к апрелю-маю настроения в Забайкалье изменились кардинально», – подчеркнул Данилин.

Кампания в итоге приобрела плебисцитный характер и победа Осипова с результатом 90 процентов – честная, уверен эксперт. Данилин отметил и Калмыкию, где победу с аналогичным результатом, благодаря порой жестким, но эффективным действиям обеспечил себе Бату Хасиков.

«Все это вместе, является свидетельством того, что

кадровая политика внутриполитического блока Кремля, кадровая политика президента, сработала на пять с плюсом»,

– подчеркнул Данилин. Он добавил, что результаты голосования посрамили авторов многочисленных предсказаний о неизбежности вторых туров в ряде провинций. Данилин полагает, что такие предсказания звучали из уст людей, которые «не учитывали, как изменилась ситуация на местах и насколько правильно были сделаны выводы» из событий прошлого года. Напомним, что Владимирская область, Хакасия и Хабаровский край стали год назад регионами, в которых состоялись вторые туры губернаторских выборов.

Алексей Чеснаков призвал теперь «посмотреть, какие стратегии и практики будут реализовывать политические силы в контексте предстоящих думских выборов 2021 года. Хотя до них остается еще довольно много времени, но «как старт» этот день голосования, наверное, уже можно рассматривать, считает Чеснаков. «Очевидно, что у многих партий есть кризис позиционирования», и уже пора рассматривать вопрос, как вести себя, когда начнется конкурентное сопротивление со стороны оппонентов.

Завершая дебаты, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, кандидат политических наук Екатерина Соколова отметила, что во всех регионах, где победили врио губернаторов, отмечается рост социального оптимизма.

«Те врио, которые теперь уже стали губернаторами, прежде всего создают эффект надежды. Даже по социологическим исследованиям видно, как меняются представления жителей регионов – появилось ощущение, что все будет хорошо. Люди видят, что дела идут в правильном направлении. Количество сторонников этой позиции растет на глазах», – резюмировала Соколова.