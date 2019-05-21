Взгляд
21 мая, вторник  |  Последнее обновление — 11:02  |  vz.ru
Разделы

Атака США на Huawei предвещает изменение всей мировой торговли

Гигантский бизнес китайской корпорации Huawei попал под ударФото: Kin Cheung/AP/ТАСС
Американские санкции против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei означают выход торговой войны между США и КНР на новый уровень. Санкции всерьез угрожают гигантскому бизнесу с оборотом более 100 млрд долларов в год. Происходящее – только первый признак глобального процесса, который изменит всю мировую торговлю. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Трамп признался в кибер-вторжении в Россию

Киберкомандование США допустило нелепые ошибки при атаке на РоссиюФото: U.S. Army/Flickr
Впервые в истории президент США публично признался в том, что отдал приказ о хакерской диверсии против россиян. Вообще-то до сих пор все президенты в мире предпочитали открещиваться от подобных хакерских атак, вроде недавнего блэкаута в Венесуэле. Но Трамп, похоже, не смог не похвастаться могуществом своих спецслужб. Должна ли Россия нанести ответный, пусть и виртуальный удар по США? Подробности...
Перейти а раздел…

Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
Перейти а раздел…

Как австрийского политика поймали на «племянницу русского олигарха»

Кадр из скандальной видеозаписиФото: кадр из видео
Фантастический скандал, разгоревшийся в Австрии, напрямую дискредитирует местную элиту и спекулирует на традиционных западных предрассудках о России. Но более всего он интересен еще и весьма дорогостоящей организацией провокации. Которая очень сильно напоминает профессиональную работу спецслужб. Каким образом?  Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

О здравой психиатрии и безумной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ученые спорят о том, является ли расстройство половой идентификации действительно психическим расстройством или это «разновидность нормы». Но на самом деле это вопрос не столько научный, сколько идеологический. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

В финале «Игры престолов» бабло победило зло

Антон Крылов, журналист
Если вы еще не смотрели финальную серию и не любите спойлеры, то не читайте пока этот текст. За девять лет «Игра престолов» превратилась из самого нестандартного проекта на телевидении в мейнстрим. А мейнстрим не может нарушать законы шоу. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Третья мировая начнется с «веерных» отключений

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Приказал минфин США Цукербергу – хлоп – и нет «Фейсбука» и WhatsApp для тех, кто не поддерживает американскую политику, приказал Apple – и в стане врагов зависли все «Айпады» и «Маки». А приказали Гейтсу – и все компьютеры «окаменели». Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
    Перейти а раздел…

    Самые скандальные победители «Евровидения»

    Обсуждение: 16 комментариев

    Как США рассылают по миру сотни тысяч военных

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 21 комментарий
      Перейти а раздел…

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Mobydick»: Одежда, которая приносит радость

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

          Перейти а раздел…
          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Пушков оценил подготовку Украины к «финальным боям» с Россией в ПАСЕ
            Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкцииСША приостановили атаку на HuaweiЕвродепутат оценил попытку запретить георгиевские ленточки в ЛатвииМакрон призвал ЕС объединиться против влияния России, Китая и США
            Украинцы поделились ожиданиями от президентства ЗеленскогоОппозиция Абхазии объявила чрезвычайное положение в странеСупрун уехала с УкраиныПриговорен автор экспертизы о «пьяном» мальчике
            Россия отреагировала на отказ австрийцев от участия в «Валдае»Экс-глава спецслужбы Израиля заявил о поражении Запада на УкраинеФото из архива Холокоста выдали за депортацию крымских татарНепристойная шутка президента Бразилии об азиатах возмутила соцсети

            Главная тема


            Остановят ли европейцев новые страшилки про русских

            правила и процедура


            Небензя признал право британца перебивать его в СБ ООН

            экс-президент Украины


            Порошенко обвинили в госизмене

            рейтинг «30 до 30»


            Названы самые перспективные россияне моложе 30 лет

            Видео

            Маршалловы острова


            Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

            «или сорос, или что-то такое»


            Шарий объяснил, зачем жюри «Евровидения» голосует за «никакущие» песни

            Высокая мода


            Украинские дипломаты рассказали о стыде за внешний вид Порошенко

            культурная экспансия


            Российские гопники проникли в подсознание Запада

            викторина


            Государственный гимн или победитель «Евровидения»?

