Как Рунет вошел в число мировых лидеров

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8 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:48  |  vz.ru
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Борьба США с саудитами грозит глобальными потрясениями

Саудовской Аравии тоже надоел долларФото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Если США примут антикартельный законопроект против ОПЕК, то Саудовская Аравия откажется от использования американского доллара при продаже нефти. Почему США как никогда близки к одобрению этого закона, придуманного еще двадцать лет назад? И какие необратимые последствия он может запустить? Подробности...
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Уход России из Совета Европы станет поражением для европейцев

У России не будет оснований учитывать Европейскую конвенцию о правах человека, пояснил ПушковФото: Владимир Трефилов/РИА Новости
«Я знаю генсека СЕ Турбьерна Ягланда лично. Он человек, который озабочен состоянием европейских дел. И он понимает то, чего не понимают радикально настроенные делегаты с Украины, из Прибалтики и Британии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Ягланда о грядущем потрясении Европы, если Россия покинет СЕ. Собеседник объяснил, к каким последствиям приведет такой шаг.  Подробности...
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Россия может опоздать к разбору природных ресурсов на Луне

США обещают полет на Луну уже через пять, у Китая и России более поздние сроки, но более реальныеФото: Xinhua/ZUMA/Global Look Press
Спустя 50 лет после того, как человек сделал первый шаг на поверхности Луны, сверхдержавы вновь вступили в космическую гонку. И если в прошлом веке это была борьба между США и СССР, то теперь, как считает западная пресса, Россию потеснил Китай. Не рано ли Запад списывает Россию со счетов? И почему за Луну начинается столь ожесточенная борьба? Подробности...
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Киевский суд выступил против религиозных пристрастий Порошенко

Украинский суд руководствовался главенством конституции, которая запрещает ограничения одной религииФото: Gleb Garanich/Reuters
Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Почему Мексика никогда не станет Украиной

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...

Русское пьянство умерло за двадцать лет

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мир моего детства и юности, волшебный и страшноватый мир, где портвейн был основой духовного возрастания, где делать жизнь надо было с поэмы «Москва – Петушки», где водка была валютой, а пиво спасением – этот мир тихо и незаметно ушел. Подробности...
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Почему конформизм Зеленского – это хорошо

Глеб Простаков, журналист
Сегодня Владимир Зеленский не самостоятелен. Но что будет завтра, когда в его руках окажется реальная власть? Вдруг марионетка превратится в «самого опасного человека Европы», который покончит с Украиной как с русофобским проектом? Подробности...
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            Как Рунет вошел в число мировых лидеров

            Рунет за 25 лет добился одной из лидирующих позиций в мире    8 апреля 2019, 18:40
            Фото: Nicky Loh/Reuters
            Текст: Алексей Нечаев

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            Россия отмечает 25-летие собственного интернет-пространства – зоны RU. За это время Рунет стал одним из лидеров мирового рынка. Отечественные интернет-компании смогли достойно противостоять мировым гигантам. За счет чего это достигнуто, какие главные угрозы стоят сегодня перед Рунетом и какой должна быть роль России в глобальной Сети?

            «Российский интернет немыслим в отрыве от всемирного пространства и должен оставаться свободным», – считает Владимир Путин. Слова лидера государства процитировал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь в понедельник с приветственным словом к участникам 10-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF-2019).

            Время для форума, который в эти дни проходит в Москве, выбрано неслучайно – 7 апреля 1994 года, четверть века назад, был впервые зарегистрирован российский национальный домен верхнего уровня RU. Сегодня же Рунет остается одним из лидеров мирового рынка, оставив позади себя многие технологически продвинутые страны Европы. Это стало возможным благодаря высокой конкурентоспособности и эффективности в условиях открытого рынка, считает Кириенко.

            «Мы гордимся тем, что в России есть крупные интернет-компании, они являются абсолютно конкурентоспособными. Предметом национальной гордости для нас является то, что в России есть своя конкурентоспособная поисковая система, свои социальные сети, свои уникальные компании по кибербезопасности. Важно, что развитие этих компаний всегда происходило в конкурентной среде. Мы никогда не закрывали российский рынок, никогда не создавали каких-то рафинированных условий, поэтому конкурентоспособность этих компаний – не результат тепличных условий», – подчеркнул он.

            По мнению Кириенко, придерживаться такого подхода нужно в том числе с точки зрения государственного управления интернетом. Недопустимо, чтобы здесь возникали монополии отдельного государства или группы государств: это должна быть совместная работа всего международного сообщества под эгидой ООН, заключил он. Кириенко отметил, что российский рынок открыт для глобальных интернет-компаний, но при соблюдении ряда условий.

            «Наш рынок открыт, никаких заградительных барьеров на нем нет и никогда не будет. Но мы исходим из того, что все крупные иностранные компании должны принимать на себя обязательство не нарушать конкуренцию, не использовать свои преимущества или отдельные элементы монопольного положения для того, чтобы ограничивать конкуренцию со стороны российских компаний. В такой ситуации мы вынуждены будем поддерживать свои компании, защищать их», – сказал он.

            По словам замглавы АП,

            интернет-гиганты, приходя на территорию других стран, должны учитывать существующие в стране культурные, нравственные, моральные аспекты, соблюдать законодательство и «платить налоги там, где зарабатывается прибыль».

            Кириенко также сообщил, что доля интернет-компаний в России составляет уже порядка 4% ВВП. «Эта доля будет стремительно нарастать, поскольку зона интернет-экономики растет в разы быстрее, чем любые другие сферы экономики», – сказал Кириенко. И добавил, что он верит в саморегулирование интернет-рынка.

