США в Южной Америке отрабатывают удар по России

17 июня 2019, 19:30

Фото: Kacper Pempe/Reuters

Текст: Алексей Нечаев,

Юрий Зайнашев

В российских спецслужбах косвенно подтвердили утечку в «Нью-Йорк Таймс» о том, что американские спецслужбы активизировали кибератаки против систем управления инфраструктуры России. Под ударом — энергетика, транспорт и банковская система. Это сообщение совпало с необъяснимым отключением электричества сразу в трех странах - Аргентине, Парагвае и Уругвае. Стоит ли за этим глобальным сбоем США и не является ли он тренировкой американских кибервойск для атаки на другие страны, в том числе и Россию? В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гипотетически кибервойна США и России возможна. Так он оценил утверждения «Нью-Йорк Таймс» (The New York Times) о том, что американские спецслужбы активизировали свои атаки против энергосистемы России, в частности они пытаются внедрить в нее вредоносное ПО. По версии источников газеты, хакерские атаки должны предостеречь Москву от вмешательства в президентские выборы 2020 года, а в случае нарастания конфликта двух стран - послужить прологом для полномасштабной атаки в киберпространстве. Правда, источники утверждают, что американские кибервойска атаковали Россию на свой страх и риск, не уведомив об этом президента Дональда Трампа. Публикация NYT вызвала гнев президента Трампа. Он в ответ обвинил редакцию в государственной измене. «Можете ли вы поверить в то, что неудачники из The New York Times опубликовали статью, в которой утверждается, что Соединенные Штаты существенно участили кибератаки против России?» – возмутился Трамп в своем Twitter. По его словам, газета настолько отчаянно нуждается в сенсационном материале, что даже не гнушается тем, чтобы вредить собственной стране. Саму же информацию Трамп назвал «фейком». Киберкомандование США уже признавалось в начале хакерской войны с Россией. В конце февраля, например, стало известно, что еще в ноябре в день проведения промежуточных выборов в конгресс «кибер-солдаты» Пентагона отключили от электросетей и от интернета петербургское Агентство интернет-исследований. Как напоминает «Коммерсантъ», атака оказалась частью операции Russia Small Group, одобренной главой киберкомандования ВС Полом Накасоне в августе прошлого года. Правда, в российском издании эту публикацию связали с желанием демократов попросту испортить информационный фон намеченной встречи в верхах России и США. Тем временем, в Кремле с категоричностью Трампа не согласились. «Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности, скажем так, всех признаков кибервойны и кибервоенных действий в отношении РФ», – сказал Песков. Он также напомнил: Москва не раз указывала на попытки кибератак из-за рубежа на российские стратегически жизненно важные области экономики, – и наши спецслужбы ведут постоянную борьбу с этим. Напомним, что Россия не раз предлагала Вашингтону заключить соглашение о правилах поведения в виртуальном пространстве, но каждый раз получала отказ. На эту тему Совпадение это или нет, но накануне огромный энергосбой произошел в Аргентине, Уругвае и частично в Бразилии и Парагвае. Без света остались более 48 млн человек . В Буэнос-Айресе не работало метро, было парализовано движение в пригороде. В некоторых провинциях Аргентины в этот день проходили выборы губернаторов, на которых избирателям приходилось подсвечивать бюллетени телефонами. В понедельник утром свет все же включили. Виновники пока неизвестны, власти пообещали тщательно расследовать причины беспрецедентной аварии. Напомним, что в мае аналогичный блэкаут дважды парализовал жизнь в соседней Венесуэле. Эксперты задаются вопросом, – какова вероятность, что грандиозный блэкаут в Латинской Америке провели в качестве «тренировки» американские хакеры. Известно, что системы энергетики этих стран защищены от взлома гораздо слабее, чем у России. «Такая информация просто так утечь не могла. Это провокационные заявления американской газеты. Как не крути, а нападающие стороны могли быть пойманы за руку, и последствия были бы очень неприятными – резкое ухудшение дипломатических, экономических отношений между странами», – считает завкафедрой информационной безопасности ВШЭ, академик Академии криптографии России Александр Баранов. Вести настоящую войну – это довольно-таки сложно и опасно, напоминает Баранов. «А в виртуальном пространстве они сидят, ковыряя в носу, и наслаждаются кибервойной. А реально нет же никаких фактов. А нет фактов – нет дела», – сказал он газете ВЗГЛЯД. Впрочем, отключение света в Аргентине и Уругвае эксперт объясняет слабостью тамошних компьютерных сетей. «Бывают сбои программного обеспечения, в результате которых получается неизвестно что. Фирма, чтобы прикрыть свои недостатки, начинает рапортовать, что кто-то на что-то воздействовал, что-то повредил. Это неправда, зачастую», – сказал он. «Зачем наносить удары и ущерб Аргентине, Уругваю? Тем более, что эти страны проводят нейтральную политику. Они ни нам, ни американцам не мешают», – объясняет Баранов. Футуролог Максим Калашников заявил газете ВЗГЛЯД, что кибервойна России и США в любом случае уже стала неизбежной. «В возможность ядерной войны я не верю. Мы отнюдь не самоубийцы. Все понимают, что победителей в таком конфликте не будет. А вот информационное, сетевое пространство не регулируется никакими законами. Это та сфера, где пока можно смело наносить друг другу удары», – сказал Калашников. «Логично, что New York Times, которая не любит Трампа, вполне могла раскрыть некоторые сокровенные планы американской администрации», – заключил эксперт. Военные эксперты считают, что Россия должна ответить на кибер-атаки и напоминают, что теоретически ответ может быть «жестким» и не обязательно виртуальным. «Это в мистике бывают совпадения, а в военном деле – все конкретно. Любые события являются результатом конкретных действий. Это была просто хакерская атака на энергосистему Аргентины. Скорее всего, американцы «потренировались», чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе», – заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. Он также не исключает, что в будущем военные хакеры США вполне могут всерьез атаковать и российскую энергосистему. «С технической точки зрения это осуществимо. Если бы они уже провели эти атаки, мы бы это ощутили в виде каких-то перебоев в работе электростанций. Но пока их не было», – сказал Сивков. Правда, он считает, что в случае кибератак Россия может ответить зеркально, «один к одному». Профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло уверен, что контрудар России может быть «жестким» и с применением реального оружия. «Если США попытаются организовать в нашей стране то же самое, что они организовали в Венесуэле в плане успешных кибератак на объекты энергетики – тогда Россия даст жесткий ответ не только в киберпространстве, но и в реальности», – заявил он газете ВЗГЛЯД. «Напомню, что в случае с Венесуэлой атаки были не только извне, но и изнутри, где сработали программно-аппаратные закладки, которые американцы заложили еще задолго до начала кризиса в Венесуэле», – добавил собеседник. По его словам, одновременное отключение электростанций в России может привести к техногенной катастрофе. «Это приведет к параличу всех систем, от общественного транспорта до промышленности и критической инфраструктуры. А если атаки будут направлены на объекты атомной промышленности – тогда это будет прямая угроза безопасности страны с еще более серьезными последствиями. И здесь ответ России будет самым жестким», – предположил Манойло. Источник в руководстве одного из российских силовых ведомств вечером в понедельник подтвердил РИА «Новости»: в нашей стране фиксируются попытки американских спецслужб кибератак против систем управления российской инфраструктуры. «Такие попытки мы видим и фиксируем. Однако эти действия нам удается нейтрализовать», – сказал он. Источник утвердительно ответил на вопрос, можно ли назвать это элементами кибервойны. 