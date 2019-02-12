Госдума приняла в первом чтении законопроект об устойчивости Рунета

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой, передает ТАСС

Документом предусматривается создание национальной системы получения информации о доменных именах или сетевых адресах. Под ней подразумевается «совокупность взаимосвязанных программно-аппаратных средств, предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах в отношении доменных имен, в том числе включенных в российскую национальную доменную зону, а также авторизации при разрешении доменных имен».

Требования к этой системе, порядок ее создания и правила использования будет определять Роскомнадзор, который также будет отвечать за регистрацию лиц, уполномоченных формировать доменные имена, входящие в национальную доменную зону.

Устанавливается процедура обеспечения операторов связи техническими средствами противодействия угрозам целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета в России. Эти средства будет безвозмездно предоставлять Роскомнадзор. Ведомство также будет определять «порядок, сроки и условия установки технических средств, а также требования к сетям связи при их использовании». Операторы связи, установившие такое оборудование, освобождаются от обязанности блокировать запрещенную в РФ информацию, поскольку это будет делать Роскомнадзор.

Предусматривается, что в случае возникновения угроз устойчивости работе интернета в РФ Роскомнадзором «может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования в определенном правительством РФ порядке, включающем в том числе меры по устранению» соответствующих угроз. С целью повышения информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ оговорена возможность проведения учений.

Напомним, в декабре в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий создание инфраструктуры, способной защитить российский сегмент Сети от посягательств извне. Как поясняют разработчики, речь не идет о создании изолированного «отдельного интернета», но Рунет должен суметь выжить в случае «отключения от Всемирной паутины», что сейчас это легко могут сделать американцы.