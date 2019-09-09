Facebook ответил на обвинения Роскомнадзора

Ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели, и если Facebook получает сообщения о нарушениях, то принимает меры, заявили в российском пресс-офисе компании после обвинения Роскомнадзора в том, что соцсеть распространяла политическую рекламу во время выборов в России в воскресенье.

«Ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook. Если мы получаем обращение о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, мы рассматриваем его и принимаем соответствующие меры», – передает ТАСС сообщение компании.

В воскресенье в Роскомнадзоре заявили, что в ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в соцсети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы.

Напомним, ранее в понедельник компания Google заявила, что поддерживает ответственные политические рекламные объявления, соответствующие местному законодательству.

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