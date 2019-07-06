Как ругаться матом по-украински?

На Украине решили штрафовать за употребление русского мата в публичном пространстве. Авторы внесенного в Верховного Раду законопроекта заявляют, что нецензурные слова «насаждали российские колонизаторы», тогда как украинской культуре сквернословие не свойственно. Убедиться в том, что это враньё, вам поможет игра-викторина газеты ВЗГЛЯД, посвященная украинским ругательствам.