В митинге на проспекте Сахарова приняли участие 6,5 тыс. человек

Согласованный митинг за свободу интернета на проспекте Академика Сахарова в Москве собрал около 6,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«В центре Москвы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованное публичное мероприятие. В акции принимают участие около 6,5 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности», – передает ТАСС сообщение ГУ МВД.

Ранее мэрия Москвы согласовала проведение 10 марта митинга сторонников свободного интернета численностью до 10 тыс. человек с 14.00 до 16.00.

На месте проведения акции перекрыто движение, установлены металлические ограждения и рамки металлодетекторов, охрану правопорядка обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии, передает РИА «Новости».

Напомним, поводом для митинга стал законопроект о защите Рунета, который был внесен сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым (ЛДПР). Он направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.

В прошлом году аналогичный митинг на проспекте Сахарова был более многолюдным – тогда, по данным МВД, на акцию собралось 7,5 тыс. человек. Поводом для прошлогоднего митинга стало решение суда заблокировать в России мессенджер Telegram.