Google обвинили в работе на российский империализм

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28 августа, среда  |  Последнее обновление — 21:51  |  vz.ru
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Россия строит новые корабли для освоения Арктики

«Восточная верфь» спустила на воду уникальный танкерФото: Юрий Смитюк/ТАСС
На воду в Приморье спустили уникальный танкер усиленного ледового класса «Михаил Барсков». Столь крупное судно было построено в регионе впервые за последние 30 лет. Это событие имеет огромное значение не только для развития отечественной судостроительной промышленности и развития Севморпути. Оно показывает технологическое превосходство России в этой сфере.  Подробности...
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Почему в деле крушения «Боинга» Малайзия встала на сторону России

Противостояние между Малайзией и коллективным Западом достигло кульминации при расшифровке черных ящиков Фото: РИА «Новости»
Секретарь Совбеза РФ обсудил с министром обороны Малайзии расследование дела о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга» MH17. И вновь выяснилось, что у Москвы и Куала-Лумпура полное взаимопонимание на этот счет – следствию западных стран они не доверяют. Причины, по которым страна – хозяйка рухнувшего самолета однозначно встала на сторону РФ, могут удивить многих. Подробности...
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Предложен способ спасения из «квалификационной ямы»

Профессия продавца уходит в прошлое, как и многие другие специальностиФото: Олег Недеря/Фотохроника ТАСС
Почти треть работающих россиян оказалась в «квалификационной яме». Эти люди выполняют работу, для которой им не хватает навыков, или наоборот – слишком простую для их способностей. Ситуация будет только ухудшаться – развитие технологий постоянно требует новых знаний и умений, людей во многих сферах вытесняют роботы. Но выход есть. Подробности...
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Бразилия сделала трамвайное хамство частью большой политики

Болсонару – автор таких «хитов», как «Пиночет должен был убить больше людей» и «Я вас не изнасилую, потому что вы не достойны»Фото: Adriano Machado/Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался извиняться перед президентом Франции и его женой, которых ранее оскорбил. Вместо него «тысячу раз» извинился писатель Пауло Коэльо, наряду со всей бразильской интеллигенцией шокированный происходящим. Болсонару называют «самым невыносимым главой государства в мире» – и для этого есть основания. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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США нужна провокация для ссоры России и Турции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Углубление российско-турецкого сотрудничества уже давно является не только самоцелью, но и важным сигналом для Запада – о том, что попытки изоляции Турции и России лишь толкают Москву и Анкару в объятия друг друга. Подробности...
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Нет ничего интереснее, чем открывать Россию

Андрей Манчук, политолог
Дальний Восток – это совершенно особенный регион с исключительным потенциалом. Природа Курил впечатляет даже после Камчатки. И множество людей из разных стран мира еще приедут сюда, чтобы открыть для себя медвежьи уголки огромной России. Подробности...
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Русским надо учиться рассказывать о себе

Алексей Алешковский, сценарист
Никто не обязан показывать нас хорошими. Кроме нас самих. Мы должны показывать, как вместе преодолеваем проблемы, делая нашу жизнь лучше. Такие истории понимает весь мир. Такие истории помогают жить. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
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      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              Google обвинили в работе на российский империализм

              «Российский культурный империализм продолжается, теперь с корпоративной поддержкой», возмущаются белорусские блогеры   28 августа 2019, 21:00
              Фото: ВЗГЛЯД
              Текст: Антон Крылов

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              Национальные активисты из Белоруссии, некоторых других постсоветских стран и ряда регионов РФ столкнулись с новой для себя проблемой: их национально ориентированный, зачастую – прямо антироссийский контент больше нельзя рекламировать на ведущих платформах интернета. Причина – либеральная цензура, ставшая союзником русского языка по довольно смешной причине.

              Сотрудник американского правительственного агентства по глобальным медиа, житель Белоруссии Франтишек Вечерка опубликовал в Facebook возмущенный пост о том, что московское представительство компании Google отказало ему в коммерческом продвижении материалов. И не каких-нибудь, а предназначенных для YouTube-канала «Радио Свобода», финансируемого Конгрессом США.

              Причина – отсутствие в Google модераторов, которые достаточно хорошо знают белорусский язык, чтобы не пропустить в платное продвижение фейки и «хейт-спичи», то есть материалы с разжиганием ненависти по отношению к определенным группам – женщинам, мусульманам, ЛГБТ и так далее.

              Помимо белорусского, рекламный отдел Google не поддерживает татарский, башкирский, киргизский, таджикский и ряд других языков народов бывшего СССР.

