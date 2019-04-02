В Вашингтоне испугались «атак России и Китая» на энергетическую систему США

Американские сенаторы обеспокоились тем, что Россия и Китай якобы могут нанести ущерб энергетической системе США.

Сенаторы Ангус Кинг-младший и Джо Мэнчин направили президенту Североамериканской корпорации по вопросам надежности энергоснабжения США, письмо, запросив информацию о мерах, направленных на защиту надежного функционирования единой энергосистемы страны от ущерба, «возможного в силу специфики каналов поставок, в частности из России и Китая», передает RT.

Такое беспокойство среди сенаторов было вызвано заявлением директора Нацразведки США Дэна Коутса, который уверен, что с помощью цифровых диверсий Китай обладает возможностями прерывать газоснабжение в стране, а Россия якобы способна вызывать перебои в американском электроснабжении.

Как подчеркивается в письме, федеральное правительство ранее уже предприняло решительные шаги по устранению возможных «угроз» от иностранных компаний. Так, в сентябре 2017 года власти США обязали госучреждения прекратить использовать продукты «Лаборатории Касперского». Кроме того, в законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2019 бюджетный год есть положение, запрещающее использовать телекоммуникационное оборудование ZTE и Huawei.

Компания Huawei, в свою очередь, подала в суд на власти Соединенных Штатов, обвиняя Вашингтон в принятии антиконституционного закона. Китайские власти также поддержали этот судебный иск.