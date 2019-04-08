Путин высказался за сохранение свободы интернета

Интернет должен оставаться свободным, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям 10-го Российского форума по управлению интернетом, открывающегося в понедельник.

«Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», – передает ТАСС приветствие главы государства, которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Путин также отметил значимость эффективного противодействия рискам и вызовам киберпреступности, распространению нарушающего закон контента.

«Здесь особую роль играет позиция самого интернет-сообщества, его открытость и готовность к конструктивному диалогу», – подчеркнул российский лидер.

В Кремле ранее подчеркивали, что действия российских законодателей направлены на сохранение свободы интернета и защиту российских граждан на случай агрессивных действий в киберпространстве.

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