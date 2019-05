Трамп ради Путина проигнорировал закон о санкциях за Скрипаля Зачем Трамп признался в кибер-вторжении в Россию 21 мая 2019, 09:42

Фото: U.S. Army/Flickr

Текст: Оксана Борисова,

Иван Абакумов,

Алексей Нечаев

Сообщить об ошибке • Впервые в истории президент США публично признался в том, что отдал приказ о хакерской диверсии против россиян. Вообще-то до сих пор все президенты в мире предпочитали открещиваться от подобных хакерских атак, вроде недавнего блэкаута в Венесуэле. Но Трамп, похоже, не смог не похвастаться могуществом своих спецслужб. Должна ли Россия нанести ответный, пусть и виртуальный удар по США? В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп дал понять, что разрешил кибератаку против россиян во время избирательной кампании прошлого года, сообщил накануне РБК. «Сообщалось, что вы лично одобрили кибератаку против России примерно в середине прошлого года, чтобы остановить вмешательство в промежуточные выборы», – напомнил журналист. «Я бы предпочел не говорить этого», – отреагировал Трамп. Но спустя несколько секунд вдруг добавил: «Но вы можете поверить, что все эти вещи произошли и случились при моей администрации». «Почему бы вам не поговорить об этом?» – настаивал журналист. «Ну вы знаете разведчиков, они говорят: «Пожалуйста, не болтайте об этом», – парировал Трамп, подчеркнув, что «иногда разведка хороша». В Кремле признание Трампа не оставили без внимания. Обвинения в адрес России в причастности к кибератакам не находят доказательств, тогда как «причастность официального Вашингтона к подобным действиям подтверждается», цитировала газета ВЗГЛЯД пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова. Судя по всему, Трамп имел в виду нападение на российские медиаресурсы 6 ноября, в день выборов в Конгресс США. Тогда киберкомандование США само рапортовало о блокировке ФАН и USA Really, однако позднее американская печать пришла к выводу, что никакой атаки не было, либо же она оказалась полностью провальной. Издание ZDNet, входящее в американский медиахолдинг CBS Corporation, назвало операцию «пустой тратой средств американских налогоплательщиков», поскольку ФАН и USA Really в тот день ни на минуту не прекращали своей работы. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп действительно имел непосредственное отношение к кибератаке, в результате которой сотрудники петербургского Агентства интернет-исследований («фабрики троллей», как любят ее называть за океаном) остались без доступа к Сети на несколько дней. В американской прессе считается, что это агентство прямо связано с РИА «ФАН». «Слова Трампа – это лишнее подтверждение того, что США занимаются пропагандой, цензурой и террором, – заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор агентства «ФАН» Евгений Зубарев. – То, что было сделано, это акт террора. У меня в компании работают только журналисты, у меня нет никаких «троллей», уже язык сломал это объяснять. Мы говорим об атаках на легальную, публичную прессу». Как напомнил Зубарев, сама кибератака производилась подразделением Пентагона, которое несопоставимо по размерам с редакцией новостного ресурса. «Это огромное подразделение с миллиардными бюджетами. При этом результат был смехотворным, у нас сгорело полтора сервера – и всё. В то же время в американских СМИ, как по команде, была распространена информация о том, что ФАН потерял на сутки выход в интернет – и таким образом американцы остановили наше вмешательство в их выборы, губернаторские и в Конгресс. Лейтмотивом было, «как здорово командование Пентагона решает задачи по обороне страны», – сказал Зубарев. «Атака была, она была нами зафиксирована. Мы отработали систему защиты и никаких проблем после этой атаки не испытали, – поделился собеседник. – Сразу после этого киберкомандование Пентагона запросило новый бюджет, и мы поняли, для чего это все делалось. Это какая-то имитация. В реальности это выглядит жалко». В прошлом месяце замглавы киберкомандования США генерал-лейтенант Винсент Стюарт был отправлен в отставку. По мнению американских СМИ, причиной стала явная уязвимость в работе этой структуры. Уход Стюарта стал в том числе следствием провала кибератаки на российские серверы, предположило ФАН. Член Научного совета при Совбезе России, профессор МГУ Андрей Манойло сомневается в том, что Трамп случайно выболтал секреты своих разведчиков. Он сделал свое заявление в рамках контригры, которую развернул после того, как расследование Мюллера потерпело фиаско, уверен эксперт. «Кибератаки на Агентство интернет-исследований организовывали противники Трампа, которые сидят в спецслужбах. Возможно, Трамп вынашивает определенные планы начать встречное расследование. В центре расследования будут те, кто, не имея доказательств вмешательства Российской Федерации в выборы, сами вмешались в дела другого суверенного государства», – пояснил Манойло газете ВЗГЛЯД. По его мнению, Трамп допустил «контролируемую утечку». Это одновременно сигнал и Путину – Трамп намекнул, что люди, совершившие преступление, стараются себя прикрыть, и поэтому просят не говорить об этом публично. «Это расследование может быть вынесено в качестве лота в тот торг, который Трамп собирается провести с нашим президентом. Лот имеет собственную ценность и может быть на что-то разменян», – считает политолог. Однако эксперт в области кибербезопасности, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов полагает, что высказывание Трампа очень расплывчатое и не факт, что относится именно к случаю ФАН. «С другой стороны, парни из Пентагона ранее заявляли, что отключили интернет у агентства в Петербурге. Правда, это заявление было бессмысленное. Невозможно отключить интернет у частной компании в России. Интернет можно просто раздать с телефона, если хорошая скорость. Нелепость какая-то! Но в любом случае обе эти формулировки абсолютно хамские. Это действительно похоже на объявление кибервойны. Маски сброшены», – сказал газете ВЗГЛЯД Ашманов. – Проблема в том, что идиоты в Пентагоне и в пресс-службе президента США не понимают, что о таких вещах нельзя говорить, что ими стыдно хвалиться. При этом палятся, что тут у нас проводят операцию». На эту тему В любом случае в ответ Москва могла бы поднять этот вопрос в ООН, уверен он. «Вы что прямо говорите, что вы с нами воюете в киберпространстве? Раньше этого доказать было нельзя. Если обычная война так или иначе регулируется международным правом, то кибервойна никаким правом не регулируется. Кроме того, в ней никто не признается. В ООН ее не предъявишь. А тут эти ребята вдруг прямо объявляют, что ведут кибервойну», – удивляется Ашманов. Хакерскую атаку на петербургскую редакцию все же нельзя считать нападением, считает консультант Совбеза Манойло. «Если бы это касалось критически важных объектов, вмешательство в функционирование которых могло привести к катастрофам с большим риском для жизни людей, это считалось бы нападением на Россию. Квалификацию такому нападению давало бы руководство нашей страны». Политолог не исключает, что отражение такого нападения или контрудар входили бы в обязанности недавно созданных в Минобороны кибервойск. «Когда в Венесуэле кибератака обрушила энергетическую систему – это было нападение. А здесь речь идет просто о вмешательстве во внутренние дела России. Это противоправное наказуемое деяние, но не нападение», – подытожил консультант Совбеза.

