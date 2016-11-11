Взгляд
10 апреля, среда  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
Разделы

Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
Перейти а раздел…

«Нацисты» и «русские» Эстонии заключили союз ради власти

Лидер EKRE Март Хельме у карты самоцй ненавидимой им страны – СССРФото: Külli Tammes/wikipedia.org
«Скандал», «невозможно», «немыслимо» – это слова из заголовков эстонских газет. Партия центристов, которую считали «защитницей русских», ради сохранения власти пошла на сговор с двумя националистическими партиями разной степени отмороженности. Кто кого в данном случае предал? И будет ли теперь Эстония требовать у России «возврата» Ивангорода? Подробности...
Перейти а раздел…

Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

Андрей Бабицкий, журналист
Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом о скором поражении Кремля. Однажды Михаил Борисович признался, что внимательно читает ВЗГЛЯД. Мы объясним логику и ошибки олигарха. Пусть он сам тоже прочитает – нам не жалко. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...

      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете необходимость мигрантов для России?
          • России требуется больше мигрантов

          • России требуется меньше мигрантов

          • Сейчас в России столько мигрантов, сколько нужно

          За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?
          • Да

          • Нет

          Должна ли быть запрещена пропаганда «антипрививочников»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт предсказал крах Нетаньяху после победы на выборах
            Посол ответил на претензии Польши по авиакатастрофе под СмоленскомНайдены обломки японского истребителя F-35AАрмия Хафтара взяла под контроль военную базу в 40 км от ТриполиВодитель Mercedes сознательно сбил курсанта МЧС (видео)
            Интимную близость с Кокориным в кафе имитировала «волшебная лесбиянка»Вашингтон решил вынудить союзников отказаться от HuaweiРоссия начала поставки «Солнцепеков» Саудовской АравииРоссияне сказали, сколько денег в месяц нужно на благополучную жизнь
            Против вынесших приговоры по «делу Язова» литовских судей завели делоВ Госдуме отреагировали на заявление Помпео о ситуации вокруг Голан и КрымаМедведчук: Киеву не нужен Донбасс и его жителиАналитика: Скандинавы приехали в Петербург мириться с Путиным

            «практическая политика»


            Госдеп сравнил ситуации вокруг Голанских высот и Крыма

            сотрудничество в космосе


            Роскосмос оспорил главенство США в исследовании Луны

            предвыборная риторика


            Зеленский поблагодарил карательные батальоны

            Видео

            Переизбрание Порошенко


            Выборы на Украине идут по идеальному для России сценарию

            прекращение транзита


            Чем грозит Украине первая зима без российского газа

            арктический форум


            Скандинавы приехали в Петербург мириться с Путиным

            лидерство в машиностроении


            Россия готова разрушить стратегическую дуополию США и Германии

            викторина


            О чём шутили правители России?

            Клоуна в президенты


            Глеб Простаков: Почему конформизм Зеленского – это хорошо

            Американское лицемерие


            Дмитрий Дробницкий: Трамп встал на защиту свободы в университетах

            Глупые суеверия


            Монахиня Елисавета (Сеньчукова): Православных посчитают, дадут номера – и это нормально

            на ваш взгляд


            За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?

            «Нацисты» и «русские» Эстонии заключили союз ради власти

            Лидер EKRE Март Хельме у карты самоцй ненавидимой им страны – СССР   10 апреля 2019, 11:00
            Фото: Külli Tammes/wikipedia.org
            Текст: Дмитрий Бавырин

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            «Скандал», «невозможно», «немыслимо» – это слова из заголовков эстонских газет. Партия центристов, которую считали «защитницей русских», ради сохранения власти пошла на сговор с двумя националистическими партиями разной степени отмороженности. Кто кого в данном случае предал? И будет ли теперь Эстония требовать у России «возврата» Ивангорода?

            Газета ВЗГЛЯД уже писала о Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), и повод для этого был уважительный – территориальные претензии к РФ и горячее желание партийного лидера Марта Хельме забрать под управление Таллина российский Ивангород, основанный еще царем Иваном III. Чуть ранее EKRE получила на парламентских выборах почти 18%, заняв третье место, вот и решила «сыграть по-крупному».

