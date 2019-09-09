Роскомнадзор отправил в Госдуму данные по нарушениям Google и Facebook на выборах

Роскомнадзор передал в Госдуму сведения о нарушениях Google и Facebook в день выборов, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Ведомство направило данные в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России, отметил Ампелонский, передает РИА «Новости».

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что обе компании обладали возможностями для того, чтобы не допустить распространения политической рекламы.

«Независимо от того, кто давал рекламу, инструментарий был у этих двух компаний. У них была возможность политическую рекламу, в момент, когда российское законодательство такую рекламу запрещает, в день тишины и в день выборов, не выдавать», – заявил Жаров ТАСС.

Он отметил, что аккаунт Мосгоризбиркома заблокировали в Facebook после жалобы одного из пользователей.

В воскресенье в Роскомнадзоре заявили, что в ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в соцсети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы.

В Google заявили, что поддерживают ответственные политические рекламные объявления, соответствующие местному законодательству.

В Facebook сообщили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели.