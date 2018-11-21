В Госдуму внесен законопроект, защищающий Россию от отключения интернета

Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму проект закона, который предусматривает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной сети.

«Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети «Интернет», – говорится в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости».

Кроме того, проект предусматривает возможность минимизации передачи российского трафика за рубеж. Он предусматривает проведение учений органов власти, операторов связи, владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности рунета.

В нем также определяются правила маршрутизации трафика и организуется контроль их соблюдения.

Законопроект определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Владельцы точек, операторы связи будут обязаны при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Ко всему прочему, проект закона предусматривает возможность установки средств, способных определить источник передаваемого трафика. Эти средства должны уметь ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США», – говорится в пояснительной записке.

Поскольку России угрожают различными «наказаниями» за бездоказательные хакерские атаки, то авторы проекта считают нужным предусмотреть меры защиты для обеспечения устойчивой и долгосрочной работы интернета.

Также в законопроекте предлагается в случае возникновения угроз отдать право централизованного управления рунетом Роскомнадзору.

«В случаях возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи», – говорится в тексте законопроекта.