США в Южной Америке отрабатывают удар по России

Взгляд
17 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
Разделы

Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
Перейти а раздел…

Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
Перейти а раздел…

Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

МВД могло воспрепятствовать развитию конфликта в Чемодановке Фото: vk.com /Типичная Пенза
Между местными жителями и цыганской общиной в селе Чемодановка Пензенской области произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку с ранеными и одним погибшим. Эксперты отмечают: когда власти и полиция оперативно не вмешиваются и проблема тлеет длительное время, инициативу перехватывают жители, которые начинают вершить самосуд. Ситуация в Чемодановке должна стать уроком для всех регионов России. Подробности...
Перейти а раздел…

Британский спецназ готовится к новой войне

Британские спецподразделения недавно прошли большую реформу - и теперь их ждет новаяФото: defenceimagery.mod.uk
Будет ли британский спецназ воевать с Россией? Именно такие предположения были сделаны после публикаций о том, как изменится подготовка спецподразделений Великобритании – вместо борьбы с терроризмом они будут затачиваться на проведение спецопераций в рамках широкомасштабной войны. Но с кем будет эта война? Есть основания полагать, что Россия тут ни при чем. Подробности...
Перейти а раздел…

Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
Перейти а раздел…

Москва и Запад вместе победили в Молдавии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Свержение олигарха Плахотнюка в Молдавии – это не только победа молдавского народа. Это еще и геополитическая победа России – причем не «над», а «с» Западом. Подробности...

Русский язык – залог сохранения Украины

Глеб Простаков, журналист
Требование о государственном статусе русского языка должно стать маркером реальной оппозиции, которая рано или поздно появится на Украине. Ведь Украина либо возможна как двуязычная толерантная страна, либо невозможна в принципе. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Начало конца демократической легитимности

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Каждый, кто до сих пор верит в демократию, должен держать кулаки за Трампа. Свалив Дональда, мировая элита попытается решить вопрос «популизма» раз и навсегда. И тогда одно из двух – или хаос, или мир Оруэлла. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Украинцы должны стать россиянами

    Самые громкие увольнения в полиции России

    Подвиг русских в Сербии закончился предательством

      Перейти а раздел…

      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
      Подробности...

      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
      Подробности...

      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

          Перейти а раздел…
          В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?
          • Готов меньше работать и меньше получать

          • Готов работать больше за соответствующую зарплату

          Где вы планируете провести летний отпуск?
          • В путешествии по России

          • За рубежом

          • На даче

          • Останусь дома

          • Не пойду в отпуск, буду работать

          Минздрав предложил повысить «возраст детства» до 21 года. А когда вы почувствовали себя взрослым?
          • До 16 лет

          • С 16 до 21 года

          • После 21 года

          • После 30 лет

          • После 40 лет

          • После 50

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»
            Пилотов сгоревшего «Суперджета» отстранили из-за стрессаЕС выразил обеспокоенность ситуацией в Черном мореНад шведским городом подняли флаг СССРПольский корабль поврежден на учениях НАТО
            Зеленский поставил условие для переговоров в «нормандском формате»Появилось объяснение быстрому распространению огня в «Суперджете»Полиция объяснила 40-километровую сплошную линию на трассе под ВоронежемСимоньян сказала, как узнать красивую русскую девушку
            «Огневая карусель» российских вертолетов в Сирии попала на видеоГлава Белгородского НПЗ арестован после жалобы, поданной на прямую линию с ПутинымЭкс-главу Свердловской железной дороги нашли застреленным в доме на РублевкеРоссийские физики «вышли на новый уровень» при создании плащей-невидимок

            тяжелая артиллерия


            Белоруссии вновь придется иметь дело с Бабичем

            торговые барьеры


            Еврокомиссия пожаловалась на российское импортозамещение

            последствия отравления


            Врач рассказал, когда Бари Алибасов сможет нормально поесть

            Видео

            американская стратегия


            Украину принудят к миру в Донбассе

            шанс или ловушка


            Возвращение сербской армии в Косово станет вызовом для России

            между Западом и Востоком


            Президент Польши перепутал смелость с глупостью

            катастрофа в Шереметьево


            Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

            викторина


            Враги Пушкина – кто они?

