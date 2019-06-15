США усилили кибератаки на энергосистемы России

Американские спецслужбы в течение последнего года стали работать значительно активнее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России, пишет The New York Times.

Источники издания из числа бывших и действующий официальных лиц говорят, что речь идет о программах, позволяющих США собирать информацию о российской энергосистеме, а также, возможно, отключать какие-то ее элементы.

«Эти действия в течение последнего года стали предпринимать гораздо более агрессивно. Мы делаем это в таких масштабах, о каких мы и не думали несколько лет назад», – передает ТАСС слова одного из источников NYT.

В статье говорится, что таким образом Вашингтон хочет «сделать предупреждение» Москве.

Указывается, что с 2012 года США пытались собирать информацию об энергосистеме России, однако теперь «стратегия изменилась в направлении наступательных действий».

По словам источников, целью американской стороны является возможность осуществления кибератак в случае конфликта между Москвой и Вашингтоном.

Автор статьи задается вопросом о том, насколько глубоко США удалось внедриться в российскую систему. Без доступа к засекреченной информации нельзя определить, «возможно ли будет погрузить Россию во тьму или ограничить возможности ее вооруженных сил», говорится в статье.

NYT пишет, что атаки осуществляет Киберкомандование вооруженных сил США, которое получило разрешение от Конгресса и администрации президента страны Дональда Трампа на более активные действия в киберпространстве.

В апреле американские сенаторы обеспокоились тем, что Россия и Китай якобы могут нанести ущерб энергетической системе США.