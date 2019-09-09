В Google ответили на обвинения Роскомнадзора

Американская компания Google заявила, что поддерживает ответственные политические рекламные объявления, соответствующие местному законодательству, отреагировав таким образом на заявление Роскомнадзора о том, что компания распространяла политическую рекламу во время выборов в России в воскресенье.

Как передает Reuters, представители Google не стали уточнять, распространяла ли компания на своих сайтах политическую рекламу в России в воскресенье, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье в Роскомнадзоре заявили, что в ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в соцсети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы.