Рунет готовится к защите от внешней агрессии

Закон об устойчивости Рунета на самом деле призван защитить наш сегмент Сети на случай атаки извне. Шутки некоторых блогеров о том, что Россия якобы собирается сама «отключиться от мирового интернета» несостоятельны. К такому выводу пришли участники дебатов, состоявшихся в Общественной палате. Новый закон также призван помочь в борьбе с внутренними киберугрозами, вроде взломщиков и спамеров.

Во вторник в Общественной палате (ОП) комиссия по СМИ обсудила проблемы развития интернета в России. Дискуссию приурочили ко Дню безопасного интернета, который отмечается каждый второй вторник февраля. Модератор дискуссии, член ОП Александр Малькевич отметил, что принятые в ряде стран законы по регулированию интернета в России даже «не рассматриваются».

В связи с этим он предложил обсудить принятый Госдумой во вторник в первом чтении законопроект об устойчивости Рунета. Он отметил, что прохождение законодательной инициативы «идет непросто», в частности, из-за негативных откликов со стороны Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и шуток о том, что Россия якобы «может отключиться от мирового интернета».

Задачу «разложить по полкам» ситуацию с законом взял на себя гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. По его словам, закон касается исключительно устойчивости интернета, а упоминаемый в его тексте термин «автономная система» – технический, и не имеет никакого отношения к «автономному интернету», о чем поспешили заявить критики законодательной инициативы.

«Роскомсвобода» (общественный проект для пропаганды идей саморегуляции интернет-отрасли) пишет, что власти решили отключить российский интернет от мировой Сети. А на самом деле это закон не об автономном интернете, а закон об устойчивости интернета в случае атаки извне», – сказал Ашманов, добавив, что предлагаемые меры должны защитить Сеть от киберугроз (спама, атак на сайты, взломов) и угроз инфраструктуре интернета.

Ашманов пояснил, что сейчас эта инфраструктура очень уязвима, так как коренных серверов (которые осуществляют весь сетевой трафик) в мире всего 13 и все они управляются американцами. При этом замечание РСПП о том, что в России есть свои 11 коренных серверов, благодаря чему создание дополнительной инфраструктуры не нужно, несостоятельно. Как подчеркнул Ашманов, эти серверы тоже управляются из США. Эксперт ответил и тем, кто говорит о «создании образа врага в лице США с целью протащить закон».

«Угроза есть. В ноябре США назвали себя единственной силой в киберпространстве, и Россия вместе с Китаем были названы их врагом.

Нам нужно обеспечить устойчивость интернета, на который мы завязали множество государственных и частных услуг», – пояснил Ашманов.

По его словам, закон предлагает «продублировать инфраструктуру», чтобы при «отключении рубильника интернет в России не упал». Также он поддержал идею выявить маршрутизацию, чтобы понять «как ходит трафик» и «обеспечить резервирование маршрутизации, чтобы в случае отключения извне мы не провалились». «Мы сейчас не защищены», – констатировал Ашманов.

Закон, продолжил Ашманов, нацелен на защиту от информационных угроз при помощи фильтрации опасного контента, к которому относится информация о наркотиках, скулшутинг (нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения – прим. ВЗГЛЯД), травля, суицидальные группы, А.У.Е. и др.

«Миллионы людей заражены деструктивными течениями», – констатировал эксперт, указав, что ежегодно число вовлеченных в эти течения подростков увеличивается на миллион.

Ашманов сравнил интернет с кухонным краном, из которого течет «токсичный контент, к которому у детей и даже у взрослых нет иммунитета».

«Родители не в состоянии поставить фильтры, у них и желания нет заниматься тем, что смотрит ребенок в интернете», –

сказал Ашманов.

По его словам, закон предлагает создать систему по блокировке «токсичного» контента. «Сейчас у нас контент не контролируется. Можно говорить, что «авторитарный режим закручивает гайки», но на самом деле это информационный суверенитет», – добавил Ашманов.