            «У нас много тому примеров. Совсем недавно подписан меморандум антипиратский крупнейшими российскими компаниями. Это блестящий пример такого подхода к саморегулированию. Мы исходим из того, что интернет-сообщество – главный партнер и для государства, и для международного сообщества в лице ООН по выработке таких справедливых, объективных правил и условий, которые обеспечат безусловное развитие интернета. И мы все верим в то, что темпы развития и рост влияния интернета на нашу жизнь впереди, будут еще быстрее и еще гораздо более впечатляющие, чем это произошло за прошедшие 25 лет», – заключил он.

            Надо отметить, что Кириенко неслучайно несколько раз упомянул главенствующую роль ООН в вопросе управления мировым интернетом. Интернет, как и, например, космос, затрагивает интересы всех обществ в масштабах планеты, а потому нуждается в регулировании не только на национальном, но и на наднациональном уровне. К сожалению, мировые державы пока не могут договориться о своего рода правилах поведения в Сети, а некоторые из них ведут себя там все более агрессивно.

            По словам спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских, демонстрация рядом стран своих возможностей по нанесению превентивных ударов в киберпространстве может привести к гонке кибервооружений.

            «У нас есть данные о том, что 130 государств в ходе учений отработали методы ведения кибервойны, – отметил Крутских. – Ситуация ухудшается тем, что ряд стран принимает доктрины наступательных киберопераций, то есть превентивных киберударов. Они кичатся такими возможностями. Значит, это гонка кибервооружений. Не все ее могут выдержать, не все в ней даже могут участвовать. 90% стран, включая практически все европейские страны, не выдержат конкуренции ни с США, ни с Россией, ни с Китаем». По его словам, альтернативой гонке кибервооружений могут стать договоренности между странами – лидерами в интернет-технологиях, которые определят «правила и кодексы поведения в информационном пространстве». Но и здесь есть трудности.

            «Современное международное право находится в полном неадеквате: нет ни понятий, ни определений. Нет даже понимания того, чем является киберагрессия. Самое плохое, что нет понимания того, является ли кибератака актом вооруженного нападения на государство», – посетовал спецпредставитель президента. Схожего мнение придерживается председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

            «Масштаб ущерба от подобных противоправных действий и актов агрессий ставит нас перед целью объединить усилия по обеспечению безопасности интернета. Нам необходимо выработать единые правила по использованию глобальной сети», – сказал Левин с трибуны форума.

            Он также напомнил о ряде хакерских атак на транспортные системы и медицинские учреждения стран Европы и о попытках вывода из строя энергосистем Ирана, Украины и Венесуэлы. Для предотвращения такой угрозы требуются неотложные меры, считает парламентарий.

            При этом гости форума, среди которых были генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев, гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина и представитель министерства связи Швейцарии Томас Шнайдер, отметили лидирующую роль Рунета в мире, в том числе по вопросам кибербезопаности.

            «Если измерять Рунет с точки зрения инфраструктуры автономных систем, то он очень сильно заметен в Европе и в мире. По числу регистраций автономных систем в мире Россия занимает одну из лидирующих позиций, то есть входит в верхнюю часть топ-10», – заявил газете ВЗГЛЯД участник форума, гендиректор «Технического центра Интернет» Алексей Рогдев. Возглавляемый им центр является администратором национальных доменов верхнего уровня RU и РФ. По его словам, роль Рунета в мире растет в том числе благодаря работе новых структур, работающих с информацией о тех или иных угрозах, – так называемых цертов. Этот термин возник от английского CERT, Computer Emergency Response Team, «Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации».

            «Например, в России успешно действует «финцерт», осуществляющий мониторинг и реагирование на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. Аналогичные церты есть в разных отраслях. Это хороший пример. Либо государство дает инструмент – как взаимодействовать в случае тех или иных угроз, либо такой инструмент может сам появиться в той или иной отрасли», – говорит Рогдев.

            Говоря о кибербезопасности в глобальном смысле, Рогдев подчеркнул необходимость для интернет-держав все же согласиться на общие правила поведения в Сети. «Возможность договориться есть всегда. Должны быть созданы инструменты, аналогичные цертам, которые будут взаимодействовать друг с другом на межгосударственном уровне», – считает Рогдев.

            «Во всем мире сейчас интернет имеет очень большое социальное значение. Защищенность интернета в широком смысле в разных странах очень сильно отличается – и в плане социального явления, и в плане распространения фейковых новостей через сети, и с точки зрения безопасности инфраструктуры. У нас в вопросах защищенности есть преимущества, но перед нами стоят другие вызовы», – продолжил Рогдев. По его словам, основной вызов для Рунета – это поиск баланса между регулированием, экономикой и безопасностью.

            «Нам нужно найти такой способ государственного регулирования интернета, чтобы это не повлекло за собой тектонических изменений на рынке интернет-индустрии, чтобы она оставалась такой же комфортной для работы. Найти баланс между вопросами безопасности, экономики и регулированием», – резюмировал Рогдев.

            При этом эксперты отмечают, что Рунет имеет свои национально-культурные особенности, выделяющие его на фоне других стран. «Специфика и уникальность российского интернета в том, что у нас доминирует национальный контент на кириллической основе. Таким мало кто может в мире похвастаться», – заявил газете ВЗГЛЯД другой участник форума, один из пионеров интернет-отрасли в России, председатель президиума Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета Дмитрий Бурков.

            «Кроме того, глобальные корпорации не смогли добиться в России тотального доминирования и превосходства, что мы видим в странах Западной Европы. И здесь мы выглядим даже лучше Китая, так как их интернет-индустрия во многом закрыта от внешнего мира», – заключил Бурков.


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