            Победа Кремля


            Геворг Мирзаян: Почему возвращение России в ПАСЕ важно

            Фундамент хаоса


            Алексей Колобродов: «Красный май» перевернул мир с ног на голову

            смена элит


            Тимофей Бордачев: Что скандал в Австрии значит для России

            на ваш взгляд


            Каким смартфоном вы пользуетесь?

            Зачем Трамп признался в кибер-вторжении в Россию

            Киберкомандование США допустило нелепые ошибки при атаке на Россию   21 мая 2019, 09:42
            Фото: U.S. Army/Flickr
            Текст: Оксана Борисова,
            Иван Абакумов,
            Алексей Нечаев

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Впервые в истории президент США публично признался в том, что отдал приказ о хакерской диверсии против россиян. Вообще-то до сих пор все президенты в мире предпочитали открещиваться от подобных хакерских атак, вроде недавнего блэкаута в Венесуэле. Но Трамп, похоже, не смог не похвастаться могуществом своих спецслужб. Должна ли Россия нанести ответный, пусть и виртуальный удар по США?

            В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп дал понять, что разрешил кибератаку против россиян во время избирательной кампании прошлого года, сообщил накануне РБК.

            «Сообщалось, что вы лично одобрили кибератаку против России примерно в середине прошлого года, чтобы остановить вмешательство в промежуточные выборы», – напомнил журналист. «Я бы предпочел не говорить этого», – отреагировал Трамп. Но спустя несколько секунд вдруг добавил: «Но вы можете поверить, что все эти вещи произошли и случились при моей администрации». «Почему бы вам не поговорить об этом?» – настаивал журналист. «Ну вы знаете разведчиков, они говорят: «Пожалуйста, не болтайте об этом», – парировал Трамп, подчеркнув, что «иногда разведка хороша».

            В Кремле признание Трампа не оставили без внимания. Обвинения в адрес России в причастности к кибератакам не находят доказательств, тогда как «причастность официального Вашингтона к подобным действиям подтверждается», цитировала газета ВЗГЛЯД пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

            Судя по всему, Трамп имел в виду нападение на российские медиаресурсы 6 ноября, в день выборов в Конгресс США. Тогда киберкомандование США само рапортовало о блокировке ФАН и USA Really, однако позднее американская печать пришла к выводу, что никакой атаки не было, либо же она оказалась полностью провальной. Издание ZDNet, входящее в американский медиахолдинг CBS Corporation, назвало операцию «пустой тратой средств американских налогоплательщиков», поскольку ФАН и USA Really в тот день ни на минуту не прекращали своей работы.

            Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп действительно имел непосредственное отношение к кибератаке, в результате которой сотрудники петербургского Агентства интернет-исследований («фабрики троллей», как любят ее называть за океаном) остались без доступа к Сети на несколько дней. В американской прессе считается, что это агентство прямо связано с РИА «ФАН».

            «Слова Трампа – это лишнее подтверждение того, что США занимаются пропагандой, цензурой и террором,

            – заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор агентства «ФАН» Евгений Зубарев. – То, что было сделано, это акт террора. У меня в компании работают только журналисты, у меня нет никаких «троллей», уже язык сломал это объяснять. Мы говорим об атаках на легальную, публичную прессу».

            Как напомнил Зубарев, сама кибератака производилась подразделением Пентагона, которое несопоставимо по размерам с редакцией новостного ресурса.

