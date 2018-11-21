В Госдуму внесен законопроект, защищающий Россию от отключения интернета

Взгляд
14 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из ВенесуэлыФото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США, прибыв в Венесуэлу, почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему забыли летчицу С. и не жалеют Бутину

Дмитрий Ольшанский, публицист
Если С. жалко потому, что он – страдающий политзаключенный, то нам будет жалко и Бутину, и Мефедова, и Вышинского, которых кто-то судит сомнительным судом за политику. Однако ничего похожего мы не видели – и, надо полагать, не увидим. Подробности...
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Новая коричневая волна рискует захлестнуть Евросоюз

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Любых феминисток в Vox считают личными врагами, причем даже полагают нормой применять против них насилие. Людьми второго сорта «неофранкисты» считают и представителей ЛГБТ. Однако на этом список «недочеловеков» не заканчивается. Подробности...
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Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов – 2019... и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21-й век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да вы смеетесь. Подробности...
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      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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          В Госдуму внесен законопроект, защищающий Россию от отключения интернета

             14 декабря 2018, 16:42
          Фото: Рогулин Дмитрий/ТАСС
          Текст: Алексей Дегтярев

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          Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму проект закона, который предусматривает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной сети.

          «Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети «Интернет», – говорится в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости».

          Кроме того, проект предусматривает возможность минимизации передачи российского трафика за рубеж. Он предусматривает проведение учений органов власти, операторов связи, владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности рунета.

          В нем также определяются правила маршрутизации трафика и организуется контроль их соблюдения.

          Законопроект определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Владельцы точек, операторы связи будут обязаны при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

          Ко всему прочему, проект закона предусматривает возможность установки средств, способных определить источник передаваемого трафика. Эти средства должны уметь ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

          «Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США», – говорится в пояснительной записке.

          Поскольку России угрожают различными «наказаниями» за бездоказательные хакерские атаки, то авторы проекта считают нужным предусмотреть меры защиты для обеспечения устойчивой и долгосрочной работы интернета. 

          Также в законопроекте предлагается в случае возникновения угроз отдать право централизованного управления рунетом Роскомнадзору.

          «В случаях возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи», – говорится в тексте законопроекта.


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