            Очищение госмеханизмов


            Ирина Алкснис: Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

            Риторика абсурда


            Андрей Бабицкий: Как Россия и Запад поменялись местами

            Смех не по любви


            Анна Долгарева: Шутку над Родиной большинство не оценило

            на ваш взгляд


            В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?

            США в Южной Америке отрабатывают удар по России

            Если верить NYT, американские боевые хакеры активизировали нападения на Россию, но без ведома Трампа    17 июня 2019, 19:30
            Фото: Kacper Pempe/Reuters
            Текст: Алексей Нечаев,
            Юрий Зайнашев

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            В российских спецслужбах косвенно подтвердили утечку в «Нью-Йорк Таймс» о том, что американские спецслужбы активизировали кибератаки против систем управления инфраструктуры России. Под ударом — энергетика, транспорт и банковская система. Это сообщение совпало с необъяснимым отключением электричества сразу в трех странах - Аргентине, Парагвае и Уругвае. Стоит ли за этим глобальным сбоем США и не является ли он тренировкой американских кибервойск для атаки на другие страны, в том числе и Россию?

            В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гипотетически кибервойна США и России возможна. Так он оценил утверждения «Нью-Йорк Таймс» (The New York Times) о том, что американские спецслужбы  активизировали свои атаки против энергосистемы России, в частности они пытаются внедрить в нее вредоносное ПО.

            По версии источников газеты, хакерские атаки должны предостеречь Москву от вмешательства в президентские выборы 2020 года, а в случае нарастания конфликта двух стран - послужить прологом для полномасштабной атаки в киберпространстве. Правда, источники утверждают, что американские кибервойска атаковали Россию на свой страх и риск, не уведомив об этом президента Дональда Трампа.

            Публикация NYT вызвала гнев президента Трампа. Он в ответ обвинил редакцию в государственной измене. «Можете ли вы поверить в то, что неудачники из The New York Times опубликовали статью, в которой утверждается, что Соединенные Штаты существенно участили кибератаки против России?» – возмутился Трамп в своем Twitter. По его словам, газета настолько отчаянно нуждается в сенсационном материале, что даже не гнушается тем, чтобы вредить собственной стране. Саму же информацию Трамп назвал «фейком».

            Киберкомандование США уже признавалось в начале хакерской войны с Россией. В конце февраля, например, стало известно, что еще в ноябре в день проведения промежуточных выборов в конгресс «кибер-солдаты» Пентагона отключили от электросетей и от интернета петербургское Агентство интернет-исследований. Как напоминает «Коммерсантъ», атака оказалась частью операции Russia Small Group, одобренной главой киберкомандования ВС Полом Накасоне в августе прошлого года. Правда, в российском издании эту публикацию связали с желанием демократов попросту испортить информационный фон намеченной встречи в верхах России и США.

            Тем временем, в Кремле с категоричностью Трампа не согласились. «Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности, скажем так, всех признаков кибервойны и кибервоенных действий в отношении РФ», – сказал Песков.

            Он также напомнил: Москва не раз указывала на попытки кибератак из-за рубежа на российские стратегически жизненно важные области экономики, – и наши спецслужбы ведут постоянную борьбу с этим. Напомним, что Россия не раз предлагала Вашингтону заключить соглашение о правилах поведения в виртуальном пространстве, но каждый раз получала отказ.

            Совпадение это или нет, но накануне огромный энергосбой произошел в Аргентине, Уругвае и частично в Бразилии и Парагвае. Без света остались более 48 млн человек. В Буэнос-Айресе не работало метро, было парализовано движение в пригороде. В некоторых провинциях Аргентины в этот день проходили выборы губернаторов, на которых избирателям приходилось подсвечивать бюллетени телефонами. В понедельник утром свет все же включили. Виновники пока неизвестны, власти пообещали тщательно расследовать причины беспрецедентной аварии. Напомним, что в мае аналогичный блэкаут дважды парализовал жизнь в соседней Венесуэле.

            Эксперты задаются вопросом, – какова вероятность, что грандиозный блэкаут в Латинской Америке провели в качестве «тренировки» американские хакеры. Известно, что системы энергетики этих стран защищены от взлома гораздо слабее, чем у России.

