Роскомнадзор предупредил иностранные соцсети о недопустимости политической рекламы 7 и 8 сентября

Роскомнадзор предупредил компанию Google LLC и компанию Facebook Inc. о недопустимости распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на Google, YouTube, Facebook и Instagram.

«Российским законодательством установлен Единый день голосования – 8 сентября. Это единственный день в году, когда в России проходят региональные и федеральные выборы высших должностных лиц регионов, а также выборы в органы законодательной власти субъектов РФ», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно Федеральному закону № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не допускается вмешательство иностранных организаций в российские избирательные кампании.

«Любые такие действия с их стороны могут расцениваться как нарушение российского законодательства о выборах и референдумах», – подчеркнул Роскомнадзор.

Ведомство обратило внимание, что информирование избирателей и участников референдума является юридически значимым действием в рамках избирательной кампании, закрепленным в ст.44 и 45 Федерального закона № 67.

«В случае непринятия указанных мер реагирования, Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела страны, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов, оставляя за собой право на адекватную реакцию», – заключил Роскомнадзор.