              «Российский культурный империализм продолжается, теперь с корпоративной поддержкой», – возмутился специалист по глобальным медиа и выразил надежду, что ситуация будет разрешена благодаря репостам. На момент написания этой статьи их насчитывается меньше 200, при том, что Вечерка достаточно известный в Белоруссии оппозиционный активист национального толка. На Украине таких называют «свидомитами», в самой Белоруссии «змагарами» (в буквальном переводе – «борцы»).

              Несмотря на то, что пост был написан по-английски, англоязычные СМИ эта вопиющая несправедливость по отношению к языковым меньшинствам не заинтересовала. Неудивительно: среди доступных пользователям YouTube 44 языков нет ни одного индейского или африканского, а из множества индийских языков представлен лишь хинди – нет ни маратхи, на котором говорят почти 90 миллионов человек, ни бенгальского с 70 миллионами носителей.

              В результате о том, как коварный Google продвигает российский культурный империализм и унижает белорусов, написали только белорусские и российские СМИ, остальным это просто неинтересно.

              Кстати, из числа российских больше всех возмущаются татарские издания (русскоязычные, разумеется).

              Меж тем всем, кто не ушиблен русофобией и другими видами ксенофобии, очевидно, что в задачи компании Google не входит ни борьба с российским империализмом, ни поддержка культуры «малых народов».

              Задача Google, как и любой другой коммерческой компании, зарабатывать деньги для своих акционеров. Давно замечено: как только бизнес перестает считать эту задачу главной, он рассыпается за несколько лет.

              Отсутствие белорусского или татарского в списке языков, поддерживаемых Google-рекламой, это не «умаление культурной значимости». Это трезвый расчет маркетологов и аналитиков компании. В списке есть языки достаточно малочисленных прибалтийских народов, которые зачастую неплохо знают русский, но регулярно используют родную речь при размещении роликов. Но нет языков более многочисленных славянских или тюркских народов, потому что, как верно отметил один из комментаторов Вечерки, ради трех роликов в год никто не будет нанимать модератора, владеющего соответствующим языком.

              Основная проблема «борцов с российским культурным империализмом», а по сути банальных русофобов вроде Франтишека Вечерки – это уверенность, что их священную борьбу должен оплачивать кто-то другой.

              В идеале – Россия, но если нет такой возможности, то США в лице своих государственных институтов или даже частных компаний вроде Google или Apple.

              Но государственные институты США борьба с «российским культурным империализмом» волнует весьма опосредованно – только в случае, если она ослабляет политический режим в России и влияние Москвы на соседей. А разбирающиеся в постсоветском пространстве люди, которых в американских пропагандистских структурах не очень много, но все-таки есть, уже давно рекомендуют не поддерживать вещание на локальных языках, а вести пропаганду на русском, который знают практически все жители России и продолжают понимать в Средней Азии, Прибалтике и кое-где в Восточной Европе.

              В мировой истории пока что зафиксирован только случай, когда заметное количество людей стали массово говорить на языке, которого они изначально не знали – это создание Государства Израиль и возрождение иврита. Но у евреев для этого был весьма острый мотив.

              Во всех остальных случаях попытки насаждения «политически правильного» языка в пику языку живого общения провалились. Причем это правило работает в обе стороны: не удалось победить большинство локальных языков европейским империям, но не удалось и заставить большинство ирландцев говорить по-гэльски, большинство украинцев – по-украински, белорусов – по-белорусски и так далее. Причем если украинской и белорусской государственностям менее 30 лет, то ирландской скоро исполнится сотня. И всё равно подавляющее большинство склоняется к «имперскому» английскому. 

              Сергей Довлатов сравнивал талант с похотью: трудно утаить, еще труднее – симулировать. То же самое с языковым вопросом.

              Если язык живой – его не утаишь, не спрячешь и не забудешь. Если же «языковое возрождение» вызвано исключительно политическими мотивами и не нужно никому, кроме десятка борцов-русофобов, то больше всего это похоже на симуляцию похоти и производит такое же гадливое впечатление, как попытка заставить Google бороться с «российским культурным империализмом».

              Во всей этой ситуации трудно не заметить «иронии судьбы». Цензура «хейт-спичей», выражающаяся в том, что в Facebook банят за слово «хохол», была сформулирована и внедрена на Западе. Запад же по мере сил содействовал национальным движениям, направленным на отрицание России и русского языка. Тот же Вечерка, напомним, работает на «Радио Свобода», а сделать ставку на культурный национализм после 1991 года Украине и Белоруссии порекомендовали именно американские советники.

              Теперь эти части информационной политики вошли в острое противоречие друг с другом – вот пусть друг друга и сожрут.  


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