            «Такая информация просто так утечь не могла. Это провокационные заявления американской газеты. Как не крути, а нападающие стороны могли быть пойманы за руку, и последствия были бы очень неприятными – резкое ухудшение дипломатических, экономических отношений между странами», – считает завкафедрой информационной безопасности ВШЭ, академик Академии криптографии России Александр Баранов. 

            Вести настоящую войну – это довольно-таки сложно и опасно, напоминает Баранов. «А в виртуальном пространстве они сидят, ковыряя в носу, и наслаждаются кибервойной. А реально нет же никаких фактов. А нет фактов – нет дела», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

            Впрочем, отключение света в Аргентине и Уругвае эксперт объясняет слабостью тамошних компьютерных сетей. «Бывают сбои программного обеспечения, в результате которых получается неизвестно что. Фирма, чтобы прикрыть свои недостатки, начинает рапортовать, что кто-то на что-то воздействовал, что-то повредил. Это неправда, зачастую», – сказал он. «Зачем наносить удары и ущерб Аргентине, Уругваю? Тем более, что эти страны проводят нейтральную политику. Они ни нам, ни американцам не мешают», – объясняет Баранов.

            Футуролог Максим Калашников заявил газете ВЗГЛЯД, что кибервойна России и США в любом случае уже стала неизбежной.

            «В возможность ядерной войны я не верю. Мы отнюдь не самоубийцы. Все понимают, что победителей в таком конфликте не будет. А вот информационное, сетевое пространство не регулируется никакими законами. Это та сфера, где пока можно смело наносить друг другу удары», – сказал Калашников. «Логично, что New York Times, которая не любит Трампа, вполне могла раскрыть некоторые сокровенные планы американской администрации», – заключил эксперт.

            Военные эксперты считают, что Россия должна ответить на кибер-атаки и напоминают, что теоретически ответ может быть «жестким» и не обязательно виртуальным.

            «Это в мистике бывают совпадения, а в военном деле – все конкретно. Любые события являются результатом конкретных действий. Это была просто хакерская атака на энергосистему Аргентины. Скорее всего, американцы «потренировались», чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе», – заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

            Он также не исключает, что в будущем военные хакеры США вполне могут всерьез атаковать и российскую энергосистему. «С технической точки зрения это осуществимо. Если бы они уже провели эти атаки, мы бы это ощутили в виде каких-то перебоев в работе электростанций. Но пока их не было», – сказал Сивков. Правда, он считает, что в случае кибератак Россия может ответить зеркально, «один к одному».

            Профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло уверен, что контрудар России может быть «жестким» и с применением реального оружия. «Если США попытаются организовать в нашей стране то же самое, что они организовали в Венесуэле в плане успешных кибератак на объекты энергетики –

            тогда Россия даст жесткий ответ не только в киберпространстве, но и в реальности»,

            – заявил он газете ВЗГЛЯД. «Напомню, что в случае с Венесуэлой атаки были не только извне, но и изнутри, где сработали программно-аппаратные закладки, которые американцы заложили еще задолго до начала кризиса в Венесуэле», – добавил собеседник.

            По его словам, одновременное отключение электростанций в России может привести к техногенной катастрофе.

            «Это приведет к параличу всех систем, от общественного транспорта до промышленности и критической инфраструктуры. А если атаки будут направлены на объекты атомной промышленности – тогда это будет прямая угроза безопасности страны с еще более серьезными последствиями. И здесь ответ России будет самым жестким», – предположил Манойло.

            Источник в руководстве одного из российских силовых ведомств вечером в понедельник подтвердил РИА «Новости»: в нашей стране фиксируются попытки американских спецслужб кибератак против систем управления российской инфраструктуры. «Такие попытки мы видим и фиксируем. Однако эти действия нам удается нейтрализовать», – сказал он. Источник утвердительно ответил на вопрос, можно ли назвать это элементами кибервойны.

            В последние годы, заявил источник, иностранные спецслужбы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктуры. В первую очередь атаки направлены на транспортную, банковскую и энергетическую системы России.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............