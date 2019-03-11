Песков опроверг сообщения о планах властей ограничить свободу интернета

Участники прошедшего в Москве митинга за свободу интернета заблуждаются в том, что власти России хотят ограничить свободу всемирной сети в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все выступают за свободу интернета …, поэтому в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать. Но нельзя поддержать их непонимание и заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета. Они как раз направлены на жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к нашей стране», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

Он добавил, что «действия законодателей, властей (направлены) на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации».

В воскресенье на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный митинг за свободу интернета, который собрал около 6,5 тыс. человек.

Поводом стал законопроект о защите Рунета, который был внесен сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым (ЛДПР). Он направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.