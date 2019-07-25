В Сенате США заявили о «вмешательстве» России в выборы в 2014–2017 годах

В докладе комитета по разведке Сената США утверждается, что Москва якобы вмешивалась в американскую инфраструктуру выборов в 2014–2017 годах.

Комитет провел собственное расследование и представил отредактированную версию итогового доклада, передает РИА «Новости».

В документе утверждается, что как минимум в период 2014–2017 годов «российские власти развернули активную деятельность против инфраструктуры выборов США». Кампания по «вмешательству» в выборы якобы проходила «на местном уровне и уровне штатов».

При этом заявлено, что на итоги голосования в 2016 году, когда в США выбирали президента, Россия не повлияла. Утверждается, что выявлено проникновение в базы регистрации избирателей в 20 штатах. Как заявил комитет, он «не нашел свидетельств того, что российские лица пытались манипулировать подсчетом голосов в день выборов».