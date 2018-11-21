Как защитят российский интернет в случае кибервойны

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий создание инфраструктуры, способной защитить российский сегмент Сети от посягательств извне. Речь вовсе не идет о создании изолированного «отдельного интернета», поясняют разработчики. Но Рунет должен суметь выжить в случае «отключения от Всемирной паутины». Сейчас это легко могут сделать американцы. Какую защиту предлагают авторы проекта?

Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал актуальным внесенный в пятницу законопроект, который призван защитить Россию от отключения интернета. Депутат напомнил – от стабильности Рунета, то есть национального сегмента всемирной сети, зависит работа целого ряда госструктур, крупных корпораций, а также цифровые «сервисы малого и среднего бизнеса».

«Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект предусматривает возможность минимизации передачи российского трафика за рубеж, сообщило РИА «Новости». Предусмотрено проведение учений органов власти, операторов связи, владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета.

Помимо прочего в законопроекте определяются правила маршрутизации интернет-трафика и организуется контроль их соблюдения. Предполагается определить трансграничные линии связи и точки обмена интернет-трафиком. Владельцы точек, операторы связи будут обязаны при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления потоками данных.

Поясним: сейчас каждый оператор связи знает только о своей инфраструктуре. Теперь же при Роскомнадзоре создается Центр мониторинга и управления, который будет координировать усилия операторов в любых экстраординарных ситуациях.

Проект предусматривает возможность установки средств, способных определить источник передаваемого трафика.

Таким образом «засекается» источник хакерских атак и других вредоносных воздействий. Это позволит избежать «огня по площадям» – подобного тем случаям, когда под блокировку попадали невиновные, вплоть до поисковой системы Google.

Новая система блокирует не по сетевому адресу, а по источнику трафика. При этом, подчеркивают разработчики законопроекта, государство создает систему за свой счет, а не за счет провайдеров.

Появляется возможность ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Ограничение доступа к запрещенным ресурсам будет происходить по команде Центра мониторинга и управления. При этом правовые основания для блокировки сайтов остаются теми же. Также будет необходимо судебное решение.

Идея, которая легла в основу закона, давняя, пояснил газете ВЗГЛЯД замруководителя Роскомнадзора Александр Панков. «Вопрос о защите российского сегмента сети «Интернет» от внешних целенаправленных воздействий обсуждается, насколько я помню, с 2013–2014 годов», – напомнил собеседник.

«Катализатором» разработки законопроекта стала внешняя причина. Авторы законопроекта – глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его зам по комитету Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой – поясняют: это ответ на недружественные действия американцев.

В пояснительной записке упоминается Стратегия национальной кибербезопасности США, подписанная Дональдом Трампом в сентябре этого года. Как тогда подчеркнул советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон, это первый за последние 15 лет четко сформулированный документ в данной области.

Напомним, в американской стратегии работы с интернетом, во-первых, прописан принцип «сохранения мира силой». Во-вторых, источником угрозы прямо и безо всяких доказательств названа Россия, которую следует «наказать» за хакерские атаки, якобы направлявшиеся Москвой. Учитывая, мягко говоря, недружественный настрой Вашингтона, Россия прямо заинтересована в том, чтобы обезопасить свой сегмент мировой сети.

«Реализация инициативы позволит сделать российский сегмент интернета устойчивым к угрозам, обеспечить доступ к российским сайтам и возможность для российских граждан пользоваться интернет-сервисами (почта, интернет-банкинг) при любых внешних угрозах», – сказал ТАСС один из авторов проекта закона о защите Рунета, сенатор Андрей Клишас.

«Мы пытаемся создать дублирующую систему на случай, если у российских пользователей будет затруднен доступ к «корневым» серверам. Они ведь находятся на территории США и Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД другой соавтор, депутат Андрей Луговой.

Если выразить предложения разработчиков законопроекта одной фразой, то предлагается обеспечить систему бесперебойной работы российской сети, даже если извне попытаются отключить интернет. В качестве аналога можно привести западные же угрозы лишить Россию доступа к SWIFT (международной системе банковских переводов) – и возможность создания альтернативной системы таких переводов.