            «Это огромное подразделение с миллиардными бюджетами. При этом результат был смехотворным, у нас сгорело полтора сервера – и всё. В то же время в американских СМИ, как по команде, была распространена информация о том, что ФАН потерял на сутки выход в интернет – и таким образом американцы остановили наше вмешательство в их выборы, губернаторские и в Конгресс. Лейтмотивом было, «как здорово командование Пентагона решает задачи по обороне страны», – сказал Зубарев.

            «Атака была, она была нами зафиксирована. Мы отработали систему защиты и никаких проблем после этой атаки не испытали, – поделился собеседник. – Сразу после этого киберкомандование Пентагона запросило новый бюджет, и мы поняли, для чего это все делалось. Это какая-то имитация. В реальности это выглядит жалко».

            В прошлом месяце замглавы киберкомандования США генерал-лейтенант Винсент Стюарт был отправлен в отставку. По мнению американских СМИ, причиной стала явная уязвимость в работе этой структуры. Уход Стюарта стал в том числе следствием провала кибератаки на российские серверы, предположило ФАН.

            Член Научного совета при Совбезе России, профессор МГУ Андрей Манойло сомневается в том, что Трамп случайно выболтал секреты своих разведчиков. Он сделал свое заявление в рамках контригры, которую развернул после того, как расследование Мюллера потерпело фиаско, уверен эксперт.

            «Кибератаки на Агентство интернет-исследований организовывали противники Трампа, которые сидят в спецслужбах. Возможно, Трамп вынашивает определенные планы начать встречное расследование. В центре расследования будут те, кто, не имея доказательств вмешательства Российской Федерации в выборы, сами вмешались в дела другого суверенного государства», – пояснил Манойло газете ВЗГЛЯД.

            По его мнению, Трамп допустил «контролируемую утечку». Это одновременно сигнал и Путину – Трамп намекнул, что люди, совершившие преступление, стараются себя прикрыть, и поэтому просят не говорить об этом публично.

            «Это расследование может быть вынесено в качестве лота в тот торг, который Трамп собирается провести с нашим президентом. Лот имеет собственную ценность и может быть на что-то разменян», – считает политолог.

            Однако эксперт в области кибербезопасности, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов полагает, что высказывание Трампа очень расплывчатое и не факт, что относится именно к случаю ФАН.

            «С другой стороны, парни из Пентагона ранее заявляли, что отключили интернет у агентства в Петербурге. Правда, это заявление было бессмысленное. Невозможно отключить интернет у частной компании в России. Интернет можно просто раздать с телефона, если хорошая скорость. Нелепость какая-то! Но в любом случае обе эти формулировки абсолютно хамские. Это действительно похоже на объявление кибервойны. Маски сброшены», – сказал газете ВЗГЛЯД Ашманов. – Проблема в том, что идиоты в Пентагоне и в пресс-службе президента США не понимают, что о таких вещах нельзя говорить, что ими стыдно хвалиться. При этом палятся, что тут у нас проводят операцию».

            В любом случае в ответ Москва могла бы поднять этот вопрос в ООН, уверен он. «Вы что прямо говорите, что вы с нами воюете в киберпространстве? Раньше этого доказать было нельзя. Если обычная война так или иначе регулируется международным правом, то кибервойна никаким правом не регулируется. Кроме того, в ней никто не признается. В ООН ее не предъявишь. А тут эти ребята вдруг прямо объявляют, что ведут кибервойну», – удивляется Ашманов.

            Хакерскую атаку на петербургскую редакцию все же нельзя считать нападением, считает консультант Совбеза Манойло.

            «Если бы это касалось критически важных объектов, вмешательство в функционирование которых могло привести к катастрофам с большим риском для жизни людей, это считалось бы нападением на Россию. Квалификацию такому нападению давало бы руководство нашей страны». Политолог не исключает, что отражение такого нападения или контрудар входили бы в обязанности недавно созданных в Минобороны кибервойск.

            «Когда в Венесуэле кибератака обрушила энергетическую систему – это было нападение. А здесь речь идет просто о вмешательстве во внутренние дела России. Это противоправное наказуемое деяние, но не нападение», – подытожил консультант Совбеза.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............