            Все это должно было остаться на уровне провинциального анекдота, поскольку у EKRE, казалось, не было ни единого шанса участвовать в формировании правительства и получить в Эстонии реальную власть. С тем же успехом Индию должно волновать присутствие в российском парламенте партии Владимира Жириновского. Однако Март Хельме неожиданно для всех сделал гораздо более головокружительную карьеру, чем лидер ЛДПР – пусть и на эстонском уровне.

            Горячая эстонская ненависть

            Журналисты часто пишут об EKRE как о нацистской партии, не используя кавычек. Нацистская, возможно, все-таки слишком сильное слово (хотя похвалить Гитлера за строительство дорог партийцы при случае могут), но EKRE – это точно не партия любви: слишком уж многих там не любят: мусульман, чернокожих, геев, мигрантов (прицельно – мигрантов с Украины), СССР, Россию, Евросоюз, США, НАТО, либералов, коммунистов, глобализм, эмансипированных женщин, аборты и врачей, их делающих.

            Что и говорить про русскоязычное меньшинство – его в EKRE вообще терпеть не могут, обидно ругаясь (например, «тиблой», что можно перевести как «быдло»), сравнивая с раковой опухолью и призывая к тотальной ассимиляции.

            Весь этот негатив вкупе с радостью от всего национально-хуторского делали партию неприемлемой не только для русских и русскоязычных, но и для большинства эстонцев, а равно – для Брюсселя, столицы единой Европы, где эстонских народных консерваторов воспринимали приблизительно как чуму. Поэтому шансы на то, что национал-радикалам дадут порулить Эстонией, казались призрачными. Но тут грянул гром.

            Правящая в республике партия центристов (второе место на выборах), националистическое «Отечество» (четвертое) и горячие эстонские парни из EKRE заключили коалиционное соглашение, воспользовавшись тем, что совокупно контролируют более половины кресел в Рийгикогу – эстонском парламенте. От неожиданности все обомлели. Ведь все должно было происходить совсем не так.

            Предполагалось, что премьером станет председатель победившей на выборах Партии реформ Кая Каллас, а в качестве «младшего партнера» в коалицию позовут центристов. Если смотреть на такую перспективу с точки зрения русского человека, это стало бы союзом ежа и ужа. Эстонские «реформисты» – это тоже по сути националисты, но как бы респектабельные, они разбираются в экономике, их уважают в Брюсселе. Однако именно эта партия стояла за событиями «бронзовой ночи» и обещала уже в ближайшее время искоренить русскоязычное образование во всех средних сколах и даже в детских садах Эстонии.

            А за центристов голосуют как раз таки эстонские русские – за неимением кого получше, и тем не менее. Союз русских и русофобов – это какая-то чушь, но эта чушь – политическая реальность современной Эстонии. Точнее, несостоявшаяся реальность. В качестве альтернативы мы имеем дело с альянсом «защитников русских» и радикальных русофобов, и от этого ситуация становится еще более сюрреалистической.

            Дойти до жизни такой

            Раньше Центристскую партию возглавлял бывший мэр Таллина и последний председатель Совета министров Эстонской ССР Эдгар Сависаар, пока его не выпроводили на непочетную пенсию на фоне коррупционного скандала. Сависаара одни считали «агентом России» и «заступником русских», другие – жуликом и заступником только своих интересов, но все это выродилось в некий консенсус между эстонскими партиями, по которому работать в одной правящей коалиции с Сависааром было неприемлемо. После долгих лет безуспешной борьбы за власть центристам эта безуспешность надоела, отцу-основателю указали на дверь, и на следующем же повороте истории правительство внезапно возглавил новый лидер партии – Юри Ратас.

            Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (фото: Vincent Kessler/Reuters)
            Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (фото: Vincent Kessler/Reuters)

            Правы были скептики, утверждавшие, что в центристах нет и не было ничего «пророссийского», кроме пары интервью Сависаара: как был Таллин Москве не брат и даже не родственник, так он им и остался. Что же касается эстонских русскоязычных, на них правление «защитников русских» тоже отразилось примерно никак, поэтому выборы 2019 года они в массе своей проигнорировали, в результате чего центристы пришли к финишу только вторыми.

            Однако Ратасу настолько понравилось руководить правительством, что на «вторые роли» в коалиции с Партией реформ он соглашаться не хотел – и сыграл по-крупному: заключил коалиционное соглашение с неприкасаемыми из EKRE и националистами из «Отечества», члены которого любят местную дивизию СС, членство в НАТО и Михаила Саакашвили, а как относятся к РФ и к русскоязычным, легко себе представить.

