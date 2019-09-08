Роскомнадзор уличил Google и Facebook в политической рекламе в день выборов

Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и Youtube в единый день голосования в России, об этом говорится в заявлении ведомства.

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы», – сообщается в заявлении на сайте Роскомнадзора.

«Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми», – подчеркивает ведомство.

Ранее Роскомнадзор направил представителям компаний Google, YouTube, Facebook, Instagram обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих интернет-площадках.

В воскресенье первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отмечал, что многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.

Глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич также заявлял, что некоторые действия компаний Google и Facebook в единый день голосования имеют признаки вмешательства во внутренние дела России.

В 85 регионах России в воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования. В общей сложности проходит более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Кроме того, проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).