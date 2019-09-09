Как заставить Facebook и Google соблюдать российские законы

Facebook и Google, предположительно, вмешались в российские выборы, забрасывая пользователей в воскресенье политической агитацией. Кремль уже призвал парламент расследовать такие факты. Но смогут ли наши власти наказать IT-гиганты, если обвинение подтвердится? И вообще: если в офлайне избирателю полагаются «дни тишины» для спокойного принятия решения, то как соблюсти «день тишины» в интернете?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал парламент провести расследование возможного вмешательства Facebook и Google в выборы в России.

«Мы надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса, со всеми нюансами и аспектами. Комиссия специально для этого и создана, чтобы профессионально такие вопросы рассматривать. Они актуальны и важны. Дождемся выводов этой комиссии», – заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать данные о вмешательстве со стороны американских компаний, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, передает ТАСС.

Напомним, что ранее Роскомнадзор (РКН) обвинил Google и Facebook в политической рекламе в день тишины 7 сентября и в день выборов 8 сентября. «Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми», – заявили в РКН.

При этом представителям Google, YouTube, Facebook, Instagram были направлены официальные обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих интернет-площадках.

В понедельник американские компании отреагировали на обращения и обвинения. «Ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook. Если мы получаем обращение о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, мы рассматриваем его и принимаем соответствующие меры», – говорится в заявлении Facebook.

Ответ Google ничем принципиально не отличается: «Мы поддерживаем ответственную политическую рекламу и ожидаем, что она должна соответствовать местным законодательным требованиям, включая законы о выборах и избирательных правах и обязательные периоды тишины, для любых географических областей, на которые такая реклама ориентирована».

По сути оба ответа можно сократить до русской поговорки «я не я, и лошадь не моя» или до цитаты из «12 стульев» Ильфа и Петрова: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

Разумеется, Роскомнадзор подобные оправдания не удовлетворили. Глава ведомства Алексей Жаров заявил, что «независимо от того, кто давал рекламу, инструментарий был у этих двух компаний. У них была возможность политическую рекламу в момент, когда российское законодательство такую рекламу запрещает, в день тишины и в день выборов, не выдавать». По словам Жарова:

«в результате одного обращения пользователя компании Facebook был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома и это факт.

В то же время та реклама, которая относится к категории политической и по поводу которой высказался Роскомнадзор, Общественная палата, парламент РФ, – с ней ничего не произошло», – возмущается глава ведомства. По мнению Жарова, это яркий пример двойных стандартов и попытка влияния на результаты выборов.

Действительно, представьте какой скандал возник бы, если бы в ходе американских выборов у кого-то угодно была бы возможность бесконтрольно размещать в соцсетях посты на политические темы. Хотя частица «бы» тут неуместна - скандал действительно возник, и комиссия Сената несколько месяцев высчитывала, сколько именно постов на какие темы разместили «русские хакеры». Выяснилось, что ничтожно мало, да и никаких явных доказательств того, что это были именно русские, а не местные, или украинские, или китайские хакеры, представлено так и не было.

Однако тот скандал стал для владеющих соцсетями американских компаний поводом начать более внимательно следить за тем, кто и какие посты на политические темы размещает.

Хотя подавляющее большинство кандидатов на выборные должности в России продолжают выпускать листовки и встречаться с избирателями, не говоря уж о сборе подписей для самовыдвиженцев и представителей непарламентских партий, очевидно, что с каждым годом избирательные кампании все глубже и глубже уходят в интернет. В соцсетях размещаются видеоролики и тексты, ведутся дискуссии между кандидатами и их сторонниками, размещаются прямые призывы голосовать за кого-либо. И никто из сотрудников соцсетей, разумеется, не проверяет весь этот поток информации на соответствие нашему законодательству.

Получается интересный парадокс. Деньги за продвижение постов и рекламу с российских пользователей Facebook и Google собирают. Модераторы, которые проверяют эти посты на соответствие американскому законодательству и внутренним правилам компаний, у них есть – по крайней мере, в Google точно есть.

А вот соблюдение наших законов они официально возлагают на пользователей. Среди которых могут быть как законопослушные политики, оплатившие агитацию со своего избирательного счета (хотя не очень понятно, законно ли в принципе агитировать на иностранном ресурсе), так и экстремисты – и доморощенные, и иностранные. Не говоря уж о русскоязычных сотрудниках американских и прочих спецслужб и прочих некоммерческих специалистов по soft power.

Разумеется, блокировка Facebook, а уж тем более Google в России – это не метод. Уж кому-кому, а обжегшемуся на Telegram Роскомнадзору это понятно лучше многих.

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Но если эти компании хотят работать и зарабатывать в России, то им необходимо научиться соблюдать российское законодательство не только в той части, где оно совпадает с американским – то есть разжигание разнообразной розни, призывы к насилию, публикация фейков и так далее. Выборное законодательство должно соблюдаться не менее строго.

Роскомнадзор уже отправил в Госдуму данные по нарушениям Google и Facebook на выборах, таким образом, парламентская комиссия должна уже в ближайшее время разработать соответствующее заявление и даже, возможно, разработать закон, обязывающий иностранные компании при работе в России строго соблюдать, в том числе, выборное законодательство, а не перекладывать это на пользователей.

Если не хотят соблюдать – то никаких запретов. Только серьезные штрафы и лишение возможности зарабатывать на российских пользователях.

Этот универсальный международный язык они отлично понимают.