            Для многих других центристов произошедшее стало крушением основ. Кто-то демонстративно покинул партию (например, Раймонд Кальюлайд – родной брат действующего президента Эстонии Керсти и несостоявшийся зять Сависаара). Кто-то дал понять, что предпочтет теперь работать в Европарламенте, выборы в который буквально на носу (например, Яна Тоом, интервью с которой недавно публиковала газета ВЗГЛЯД). Кто-то решил избираться в мэры Таллина и быть подальше от такой коалиции (Михаил Кылварт). Кто-то заговаривал о бунте в партийных рядах.

            Бунт не состоялся. Когда центристам показали коалиционное соглашение, все как будто успокоились. Будучи непримиримыми оппонентами по большинству вопросов, тройка «отверженных» посмотрела на жизнь трезво – и договорилась только до общих фраз о том, как будут «развивать» и «поддерживать» все хорошее.

            Март Хельме, почитавший Россию как «исконного врага» и облизывающийся на Ивангород, как оказалось, имеет с Ратасом как минимум одну общую черту – любовь к власти, в которую так долго не пускали, и это любовь без оглядки на принципы. В межпартийном соглашении нет ничего, что говорило бы о будущей войне с русскоязычием или борьбе эстонцев за самостоятельность от Брюсселя. При этом страшным-ужасным нацистам достались в основном второстепенные министерства – внешней торговли, окружающей среды, сельской жизни (не шутка; есть в Эстонии такое министерство). Но сам Март возглавит МВД (и, надо думать, будет проводить на этом посту «правильную» миграционную политику), а его сын Мартин – министерство финансов.

            Как писал русский классик по схожему поводу, «от него злодейств ждали, а он чижика съел».

            Согласился ради портфеля на компромиссы по всем сложным вопросам – тем самым, из-за позиции по которым Хельме считали опасным экстремистом.

            Сам Ратас останется премьером. Кроме того, центристам досталось еще пять министерств, включая министерство образования, которое они теперь попытаются оградить от посягательств «дорогих партнеров» – борцов с русским языком. Центристы не то чтобы против перевода школ и детских садов на тотальный эстонский, но предпочитают делать это не прямо сейчас, а по-эстонски медленно и печально.

            С другой стороны, в документе нет и намека на главное предвыборное обещание центристов – предоставление эстонского гражданства всем негражданам. Поймите правильно: такой роскоши нельзя себе позволить в правительстве, на две трети состоящем из нацистов разной степени закавыченности.

            Наконец, патриоты из «Отечества» будут рулить обороной, внешней политикой, культурой, юстицией и специально созданным министерством народонаселения эстонского государства. В общем, всем самым важным, если смотреть на мир с точки зрения эстонского националиста.

            И что теперь будет?

            Формально право формировать коалицию пока что находится у Партии реформ, но сделать она этого не сможет, поэтому неизбежно уйдет в оппозицию. Сами виноваты – нужно было относиться к прочим политическим силам в стране с несколько меньшим снобизмом, либо же не упорствовать по вопросу скорейшей дерусификации образования, на которую даже уличные зигометы махнули рукой министерских портфелей ради.

            Таким образом, тянуть Эстонию в какое-нибудь будущее будут лебедь, рак и щука – «защитники русских», эстонские националисты и «неприкасаемые» из EKRE. Их союз сложился не по симпатии, а по математике, и продлится тем дольше, чем менее радикальным и более скромным будет каждый из участников триумвирата.

            Эти люди показали, что любят прежде всего власть, так что степень их дальнейшего самоотречения можно прогнозировать как высокую. Правительство «опасных радикалов», «нацистов» и «агентов имперской России» рискует оказаться бесцветным и абсолютно никаким, поскольку любой резкий шаг или громкая инициатива чреваты расколом и, как следствие, потерей с таким трудом доставшейся власти.

            На эстонских русских такая «власть бескостных», скорее всего, скажется все так же – никак, без надежд, но и без горьких обид.

            Тем более она никак не скажется на отношениях Эстонии с Россией – как были прохладными и по-прибалтийски бесперспективными, так и останутся. Разве что ратификации с трудом подписанного приграничного договора между Россией и Эстонией в ближайшие пять лет можно не ждать, потому что он обнуляет все взаимные территориальные претензии, а Марк Хельме любит не одну только власть, но и свою мечту о передаче Эстонии российского Ивангорода.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............