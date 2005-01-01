Как Рунет вошел в число мировых лидеров

Россия отмечает 25-летие собственного интернет-пространства – зоны RU. За это время Рунет стал одним из лидеров мирового рынка. Отечественные интернет-компании смогли достойно противостоять мировым гигантам. За счет чего это достигнуто, какие главные угрозы стоят сегодня перед Рунетом и какой должна быть роль России в глобальной Сети?

«Российский интернет немыслим в отрыве от всемирного пространства и должен оставаться свободным», – считает Владимир Путин. Слова лидера государства процитировал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь в понедельник с приветственным словом к участникам 10-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF-2019).

Время для форума, который в эти дни проходит в Москве, выбрано неслучайно – 7 апреля 1994 года, четверть века назад, был впервые зарегистрирован российский национальный домен верхнего уровня RU. Сегодня же Рунет остается одним из лидеров мирового рынка, оставив позади себя многие технологически продвинутые страны Европы. Это стало возможным благодаря высокой конкурентоспособности и эффективности в условиях открытого рынка, считает Кириенко.

«Мы гордимся тем, что в России есть крупные интернет-компании, они являются абсолютно конкурентоспособными. Предметом национальной гордости для нас является то, что в России есть своя конкурентоспособная поисковая система, свои социальные сети, свои уникальные компании по кибербезопасности. Важно, что развитие этих компаний всегда происходило в конкурентной среде. Мы никогда не закрывали российский рынок, никогда не создавали каких-то рафинированных условий, поэтому конкурентоспособность этих компаний – не результат тепличных условий», – подчеркнул он.

По мнению Кириенко, придерживаться такого подхода нужно в том числе с точки зрения государственного управления интернетом. Недопустимо, чтобы здесь возникали монополии отдельного государства или группы государств: это должна быть совместная работа всего международного сообщества под эгидой ООН, заключил он. Кириенко отметил, что российский рынок открыт для глобальных интернет-компаний, но при соблюдении ряда условий.

«Наш рынок открыт, никаких заградительных барьеров на нем нет и никогда не будет. Но мы исходим из того, что все крупные иностранные компании должны принимать на себя обязательство не нарушать конкуренцию, не использовать свои преимущества или отдельные элементы монопольного положения для того, чтобы ограничивать конкуренцию со стороны российских компаний. В такой ситуации мы вынуждены будем поддерживать свои компании, защищать их», – сказал он.

По словам замглавы АП,

интернет-гиганты, приходя на территорию других стран, должны учитывать существующие в стране культурные, нравственные, моральные аспекты, соблюдать законодательство и «платить налоги там, где зарабатывается прибыль».

Кириенко также сообщил, что доля интернет-компаний в России составляет уже порядка 4% ВВП. «Эта доля будет стремительно нарастать, поскольку зона интернет-экономики растет в разы быстрее, чем любые другие сферы экономики», – сказал Кириенко. И добавил, что он верит в саморегулирование интернет-рынка.

«У нас много тому примеров. Совсем недавно подписан меморандум антипиратский крупнейшими российскими компаниями. Это блестящий пример такого подхода к саморегулированию. Мы исходим из того, что интернет-сообщество – главный партнер и для государства, и для международного сообщества в лице ООН по выработке таких справедливых, объективных правил и условий, которые обеспечат безусловное развитие интернета. И мы все верим в то, что темпы развития и рост влияния интернета на нашу жизнь впереди, будут еще быстрее и еще гораздо более впечатляющие, чем это произошло за прошедшие 25 лет», – заключил он.

Надо отметить, что Кириенко неслучайно несколько раз упомянул главенствующую роль ООН в вопросе управления мировым интернетом. Интернет, как и, например, космос, затрагивает интересы всех обществ в масштабах планеты, а потому нуждается в регулировании не только на национальном, но и на наднациональном уровне. К сожалению, мировые державы пока не могут договориться о своего рода правилах поведения в Сети, а некоторые из них ведут себя там все более агрессивно.

По словам спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских, демонстрация рядом стран своих возможностей по нанесению превентивных ударов в киберпространстве может привести к гонке кибервооружений.