При этом авторы законопроекта поспешили развеять опасения: ни о какой изоляции Рунета от всей остальной сети речи не идет.

«Мы не делаем «свой» интернет. «Свой» интернет – это оксюморон. Не может быть международной сети в одной стране. Мы создаем замещающую инфраструктуру.

Дублируем у себя, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств не остаться без доступа к интернету», – цитировало сенатора Бокову РИА «Новости».

В том, что нет намерений «отделять Рунет от всего остального мира», заверили и в Роскомнадзоре – при котором, напомним, должен быть создан Центр мониторинга и управления. В тексте законопроекта используется термин «автономные системы», но «называть в данном случае автономность «отделением» – слишком смело», – заявил изданию «Газета.ru» замглавы Роскомнадзора Александр Панков.

«Учитывая, в каком количестве бизнес-процессов, в каком количестве процессов технологического характера задействована эта сеть (не говоря уже об информационной сфере), очевидно, что повышение надежности этой стратегической инфраструктуры – крайне важная задача», – отметил Панков.

Инициативу депутатов с одобрением встретили и в Минкомсвязи. «Мы считаем, что такая мера давно назрела. Надеемся, что в процессе работы над законопроектом в министерстве добьемся его абсолютной эффективности, и считаем, что именно такой законопроект поможет обеспечить безопасность российского сегмента интернета от всей совокупности внешних и части внутренних угроз», – сказал ТАСС замминистра Олег Иванов.

Глава профильного думского комитета Леонид Левин, впрочем, заметил, что, по его мнению, «ряд положений законопроекта» предстоит еще «изучить на предмет технологической реализуемости в рамках инфраструктурных возможностей российского сегмента сети «Интернет». Также надо изучить вопрос о необходимости «финансовых ресурсов для исполнения его положений».

Кроме того, отметил Левин, «необходимо взвешенно отнестись к введению дополнительных законодательных требований в сфере информационно-коммуникационных технологий, предлагаемых данным законопроектом, чтобы эти шаги не повлекли негативных последствий для российских пользователей интернета».

О том, что от законопроекта до реализации предложений долгий путь, напомнил и замглавы Роскомнадзора Александр Панков.

Но, отметим, уже на стадии идеи законопроект поддержали люди, имеющие прямое отношение к IT-отрасли. «Очень много идет атак через интернет, и их количество становится только больше, и бороться с ними становится все сложнее, – объяснила в беседе с газетой ВЗГЛЯД гендиректор компании InfoWatch Наталья Касперская. – И, конечно,

если на подлете какие-то явные нехорошие штуки будут отлавливаться, это сильно облегчит задачу компаниям по информационной безопасности

типа нашей».

Как заявил руководитель «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух, телекоммуникационные сети должны быть надежными, так как это «кровеносная система новой экономики». Он обратил внимание на то, что отключение России от внешнего интернета со стороны западных стран технически достижимо.

«Государство ведает дорогами, водными путями, воздушными путями. Вообще-то когда-то должно начать ведать и интернетом и сетями связи. Это логичный шаг – государство берет под опеку, чтобы не было деструктивных воздействий, как со стороны злоумышленников, так и со стороны других стран», – цитирует Массуха «Интерфакс».

Кроме того, высказывается мнение: если корневые DNS-серверы будут находиться в России, как это предусмотрено в законопроекте о защите Рунета, скорость интернета будет выше и пользователи российской сети будут меньше зависеть от технических проблем за границей.

«Однако вопрос не только в том, где DNS-серверы, – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. – Трафик между двумя российскими точками у нас до сих иногда ходит через Амстердам, Нью-Йорк, иногда через Австралию. Это в принципе соответствует устройству интернета: это среда с не гарантируемым путем. Но в целом это неправильно: время теряется, кто-то кому-то платит за этот трафик, деньги за рубеж могут уходить и т. д.».

«Но все-таки надо понимать, что путать вопросы безопасности с коммерцией, что мы так сэкономим деньги, бессмысленно, – подчеркнул Ашманов. – Нам, по сути, объявили кибервойну. Рассуждать при этом, удобно, выгодно ли иметь свои серверы, довольно бессмысленно. Бронежилет носить удобно? Крайне неудобно. Ну и что?»