Он пояснил, что предлагаемая законом система сможет блокировать трафик не по IP-адресам, «а по сигнатурам, то есть распознавать цифровые отпечатки трафика и выборочно блокировать их». Примером неудачной блокировки по IP-адресам он назвал попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер «Телеграм». В итоге пользователи временно потеряли доступ ко многим полезным интернет-сервисам, к которым у властей не было никаких претензий, а мессенджер продолжал функционировать. «Это будет более детальная система», – считает эксперт, подчеркивая, что в России этой технологией уже обладают «два-три игрока».

Ашманов особо отметил, что заключения о законопроекте от представителей бизнеса, в частности, от РСПП, «в большинстве несостоятельны и лукавы». По его словам, в законе написано, что

оборудование по блокировке трафика будет поставлено за государственный счет, а провайдеры «не будут отвечать за блокировку».

Ашманов заверил, что фильтры, которые тоже стали предметом озабоченности со стороны РСПП, не будут блокировать развитие интернета.

Он пояснил газете ВЗГЛЯД, что главная суть законопроекта заключается в создании резервной системы, которая продолжит поддерживать работу интернета, если его вдруг отключат США. «Все эти рассуждения критиков не учитывают того, что законопроект – рамочный, и должен уточняться подзаконными актами», – подчеркнул Ашманов, добавив, что новый закон должны дополнять около 25 таких актов.

Эксперт предположил, что контроль трафика будет осуществляться с помощью систем DPI (deep packet inspection), хотя в самом законе об этом ничего на написано. «Эти системы очень дороги. Зафильтровать трафик в масштабе Рунета – это не дешево. Все больше и больше трафика зашифровано, поэтому заглянуть внутрь и узнать, какую страницу запросил пользователь, нельзя. Поэтому блокировать канал можно целиком, в этом как раз и проблема взаимоотношений с западными сервисами. При этом они считают, что имеют право любой контент, в том числе и незаконный, доставлять нашим пользователям. Они не подчиняются нашей юрисдикции. Что делать? Как их принудить? Угрожать блокировать контент целиком. Но для этого нужно иметь средства», – говорит Ашманов.

Впрочем, эксперт призвал создать пилотные проекты и «посмотреть, как оно будет работать». Он не исключил, что с учетом полученного опыта потребуется внесение поправок.

«В этом законе должно быть прямо сказано, что никто, кроме государства, за это платить не будет. И речь не об экономике, а о безопасности,

о том, что надо защищаться от реальных информационных угроз. Безопасность всегда стоит денег. Закон просто должен зафиксировать, что все это будет сделано за счет бюджета», – подытожил Игорь Ашманов.

Член совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества Вера Лекарева, взяв слово, поддержала принятие закона об устойчивости Рунета. По ее словам, сейчас «в интернете творится беспредел». Она посоветовала авторам законопроекта заручиться поддержкой профильных думских комитетов, которые стоят на защите прав несовершеннолетних детей. «Вы получите мощное лобби», – заверила Лекарева.

Она предложила лучше аргументировать законодательные инициативы касаемо интернета, в котором «многие не разбираются», из-за чего возникает сопротивление подобным инициативам.

Впрочем, муниципальный депутат из Курска Максим Васильев отметил, что несмотря на основной посыл законопроекта защитить Россию от внешних агрессоров, некоторые пользователи Сети переживают из-за «полного контроля свободы слова». «Интернет – единственное место, где есть альтернативные СМИ», – сказал Васильев.

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Однако ему тут же возразил Ашманов, который отметил, что про «удушение свободы слова» пишет «Московский бомонд», а мнение других пользователей может быть иным.

«Будем собираться неоднократно в течение года», – пообещал, подводя итог обсуждению, модератор, глава профильной комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он также сообщил: под эгидой Общественной палаты будет создан координационный совет по противодействию распространения противоправного контента в интернете и защите пользователей. Первое заседание совета пройдет в марте-апреле. Совет будет заниматься «общественным контролем за интернетом». Приглашения войти в состав координационного совета получили ведущие представители интернет-индустрии, сообщил Малькевич: «Это Российская ассоциация электротехнических компаний, Региональный общественный центр интернет-технологий, представители Mail.ru Group, «Яндекса», Института развития интернета и все люди, которые являются специалистами, экспертами в этом вопросе. Будут и общественники».