«У нас есть данные о том, что 130 государств в ходе учений отработали методы ведения кибервойны, – отметил Крутских. – Ситуация ухудшается тем, что ряд стран принимает доктрины наступательных киберопераций, то есть превентивных киберударов. Они кичатся такими возможностями. Значит, это гонка кибервооружений. Не все ее могут выдержать, не все в ней даже могут участвовать. 90% стран, включая практически все европейские страны, не выдержат конкуренции ни с США, ни с Россией, ни с Китаем». По его словам, альтернативой гонке кибервооружений могут стать договоренности между странами – лидерами в интернет-технологиях, которые определят «правила и кодексы поведения в информационном пространстве». Но и здесь есть трудности.

«Современное международное право находится в полном неадеквате: нет ни понятий, ни определений. Нет даже понимания того, чем является киберагрессия. Самое плохое, что нет понимания того, является ли кибератака актом вооруженного нападения на государство», – посетовал спецпредставитель президента. Схожего мнение придерживается председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Масштаб ущерба от подобных противоправных действий и актов агрессий ставит нас перед целью объединить усилия по обеспечению безопасности интернета. Нам необходимо выработать единые правила по использованию глобальной сети», – сказал Левин с трибуны форума.

Он также напомнил о ряде хакерских атак на транспортные системы и медицинские учреждения стран Европы и о попытках вывода из строя энергосистем Ирана, Украины и Венесуэлы. Для предотвращения такой угрозы требуются неотложные меры, считает парламентарий.

При этом гости форума, среди которых были генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев, гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина и представитель министерства связи Швейцарии Томас Шнайдер, отметили лидирующую роль Рунета в мире, в том числе по вопросам кибербезопаности.

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«Если измерять Рунет с точки зрения инфраструктуры автономных систем, то он очень сильно заметен в Европе и в мире. По числу регистраций автономных систем в мире Россия занимает одну из лидирующих позиций, то есть входит в верхнюю часть топ-10», – заявил газете ВЗГЛЯД участник форума, гендиректор «Технического центра Интернет» Алексей Рогдев. Возглавляемый им центр является администратором национальных доменов верхнего уровня RU и РФ. По его словам, роль Рунета в мире растет в том числе благодаря работе новых структур, работающих с информацией о тех или иных угрозах, – так называемых цертов. Этот термин возник от английского CERT, Computer Emergency Response Team, «Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации».

«Например, в России успешно действует «финцерт», осуществляющий мониторинг и реагирование на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. Аналогичные церты есть в разных отраслях. Это хороший пример. Либо государство дает инструмент – как взаимодействовать в случае тех или иных угроз, либо такой инструмент может сам появиться в той или иной отрасли», – говорит Рогдев.

Говоря о кибербезопасности в глобальном смысле, Рогдев подчеркнул необходимость для интернет-держав все же согласиться на общие правила поведения в Сети. «Возможность договориться есть всегда. Должны быть созданы инструменты, аналогичные цертам, которые будут взаимодействовать друг с другом на межгосударственном уровне», – считает Рогдев.

«Во всем мире сейчас интернет имеет очень большое социальное значение. Защищенность интернета в широком смысле в разных странах очень сильно отличается – и в плане социального явления, и в плане распространения фейковых новостей через сети, и с точки зрения безопасности инфраструктуры. У нас в вопросах защищенности есть преимущества, но перед нами стоят другие вызовы», – продолжил Рогдев. По его словам, основной вызов для Рунета – это поиск баланса между регулированием, экономикой и безопасностью.

«Нам нужно найти такой способ государственного регулирования интернета, чтобы это не повлекло за собой тектонических изменений на рынке интернет-индустрии, чтобы она оставалась такой же комфортной для работы. Найти баланс между вопросами безопасности, экономики и регулированием», – резюмировал Рогдев.

При этом эксперты отмечают, что Рунет имеет свои национально-культурные особенности, выделяющие его на фоне других стран. «Специфика и уникальность российского интернета в том, что у нас доминирует национальный контент на кириллической основе. Таким мало кто может в мире похвастаться», – заявил газете ВЗГЛЯД другой участник форума, один из пионеров интернет-отрасли в России, председатель президиума Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета Дмитрий Бурков.

«Кроме того, глобальные корпорации не смогли добиться в России тотального доминирования и превосходства, что мы видим в странах Западной Европы. И здесь мы выглядим даже лучше Китая, так как их интернет-индустрия во многом закрыта от внешнего мира», – заключил Бурков.